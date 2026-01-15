МИД Швейцарии: «Война в Украине должна стать стимулом к укреплению ОБСЕ»

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, возглавив ОБСЕ, призвал укрепить организацию в ситуации войны в Украине и подготовить её к действиям после прекращения огня. Keystone-SDA

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, возглавив ОБСЕ, призвал укрепить организацию в ситуации войны в Украине и подготовить её к действиям по деэскалации конфликта и к периоду после прекращения огня.

3 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss foreign minister says Ukraine crisis should strengthen OSCE Читать далее Swiss foreign minister says Ukraine crisis should strengthen OSCE

Deutsch de Aktuelle Krise soll laut Cassis die OSZE stärken Оригинал Читать далее Aktuelle Krise soll laut Cassis die OSZE stärken

В своём первом выступлении в роли действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Organisation for Security and Cooperation in Europe, OSCE) министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) заявил, что Швейцария намерена «укрепить ОБСЕ в качестве способствующей достижению мира в Украине площадки для диалога».

В четверг 15 января 2026 года в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ Иньяцио Кассис подчеркнул: «Война России против Украины ввергла нашу организацию в самый серьёзный кризис за всю её историю». По его словам, нынешний кризис должен не маргинализировать ОБСЕ, а, напротив, стать стимулом к ее укреплению. Как отметил новый действующий председатель, сегодня «глубоко поколеблены» принцип консенсуса, лежащий в основе ОБСЕ, сама способность этой организации действовать эффективно, нанесен удар и по доверию к ней.

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Миссия (почти) невыполнима: Швейцария и кризис доверия в ОБСЕ Этот контент был опубликован на Швейцария скоро опять возглавит ОБСЕ — и перед ней встаёт вопрос: имеет ли эта организация ещё хоть какой-то смысл? Читать далее Миссия (почти) невыполнима: Швейцария и кризис доверия в ОБСЕ

Приоритет, по его словам, очевиден: как только обстоятельства позволят, ОБСЕ намерена содействовать справедливому и устойчивому миру в Украине. Швейцария будет работать над тем, чтобы «ОБСЕ была признана полезным и необходимым участником этих усилий». Кроме того, Иньяцио Кассис призвал активизировать необходимую работу, с тем чтобы в случае прекращения огня между Украиной и Россией ОБСЕ могла взять на себя «целенаправленную, заслуживающую доверия и дополняющую» роль. При этом, отметил он, ОБСЕ не станет ни миротворческой силой, ни неким «волшебным решением».

Показать больше

Мнение Показать больше Внешняя политика Чего добьется Швейцария в качестве председателя ОБСЕ в 2026 году Этот контент был опубликован на Бывший генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер о возможных сценариях и стратегии подготовки Берна к этой роли. Читать далее Чего добьется Швейцария в качестве председателя ОБСЕ в 2026 году

Организация может выступать лишь как площадка для диалога, как механизм поддержки режима прекращения огня или как участник процесса «точечной стабилизации». Иньяцио Кассис потребовал, кроме того, немедленно освободить трёх сотрудников ОБСЕ, находящихся в заключении в России. Он подчеркнул, далее, что для успешной работы организации необходим нормальный бюджет, и что «добиться его утверждения следует как можно быстрее». Наряду с бюджетом, добавил он, ОБСЕ нуждается в реформах. По его словам, «мы готовим прагматичные предложения, с тем чтобы ОБСЕ могла надлежащим образом выполнять свой мандат».

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

Мнение Показать больше Война и мир Швейцария: права человека должны стать главной темой ОБСЕ Этот контент был опубликован на Таково мнение правозащитницы Элеоноры Монжелли и президента женевской НКО Progress & Change Action Lab Флориана Ирмингера. Читать далее Швейцария: права человека должны стать главной темой ОБСЕ

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch