The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Решения в области климата
Фронтиры исследований
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Внешняя политика

Новый цифровой дуэт: Швейцария и Сингапур определяют будущее мировой торговли

Хотя международные потоки данных и цифровые услуги могут способствовать развитию экономики, они также вызывают опасения, в частности, по поводу конфиденциальности личных данных, чьи привычки в Интернете, финансовое положение и даже данные о состоянии здоровья могут собираться и храниться в облаке.
Хотя глобальные потоки данных и цифровые услуги способствуют развитию экономики, они также вызывают опасения по поводу конфиденциальности личных, финансовых и медицинских данных, хранящихся в облаке._ Keystone

В октябре Сингапур и страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ / EFTA, помимо Швейцарии в нее входят Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) заключили новое соглашение о цифровой торговле. Его цель — совместить необходимость защиты данных и безопасность со стремлением к инновациям и экономическому росту, всё более зависящему от информационных технологий. Сделка также показывает, что совместные усилия даже небольших экономик способны задавать глобальные стандарты в новой цифровой эпохе.

Этот контент был опубликован на
12 минут

Я освещаю международные отношения с акцентом на Швейцарию, провожу журналистские расследования и беру глубоко личные интервью на сложные темы. Более 25 лет в журналистике. Выпускница факультета журналистики МГУ и Французского института прессы в Париже. Бывшая теле- и радиоведущая во Франции и России. Автор книги и документальных фильмов. Брала интервью у президентов и рок-звёзд.

За нашим всё более виртуальным образом жизни скрывается целая инфраструктура. И так же, как с коммунальной системой в наших домах со всеми этими трубами, воздуховодами и клапанами, мы замечаем ее только тогда, когда что-то ломается.

Так, в октябре облачная платформа Amazon Web Services принесла извиненияВнешняя ссылка за сбой в ее гигантском дата-центре в Северной Вирджинии, который «положил», то есть вывел из строя, тысячи веб-сайтов и нарушил работу крупнейших мировых онлайн-банков, коммуникационных сервисов и соцсетей. Этот случай — лишь самый заметный из многих, произошедших в последние годы, — подчёркивает, насколько международными стали инфраструктура данных и услуги, от которых мы все зависим.

Именно в этом контексте Швейцария и ее партнеры по ЕАСТ подписали ключевое соглашение с Сингапуром о цифровой экономике. Оно призвано обеспечить свободный трансграничный обмен данными и одновременно защитить конфиденциальность, безопасность и интеллектуальную собственность. Swissinfo объясняет, почему это важно и что всё это значит.

Внешний контент

Как цифровизация меняет жизнь

Цифровые сервисы пронизывают нашу реальность: онлайн-магазины, приложения для смартфонов, стриминговые платформы с музыкой и видео, а также чтение этой веб-страницы — лишь самые очевидные примеры.

Автомобили, а теперь даже холодильники и духовки, которые раньше можно было починить своими руками, всё чаще управляются программным обеспечением и подключены к сети. Они регулярно обновляют прошивки и передают данные в фоновом режиме. Наши дома превратились в небольшие цифровые экосистемы, которые постоянно «отчитываются» об изменении своего статуса, как подростки в соцсетях.

Предприятия из самых разных сфер, от банковского сектора до сельского хозяйства, полагаются на цифровые данные. Это касается даже такого простого продукта, как хлеб: сначала тракторы, подключенные к системе GPS, идеально ровными рядами сеют на поле пшеницу, а затем процесс сопровождается цифровой логистикой на каждом этапе — от переработки до доставки на стол. Пандемия COVID-19 только ускорила переход компаний к работе в облачных сервисах.

По оценкам Министерства торговли и промышленности Сингапура, около половиныВнешняя ссылка всего объема двусторонней торговли услугами между странами ЕАСТ и Сингапуром, который составляет почти 23 млрд долларов (18,4 млрд швейцарских франков), могло осуществляться в цифровом виде. Из них примерно 20% Внешняя ссылкасоставляют финансовые услуги, которые имеют ключевое значение для швейцарской экономики. 

Мира Бурри, профессор международного экономического и интернет-права в Университете Люцерна
Мира Бурри, профессор международного экономического и интернет-права в Университете Люцерна unilu.ch

В цифровом мире уже не только физические товары пересекают границы. «Возьмем, к примеру, смартфон, — говорит Мира БурриВнешняя ссылка (Mira Burri), профессор международного экономического и интернет-права в Университете Люцерна (Universität Luzern). — Он продается как товар. Но он также и платформа для услуг: магазин приложений, музыка, фильмы. А еще есть социальные сети, такие как Instagram или Facebook, они бесплатны, но собирают и монетизируют данные».

Эти данные перемещаются по миру, сопровождаются электронными платежами, контрактами и идентификацией — и неизбежно вызывают опасения по поводу кибербезопасности, защиты персональных данных и предотвращения преступлений.

Что выигрывает от цифровой торговли Швейцария

Благодаря развитой сфере услуг Швейцария и Сингапур входят в десятку стран с самым высоким доходом на душу населения. Новое соглашение дает им возможность выиграть еще больше от роста цифровых транзакций.

Швейцарский государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) считает, что заключенное в прошлом месяце соглашение о цифровой экономике станет основой для упрощения торговли — за счет сокращения бумажной волокиты, признания электронных контрактов и подписей, добавления новых вариантов оплаты, свободного перемещения данных через границы и защиты интеллектуальной собственности, такой как исходный код. «Среди основных барьеров для цифровой торговли — бумажные процедуры, неопределенность в регулировании трансграничного обмена данными и защита исходного кода», — отмечает представитель SECO Антье Бертши (Antje Baertschi).

Согласно отчетуВнешняя ссылка Европейской комиссии, более 60 % объема мировой экономики в настоящее время связано с цифровыми транзакциями, а объем онлайн-продаж товаров и услуг предприятиям и потребителям еще в 2019 году составил 26 трлн евро (24,1 трлн швейцарских франков). Эти цифры показывают, насколько высоки ставки и как барьеры — протекционизм, противоречивые или сложные местные правила, устаревшие системы — могут уменьшать экономический потенциал, тормозить инновации и затруднять сотрудничество в таких новых областях, как искусственный интеллект.

В отличие от классических торговых соглашений, цифровые сделки не открывают рынки услуг для иностранных компаний и не снижают тарифы — они обеспечивают юридическую определенность, что особенно важно для малых и средних предприятий, объясняет Бурри из Университета Люцерна.

Небольшие компании, предлагающие продукты и услуги, связанные с трансграничной передачей данных, не могут позволить себе высокие затраты на соблюдение разнородных нормативных требований в разных странах. И государствам, особенно небольшим, таким как Швейцария и Сингапур, также необходимо сотрудничать перед лицом новых вызовов (например, бурное развитие технологий и бизнеса в области искусственного интеллекта), с которыми трудно справиться в одиночку.

Внешний контент

Гарантирует ли соглашение конфиденциальность и защиту данных

Свободное движение данных через границы и развитие цифровых услуг приносят ощутимую экономическую выгоду, но вызывают и опасения. Люди переживают, что сведения об их онлайн-поведении, финансовом положении и даже здоровье могут храниться в облаке. Компании боятся кражи интеллектуальной собственности, а государства — угроз национальной безопасности и кибератак на критически важную инфраструктуру.

«Когда вы скачиваете песню или слушаете её, скажем, в Apple Music, вы отдаёте компании куда больше, чем просто пару мегабайт внимания, — говорит Бурри. — Она мгновенно получает массив данных: кто вы, что вам нравится, когда вы слушаете музыку, и даже с кем вы ею делитесь». Так привычная цифровая услуга превращается в торговлю данными, иногда очень чувствительными. «И здесь возникают новые вызовы: речь уже идет не просто о регулировании торговли, а о защите персональных данных, кибербезопасности или вопросах национальной безопасности», — добавляет она.

Цифровые соглашения как раз создают рамки, позволяющие удержать баланс и устранить противоречия. Это важно не только для инноваций и экономического роста, но и для того, чтобы дать обычным людям и бизнесу уверенность в том, что их частная жизнь и потребительские права надежно защищены.

Как заявилоВнешняя ссылка швейцарское правительство, соглашение между ЕАСТ и Сингапуром гарантирует свободный обмен данными в соответствии с «правилами защиты персональных данных», а также «направлено на укрепление доверия потребителей к цифровой торговле», так как обязывает стороны обеспечивать защиту прав потребителей и бороться со спамом. Это доверие критически важно для экономики.

Горизонт Сингапура на фото 5 октября 2025 года. (AP Photo/Anton L. Delgado)
Швейцария и Сингапур, входящие в десятку самых богатых стран на душу населения благодаря развитой индустрии услуг, готовы воспользоваться преимуществами роста цифровых транзакций, которые обеспечит последнее соглашение. Keystone / AP

По подсчетам Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)Внешняя ссылка, мировой ВВП снизился бы на 5%, если бы цифровые потоки регулировались фрагментировано. Но и обратная крайность — полное отсутствие регулирования — также повредит росту из-за потери доверия. А вот сбалансированный подход увеличил бы объем мировой экономики на 2%.

«Государство может регулировать цифровую экономику на внутреннем уровне, одновременно обязуясь обеспечивать свободный обмен данными и защищая основные права и интересы своих граждан», — говорит Бурри. Соглашение с Сингапуром, «дает разумный способ совместить развитие экономики данных с защитой политического пространства». Исследования показывают: цифровой протекционизм вредит как местному, так и иностранному бизнесу. 

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Как новые таможенные пошлины США отразились, или могут отразиться, на вашей жизни?

Как вы считаете, может ли политика США в области таможенных пошлин повлиять на вашу жизнь?

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
38 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Почему мир не может договориться о единых правилах

С конца 1990-х годов, когда интернет был совсем другим, ВТО пытается выработать правила электронной торговли, но без особого успеха. Отсутствие прогресса в этой области привело к тому, что такие страны, как Швейцария и ее партнеры, стали искать возможности для заключения двусторонних или региональных соглашений. 

Тупик во многом продиктован противоречиями между тремя экономическими сверхдержавами — Европейским союзом, США  и Китаем. ЕС делает акцент на защите прав граждан, что неизбежно сталкивается с американским принципом «laissez-faire», то есть минимальным вмешательством государства в экономику. Последний, в свою очередь, противоречит китайской модели, в которой доминируют государство и компартия.

«Здесь сталкиваются национальные приоритеты и ценности, — объясняет Бурри. — Для Европы защита личных данных — фундаментальное право; в США низкий уровень конфиденциальности, там делается упор на свободу слова; Китай ставит на первое место национальную безопасность. Именно этот треугольник, ЕС — США — Китай, мешает ВТО создать глобальные правила цифровой торговли». Сейчас США практически отказались от совместного регулирования цифровой торговли: последним заметным событием в этой области стала их сделка с Японией в 2019 году, напоминает профессор.

Тем не менее в 2025 году 82 члена Всемирной торговой организации достиглиВнешняя ссылка частичного соглашения по таким вопросам, как электронные подписи и контракты, а также меры против онлайн-мошенничества. Однако вновь не удалосьВнешняя ссылка принять правила, касающиеся данных, — из-за разногласийВнешняя ссылка между США, ЕС и Китаем, а также из-за противодействия со стороны Индии, ЮАР и других стран. 

И хотя организаторы переговоров — Япония, Новая Зеландия и Сингапур, при поддержке Швейцарии, — пытаются двигаться вперед, но судьба соглашения и его интеграция в правовое поле ВТО по-прежнему остаются неопределенными. 

Как выглядит цифровое будущее Швейцарии

Долгое время Швейцария была довольно пассивной в вопросах разработки правил цифровой торговли, сосредоточившись вместо этого на многостороннем сотрудничестве в рамках ВТО. Однако тупиковая ситуация, сложившаяся в этой организации, побудила ее и другие страны ЕАСТ заключать комплексные цифровые соглашения — сначала с Молдовой в 2023 году, теперь с Сингапуром.

«Участие Швейцарии в создании правил в этой области — явление довольно новое, — говорит Бурри. — Всё началось со сделки между ЕАСТ и Молдовой, а в подписании соглашения между ЕАСТ и Сингапуром ее роль стала еще заметнее».

Более ранние соглашения, включая сделки с Японией, Китаем и Мексикой, носили довольно ограниченный характер — с минимальными или устаревшими положениями о цифровой торговле.

«Новое соглашение — важный геополитический сигнал, — считает Бурри. — Оно ясно показывает, что Швейцария и страны ЕАСТ готовы взять на себя инициативу по разработке правил цифровой торговли — наравне с такими прогрессивными странами, как Сингапур, Великобритания или Япония. Это шаг к нормативной инновационности и более тесному международному сотрудничеству».  

Редактор оригинального текста: Тони Барретт (Tony Barrett) /vm/ts

Перевод с английского и редактура на русском: Екатерина Гликман

Показать больше

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR