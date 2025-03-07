«Швейцария не меняет внешнеполитический курс»
Президент Швейцарии в 2025 году Карин Келлер-Зуттер заявила, что последние решения новой администрации в США не повлияли на внешнюю политику Швейцарии. При этом она косвенно призвала к дипломатической сдержанности.
Показать больше
Новости швейцарских СМИ о постсоветском пространстве — в электронной рассылке каждую неделю
«Уровень громкости деклараций и заявлений – не показатель качества внешней политики», – отметила президент страны и министр финансов, отвечая на вопрос о позиции Швейцарии в связи с новым курсом президента США Дональда Трампа.
Выступая на пресс-конференции в Берне, Карин Келлер-Зуттер напомнила, что Швейцария неизменно придерживается своих ключевых внешнеполитических принципов – защиты прав человека, международного права, демократии и свободной торговли. Она также подчеркнула, что Швейцария осуждает агрессию России против Украины и выступает за справедливый и долгосрочный мир.
«Мирное урегулирование должно основываться на международном праве и не допускать односторонних решений в ущерб Украине», – заявила президент Швейцарии. Она вновь подтвердила готовность Швейцарии предоставлять свои «добрые услуги» для содействия мирным переговорам, если обе стороны проявят к этому свой интерес.
Показать больше
Президент Швейцарии осуждает российскую агрессию
Однако, по ее словам, на данный момент в процесс вовлечены другие игроки, и таких запросов на адрес Швейцарии не поступало.
Показать больше
Наша рассылка по теме Внешняя политика
Показать больше
Переговоры США и России по Украине: мир или умиротворение агрессора?
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.