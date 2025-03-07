«Швейцария не меняет внешнеполитический курс»

Президент Швейцарской Конфедерации в 2025 году Карин Келлер-Зуттер заявила, что последние решения США не повлияли на внешнюю политику Швейцарии. Keystone-SDA

Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер заявила, что последние решения новой администрации в США не повлияли на внешнюю политику Швейцарии. При этом она косвенно призвала к дипломатической сдержанности.

1 минута

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Swiss foreign policy ‘unchanged by US decisions’ Читать далее Swiss foreign policy ‘unchanged by US decisions’

Deutsch de Keller-Sutter sieht keine Wende in der Schweizer Aussenpolitik Оригинал Читать далее Keller-Sutter sieht keine Wende in der Schweizer Aussenpolitik

Показать больше

Показать больше Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю Подпишитесь на нашу рассылку и получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов из швейцарских СМИ. Читать далее Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю

«Уровень громкости деклараций и заявлений – не показатель качества внешней политики», – отметила президент страны и министр финансов, отвечая на вопрос о позиции Швейцарии в связи с новым курсом президента США Дональда Трампа.

Выступая на пресс-конференции в Берне, Карин Келлер-Зуттер напомнила, что Швейцария неизменно придерживается своих ключевых внешнеполитических принципов – защиты прав человека, международного права, демократии и свободной торговли. Она также подчеркнула, что Швейцария осуждает агрессию России против Украины и выступает за справедливый и долгосрочный мир.

«Мирное урегулирование должно основываться на международном праве и не допускать односторонних решений в ущерб Украине», – заявила президент Швейцарии. Она вновь подтвердила готовность Швейцарии предоставлять свои «добрые услуги» для содействия мирным переговорам, если обе стороны проявят к этому свой интерес.

Показать больше

Показать больше Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию Этот контент был опубликован на Кроме того, в Швейцарии с тревогой наблюдают за скандалом, разгоревшимся на самом высоком уровне после переговоров Трампа и Зеленского. Читать далее Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию

Однако, по ее словам, на данный момент в процесс вовлечены другие игроки, и таких запросов на адрес Швейцарии не поступало.

Показать больше

Показать больше Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Показать больше

Показать больше Переговоры США и России по Украине: мир или умиротворение агрессора? Этот контент был опубликован на В третью годовщину вторжения России в Украину наш англоязычный подкаст Inside Geneva ставит несколько ключевых вопросов, касающихся переговоров о прекращении войны. Читать далее Переговоры США и России по Украине: мир или умиротворение агрессора?