Глава МИД Швейцарии прибыл в Украину

В рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ Иньяцио Кассис (справа) прибыл в Украину для переговоров и консультаций. Keystone-SDA

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис (Ignazio Cassis) прибыл в Украину для проведения консультаций. Визит в Киев связан с председательством Швейцарии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSZE).

Об этой поездке Иньяцио Кассис сообщил в понедельник 2 февраля в публикации на платформе X (Твиттер). По его словам, он находится в Киеве, с тем чтобы подтвердить роль ОБСЕ в качестве площадки для диалога, а также готовность организации поддерживать усилия по достижению прочного мира в Украине на основе международного права.

К публикации было приложено фото, сделанное на вокзале в Киеве, на котором Иньяцио Кассис запечатлён вместе со своим украинским коллегой Андрием Сибигой (Andrij Sybiha) и генеральным секретарём ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу (Feridun Sinirlioğlu).

Ранее, во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе, Иньяцио Кассис уже заявлял о намерении Швейцарии в качестве председателя ОБСЕ сыграть посредническую роль в войне в Украине. Как сообщил тогда глава МИД Швейцарии, зависимости от развития ситуации он планирует поездки в Киев, Москву и Вашингтон.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

