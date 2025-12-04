Новый цифровой дуэт: Швейцария и Сингапур определяют будущее мировой торговли

Хотя глобальные потоки данных и цифровые услуги способствуют развитию экономики, они также вызывают опасения по поводу конфиденциальности личных, финансовых и медицинских данных, хранящихся в облаке._ Keystone

В октябре Сингапур и страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ / EFTA, помимо Швейцарии в нее входят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) заключили новое соглашение о цифровой торговле. Его цель — совместить необходимость защиты данных и безопасность со стремлением к инновациям и экономическому росту, всё более зависящему от информационных технологий. Сделка также показывает, что совместные усилия даже небольших экономик способны задавать глобальные стандарты в новой цифровой эпохе.

За нашим всё более виртуальным образом жизни скрывается целая инфраструктура. И так же, как с коммунальной системой в наших домах со всеми этими трубами, воздуховодами и клапанами, мы замечаем ее только тогда, когда что-то ломается.

Так, в октябре облачная платформа Amazon Web Services принесла извиненияВнешняя ссылка за сбой в ее гигантском дата-центре в Северной Вирджинии, который «положил», то есть вывел из строя, тысячи веб-сайтов и нарушил работу крупнейших мировых онлайн-банков, коммуникационных сервисов и соцсетей. Этот случай — лишь самый заметный из многих, произошедших в последние годы, — подчёркивает, насколько международными стали инфраструктура данных и услуги, от которых мы все зависим.

Именно в этом контексте Швейцария и ее партнеры по ЕАСТ подписали ключевое соглашение с Сингапуром о цифровой экономике. Оно призвано обеспечить свободный трансграничный обмен данными и одновременно защитить конфиденциальность, безопасность и интеллектуальную собственность. Swissinfo объясняет, почему это важно и что всё это значит.

Как цифровизация меняет жизнь

Цифровые сервисы пронизывают нашу реальность: онлайн-магазины, приложения для смартфонов, стриминговые платформы с музыкой и видео, а также чтение этой веб-страницы — лишь самые очевидные примеры.

Автомобили, а теперь даже холодильники и духовки, которые раньше можно было починить своими руками, всё чаще управляются программным обеспечением и подключены к сети. Они регулярно обновляют прошивки и передают данные в фоновом режиме. Наши дома превратились в небольшие цифровые экосистемы, которые постоянно «отчитываются» об изменении своего статуса, как подростки в соцсетях.

Предприятия из самых разных сфер, от банковского сектора до сельского хозяйства, полагаются на цифровые данные. Это касается даже такого простого продукта, как хлеб: сначала тракторы, подключенные к системе GPS, идеально ровными рядами сеют на поле пшеницу, а затем процесс сопровождается цифровой логистикой на каждом этапе — от переработки до доставки на стол. Пандемия COVID-19 только ускорила переход компаний к работе в облачных сервисах.

По оценкам Министерства торговли и промышленности Сингапура, около половиныВнешняя ссылка всего объема двусторонней торговли услугами между странами ЕАСТ и Сингапуром, который составляет почти 23 млрд долларов (18,4 млрд швейцарских франков), могло осуществляться в цифровом виде. Из них примерно 20% Внешняя ссылкасоставляют финансовые услуги, которые имеют ключевое значение для швейцарской экономики.

Мира Бурри, профессор международного экономического и интернет-права в Университете Люцерна unilu.ch

В цифровом мире уже не только физические товары пересекают границы. «Возьмем, к примеру, смартфон, — говорит Мира БурриВнешняя ссылка (Mira Burri), профессор международного экономического и интернет-права в Университете Люцерна (Universität Luzern). — Он продается как товар. Но он также и платформа для услуг: магазин приложений, музыка, фильмы. А еще есть социальные сети, такие как Instagram или Facebook, они бесплатны, но собирают и монетизируют данные».

Эти данные перемещаются по миру, сопровождаются электронными платежами, контрактами и идентификацией — и неизбежно вызывают опасения по поводу кибербезопасности, защиты персональных данных и предотвращения преступлений.

Что выигрывает от цифровой торговли Швейцария

Благодаря развитой сфере услуг Швейцария и Сингапур входят в десятку стран с самым высоким доходом на душу населения. Новое соглашение дает им возможность выиграть еще больше от роста цифровых транзакций.

Швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) считает, что заключенное в прошлом месяце соглашение о цифровой экономике станет основой для упрощения торговли — за счет сокращения бумажной волокиты, признания электронных контрактов и подписей, добавления новых вариантов оплаты, свободного перемещения данных через границы и защиты интеллектуальной собственности, такой как исходный код. «Среди основных барьеров для цифровой торговли — бумажные процедуры, неопределенность в регулировании трансграничного обмена данными и защита исходного кода», — отмечает представитель SECO Антье Бертши (Antje Baertschi).

Согласно отчетуВнешняя ссылка Европейской комиссии, более 60 % объема мировой экономики в настоящее время связано с цифровыми транзакциями, а объем онлайн-продаж товаров и услуг предприятиям и потребителям еще в 2019 году составил 26 трлн евро (24,1 трлн швейцарских франков). Эти цифры показывают, насколько высоки ставки и как барьеры — протекционизм, противоречивые или сложные местные правила, устаревшие системы — могут уменьшать экономический потенциал, тормозить инновации и затруднять сотрудничество в таких новых областях, как искусственный интеллект.

В отличие от классических торговых соглашений, цифровые сделки не открывают рынки услуг для иностранных компаний и не снижают тарифы — они обеспечивают юридическую определенность, что особенно важно для малых и средних предприятий, объясняет Бурри из Университета Люцерна.

Небольшие компании, предлагающие продукты и услуги, связанные с трансграничной передачей данных, не могут позволить себе высокие затраты на соблюдение разнородных нормативных требований в разных странах. И государствам, особенно небольшим, таким как Швейцария и Сингапур, также необходимо сотрудничать перед лицом новых вызовов (например, бурное развитие технологий и бизнеса в области искусственного интеллекта), с которыми трудно справиться в одиночку.

Гарантирует ли соглашение конфиденциальность и защиту данных

Свободное движение данных через границы и развитие цифровых услуг приносят ощутимую экономическую выгоду, но вызывают и опасения. Люди переживают, что сведения об их онлайн-поведении, финансовом положении и даже здоровье могут храниться в облаке. Компании боятся кражи интеллектуальной собственности, а государства — угроз национальной безопасности и кибератак на критически важную инфраструктуру.

«Когда вы скачиваете песню или слушаете её, скажем, в Apple Music, вы отдаёте компании куда больше, чем просто пару мегабайт внимания, — говорит Бурри. — Она мгновенно получает массив данных: кто вы, что вам нравится, когда вы слушаете музыку, и даже с кем вы ею делитесь». Так привычная цифровая услуга превращается в торговлю данными, иногда очень чувствительными. «И здесь возникают новые вызовы: речь уже идет не просто о регулировании торговли, а о защите персональных данных, кибербезопасности или вопросах национальной безопасности», — добавляет она.

Цифровые соглашения как раз создают рамки, позволяющие удержать баланс и устранить противоречия. Это важно не только для инноваций и экономического роста, но и для того, чтобы дать обычным людям и бизнесу уверенность в том, что их частная жизнь и потребительские права надежно защищены.

Как заявилоВнешняя ссылка швейцарское правительство, соглашение между ЕАСТ и Сингапуром гарантирует свободный обмен данными в соответствии с «правилами защиты персональных данных», а также «направлено на укрепление доверия потребителей к цифровой торговле», так как обязывает стороны обеспечивать защиту прав потребителей и бороться со спамом. Это доверие критически важно для экономики.

Швейцария и Сингапур, входящие в десятку самых богатых стран на душу населения благодаря развитой индустрии услуг, готовы воспользоваться преимуществами роста цифровых транзакций, которые обеспечит последнее соглашение. Keystone / AP

По подсчетам Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)Внешняя ссылка, мировой ВВП снизился бы на 5%, если бы цифровые потоки регулировались фрагментировано. Но и обратная крайность — полное отсутствие регулирования — также повредит росту из-за потери доверия. А вот сбалансированный подход увеличил бы объем мировой экономики на 2%.

«Государство может регулировать цифровую экономику на внутреннем уровне, одновременно обязуясь обеспечивать свободный обмен данными и защищая основные права и интересы своих граждан», — говорит Бурри. Соглашение с Сингапуром, «дает разумный способ совместить развитие экономики данных с защитой политического пространства». Исследования показывают: цифровой протекционизм вредит как местному, так и иностранному бизнесу.

Почему мир не может договориться о единых правилах

С конца 1990-х годов, когда интернет был совсем другим, ВТО пытается выработать правила электронной торговли, но без особого успеха. Отсутствие прогресса в этой области привело к тому, что такие страны, как Швейцария и ее партнеры, стали искать возможности для заключения двусторонних или региональных соглашений.

Тупик во многом продиктован противоречиями между тремя экономическими сверхдержавами — Европейским союзом, США и Китаем. ЕС делает акцент на защите прав граждан, что неизбежно сталкивается с американским принципом «laissez-faire», то есть минимальным вмешательством государства в экономику. Последний, в свою очередь, противоречит китайской модели, в которой доминируют государство и компартия.

«Здесь сталкиваются национальные приоритеты и ценности, — объясняет Бурри. — Для Европы защита личных данных — фундаментальное право; в США низкий уровень конфиденциальности, там делается упор на свободу слова; Китай ставит на первое место национальную безопасность. Именно этот треугольник, ЕС — США — Китай, мешает ВТО создать глобальные правила цифровой торговли». Сейчас США практически отказались от совместного регулирования цифровой торговли: последним заметным событием в этой области стала их сделка с Японией в 2019 году, напоминает профессор.

Тем не менее в 2025 году 82 члена Всемирной торговой организации достиглиВнешняя ссылка частичного соглашения по таким вопросам, как электронные подписи и контракты, а также меры против онлайн-мошенничества. Однако вновь не удалосьВнешняя ссылка принять правила, касающиеся данных, — из-за разногласийВнешняя ссылка между США, ЕС и Китаем, а также из-за противодействия со стороны Индии, ЮАР и других стран.

И хотя организаторы переговоров — Япония, Новая Зеландия и Сингапур, при поддержке Швейцарии, — пытаются двигаться вперед, но судьба соглашения и его интеграция в правовое поле ВТО по-прежнему остаются неопределенными.

Как выглядит цифровое будущее Швейцарии

Долгое время Швейцария была довольно пассивной в вопросах разработки правил цифровой торговли, сосредоточившись вместо этого на многостороннем сотрудничестве в рамках ВТО. Однако тупиковая ситуация, сложившаяся в этой организации, побудила ее и другие страны ЕАСТ заключать комплексные цифровые соглашения — сначала с Молдовой в 2023 году, теперь с Сингапуром.

«Участие Швейцарии в создании правил в этой области — явление довольно новое, — говорит Бурри. — Всё началось со сделки между ЕАСТ и Молдовой, а в подписании соглашения между ЕАСТ и Сингапуром ее роль стала еще заметнее».

Более ранние соглашения, включая сделки с Японией, Китаем и Мексикой, носили довольно ограниченный характер — с минимальными или устаревшими положениями о цифровой торговле.

«Новое соглашение — важный геополитический сигнал, — считает Бурри. — Оно ясно показывает, что Швейцария и страны ЕАСТ готовы взять на себя инициативу по разработке правил цифровой торговли — наравне с такими прогрессивными странами, как Сингапур, Великобритания или Япония. Это шаг к нормативной инновационности и более тесному международному сотрудничеству».

Редактор оригинального текста: Тони Барретт (Tony Barrett) /vm/ts

Перевод с английского и редактура на русском: Екатерина Гликман

