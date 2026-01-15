МИД Швейцарии: «Война в Украине должна стать стимулом к укреплению ОБСЕ»
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, возглавив ОБСЕ, призвал укрепить организацию в ситуации войны в Украине и подготовить её к действиям по деэскалации конфликта и к периоду после прекращения огня.
В своём первом выступлении в роли действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Organisation for Security and Cooperation in Europe, OSCE) министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) заявил, что Швейцария намерена «укрепить ОБСЕ в качестве способствующей достижению мира в Украине площадки для диалога».
В четверг 15 января 2026 года в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ Иньяцио Кассис подчеркнул: «Война России против Украины ввергла нашу организацию в самый серьёзный кризис за всю её историю». По его словам, нынешний кризис должен не маргинализировать ОБСЕ, а, напротив, стать стимулом к ее укреплению. Как отметил новый действующий председатель, сегодня «глубоко поколеблены» принцип консенсуса, лежащий в основе ОБСЕ, сама способность этой организации действовать эффективно, нанесен удар и по доверию к ней.
Приоритет, по его словам, очевиден: как только обстоятельства позволят, ОБСЕ намерена содействовать справедливому и устойчивому миру в Украине. Швейцария будет работать над тем, чтобы «ОБСЕ была признана полезным и необходимым участником этих усилий». Кроме того, Иньяцио Кассис призвал активизировать необходимую работу, с тем чтобы в случае прекращения огня между Украиной и Россией ОБСЕ могла взять на себя «целенаправленную, заслуживающую доверия и дополняющую» роль. При этом, отметил он, ОБСЕ не станет ни миротворческой силой, ни неким «волшебным решением».
Организация может выступать лишь как площадка для диалога, как механизм поддержки режима прекращения огня или как участник процесса «точечной стабилизации». Иньяцио Кассис потребовал, кроме того, немедленно освободить трёх сотрудников ОБСЕ, находящихся в заключении в России. Он подчеркнул, далее, что для успешной работы организации необходим нормальный бюджет, и что «добиться его утверждения следует как можно быстрее». Наряду с бюджетом, добавил он, ОБСЕ нуждается в реформах. По его словам, «мы готовим прагматичные предложения, с тем чтобы ОБСЕ могла надлежащим образом выполнять свой мандат».
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
