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Внешняя политика

«Швейцария не меняет внешнеполитический курс»

Президент Швейцарской Конфедерации в 2025 году Карин Келлер-Зуттер заявила, что последние решения США не повлияли на внешнюю политику Швейцарии.
Президент Швейцарской Конфедерации в 2025 году Карин Келлер-Зуттер заявила, что последние решения США не повлияли на внешнюю политику Швейцарии. Keystone-SDA

Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер заявила, что последние решения новой администрации в США не повлияли на внешнюю политику Швейцарии. При этом она косвенно призвала к дипломатической сдержанности.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo
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«Уровень громкости деклараций и заявлений – не показатель качества внешней политики», – отметила президент страны и министр финансов, отвечая на вопрос о позиции Швейцарии в связи с новым курсом президента США Дональда Трампа.

Выступая на пресс-конференции в Берне, Карин Келлер-Зуттер напомнила, что Швейцария неизменно придерживается своих ключевых внешнеполитических принципов – защиты прав человека, международного права, демократии и свободной торговли. Она также подчеркнула, что Швейцария осуждает агрессию России против Украины и выступает за справедливый и долгосрочный мир.

«Мирное урегулирование должно основываться на международном праве и не допускать односторонних решений в ущерб Украине», – заявила президент Швейцарии. Она вновь подтвердила готовность Швейцарии предоставлять свои «добрые услуги» для содействия мирным переговорам, если обе стороны проявят к этому свой интерес.

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Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию

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Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию

Этот контент был опубликован на Кроме того, в Швейцарии с тревогой наблюдают за скандалом, разгоревшимся на самом высоком уровне после переговоров Трампа и Зеленского.

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Однако, по ее словам, на данный момент в процесс вовлечены другие игроки, и таких запросов на адрес Швейцарии не поступало.

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Переговоры США и России по Украине: мир или умиротворение агрессора?

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Переговоры США и России по Украине: мир или умиротворение агрессора?

Этот контент был опубликован на В третью годовщину вторжения России в Украину наш англоязычный подкаст Inside Geneva ставит несколько ключевых вопросов, касающихся переговоров о прекращении войны.

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Швейцария отменила запланированную конференцию, посвященную применению Женевских конвенций на Ближнем Востоке.

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Бывший президент ФИФА Йозеф «Зепп» Блаттер окружен журналистами по прибытии в специальный апелляционный суд в Муттенце, недалеко от Базеля, Швейцария, 3 марта 2025 года. Keystone-SDA

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Блаттер и Платини снова предстанут перед судом

Этот контент был опубликован на Зепп Блаттер и Мишель Платини должны предстать перед специальным судом в швейцарском городе Муттенц.

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Израиль критикует решение Швейцарии провести конференцию по международному гуманитарному праву (МГП) в Женеве.

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Израиль критикует Конференцию по МГП в Женеве

Этот контент был опубликован на Израиль критикует решение Швейцарии провести конференцию по международному гуманитарному праву (МГП) в Женеве.

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Президент Швейцарии считает, что торговый конфликт между США и ЕС не окажет негативного влияния на швейцарскую экономику. Мнения экспертов.

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Торговый конфликт США и ЕС: как он отразится на Швейцарии?

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Этот контент был опубликован на Это решение, которое, по мнению многих, ставит под угрозу здоровье людей во всем мире, включая самих американцев.

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В понедельник 24 февраля 2025 года митинги солидарности с Украиной прошли в Цюрихе и Лозанне.

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Этот контент был опубликован на В понедельник 24 февраля 2025 года митинги солидарности с Украиной прошли в Цюрихе и Лозанне.

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В Швейцарии шли консультации украинцев, американцев и россиян

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Ален Берсе: «Без Украины и Европы мир не будет стабильным»

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swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR