Новый мэр Нью-Йорка, неработающее правительство США и Grokipedia

Мы рады вас приветствовать — это наш еженедельный взгляд на события в США через призму швейцарской прессы. Каждый четверг мы анализируем то, как швейцарские СМИ освещают и комментируют, на их взгляд, самые важные события, связанные с Соединёнными Штатами, в области политики, экономики и науки.

11 минут

Вчера утром швейцарцы проснулись под новость о том, что новым мэром ультракапиталистического Нью-Йорка избран «демократический социалист». Как они отреагировали на это событие и что победа Зохрана Мамдани может означать для американской политики в целом?

На этой неделе мы также анализируем «разрушительные последствия» самой продолжительной в истории приостановки работы правительства США и то, как и что «Грокипедия», основанная на искусственном интеллекте онлайн-энциклопедия Илона Маска, рассказывает о президентах Швейцарии.

Зохран Мамдани выступает в пользу заморозки в Нью-Йорке арендной платы и установления МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в 30 долларов. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Зохран Мамдани (Zohran Mamdani), называющий себя «демократическим социалистом», был избран мэром Нью-Йорка. Швейцарская пресса обсуждает, насколько радикальна его программа — и чему Демократическая партия США могла бы у него поучиться.

«Ньюйоркцы выбрали человека, который олицетворяет полную противоположность нынешнему американскому президенту. Это сигнал, способный вдохновить и других на сопротивление», — пишет газета Le Temps (Женева) в среду 5 ноября утром, сразу через несколько часов после победы Мамдани на выборах. Издание было настолько воодушевлено этим событием, что второпях даже ошиблось с возрастом Трампа — ему 79 лет, а вовсе не «за восемьдесят», как написала газета.

Она отмечает далее, что первый мусульманин на должности мэра крупнейшего города США доказал: демократия, «подвергающаяся нападкам со стороны республиканцев, жива и здорова». Зохран Мамдани сумел объединить разочарованных и встревоженных. Он вдохновил их. Он даже заставил людей снова мечтать — «а этого ньюйоркцам явно не хватало». Факт, что Мамдани открыто называет себя «демократическим социалистом», уже стал предметом ожесточённых споров. Дональд Трамп окрестил его коммунистом. «Некоторые идеи этого 34-летнего политика действительно основаны на классических социал-демократических принципах и в Европе они вряд ли вызвали особые дискуссии. Однако есть у него и действительно довольно радикальные предложения», — отмечает Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Наибольшее внимание привлекли его планы по заморозке арендной платы и установлению минимальной почасовой оплаты труда в размере 30 долларов (24 франка). «Такой уровень минимальной зарплаты просто перевернул бы ситуацию в низкооплачиваемых секторах экономики — например, в сфере общепита и транспорта. Ресторанам, вероятно, пришлось бы увольнять персонал и повышать цены», — пишет NZZ, напоминая, что федеральный МРОТ в США сегодня составляет 7,25 доллара в час, а в Нью-Йорке — 16,50. Среди других инициатив Мамдани отмечают введение бесплатного ухода за детьми до пяти лет («услуга, давно существующая во многих европейских странах»), бесплатных городских автобусов и открытие сети муниципальных продуктовых магазинов. «Главный вопрос — откуда на всё это возьмутся деньги», — задаются вопросом прагматичные швейцарцы.

Какие уроки могла бы вынести из всего этого Демократическая партия США (тем более что демократы также победили на губернаторских выборах в Нью-Джерси и Вирджинии)? «Нью-Йорк — это ещё не вся Америка, а Зохран Мамдани не является идеальной моделью для демократов как таковых. Хотя в некоторых аспектах — все-таки является», — пишет цюрихская Tages-Anzeiger. «Кандидат с профилем Мамдани не имел бы шансов на президентских выборах, […] но демократы могли бы у него многому поучиться, особенно когда они начнут по-настоящему искать свой ответ на явление по имени Трамп. Мамдани недавно сказал, что ответ на Трампа — это создание альтернативы. Альтернативы, которая воплощает то, чего жители Нью-Йорка так отчаянно хотят: „Они хотят города, который верит в достоинство каждого, кто называет его своим родным домом“».

Общественный швейцарский телеканал на немецком языке SRF замечает, что в самой Демократической партии умеренные политики уже опасаются смещения всей партии влево, которое может сыграть на руку республиканцам: «Но поклонников Мамдани это не волнует: для них он — новое лицо демократов, человек, способный бросить вызов нынешнему хозяину Белого дома».

Послание от National Women’s Law Center (Национального женского юридического центра) проецируется на здание Министерства сельского хозяйства США в Вашингтоне в понедельник, 3 ноября 2025 года. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

Последствия самой продолжительной в истории приостановки работы правительства ощущают всё больше американцев: у пунктов бесплатной раздачи продуктов питания выстраиваются очереди. Как отмечает швейцарский общественный телеканал SRF, бюджетный кризис в Вашингтоне имеет для простых граждан самые «разрушительные последствия».

В одном из юго-восточных районов Вашингтона, в складском помещении, раздают продукты — муку, сахар, консервы, а также свежие овощи, яйца и молоко. Раньше эти пайки предназначались только для нуждающихся, но сегодня за ними в очереди стоят и федеральные служащие. «Не все, кто работает на государство, живут богато, — говорит нам Трейси. — К тому же уровень жизни в Вашингтоне невероятно высок. Поэтому потеря зарплаты здесь ощущается очень быстро». Как сообщает далее SRF, госслужащие, которые раньше никогда не прибегали к бесплатной помощи, теперь тоже вынуждены стоять в очередях за продуктами. Многие стесняются и предпочитают не говорить об этом. Для других такие очереди не в новинку. Но и их положение ухудшилось: государство больше не выплачивает им продовольственное пособие, в среднем чуть меньше 200 долларов (160 франков) в месяц. «Почему опять страдать должны самые бедные?» — спрашивает мать-одиночка Шейла.

Недовольство политиками растёт. Конгресс расколот всё сильнее: демократы требуют продлить выплаты субсидий на финансирование государственной программы медицинского страхования, но республиканцы и Белый дом этот план отвергают. При этом, имея лишь минимальное большинство, республиканцы всё равно нуждаются в голосах демократов, иначе они не смогут провести бюджет через Сенат. Обе стороны обвиняют друг друга в сознательном затягивании процесса формирования нового бюджета. Согласно репрезентативным опросам, как сообщает SRF, большинство респондентов возлагают ответственность за происходящее на республиканцев. «Однако примечательно, что большая часть опрошенных винит в создавшемся положении не одну из партий, а Конгресс в целом». Шейла — среди них. «Они все — миллионеры, — говорит она. — Если бы я пришла в Капитолий и спросила, сколько стоит молоко или яйца, они бы не нашлись, что сказать». Но всё же, добавляет она, сдаваться я не намерена.

Кто был президентом Швейцарии раньше — Карин Келлер-Зуттер или Ги Пармелен? Только не спрашивайте у «Грокипедии». Keystone / Alessandro Della Valle

На прошлой неделе миллиардер Илон Маск запустил Grokipedia — онлайн-энциклопедию на базе искусственного интеллекта, которую он намерен позиционировать как альтернативу «Википедии».

Как отмечает швейцарская газета Blick, подвергнувшая новый ресурс практическому тесту, платформа заставляет задать себе ряд серьёзных вопросов о будущем так называемых «сетевых знаний». Чтобы понять, как это работает, журналисты Blick проанализировали статью Grokipedia о Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), занимающей в 2025 году должность президента Швейцарии. По их словам, материал «в целом корректен», но всё же содержит ряд ошибок.

Так, Grokipedia утверждает, что на должности президента Келлер-Зуттер сменила Ги Пармелена (Guy Parmelin), хотя на самом деле всё было наоборот. Кроме того, там указано, будто она заменила в Совете кантонов (Ständerat, малая палата парламента Швейцарии) Томаса Хефти (Thomas Hefti), тогда как в действительности это был Ойген Давид (Eugen David), Хефти же представляет в парламенте совсем другой кантон. Неточным оказалось и описание швейцарского бюджетного правила «долговой тормоз» (Schuldenbremse).

«В целом ничего серьёзного, но всё же есть досадные неточности», — делает вывод Blick, подчёркивая, что найти кнопку редактирования журналистам так и не удалось. «Разумеется, и в „Википедии“ не все статьи безупречны: иногда они становятся объектом манипуляций со стороны конкурирующих политических групп. Тем не менее именно „Википедия“ до сих пор остаётся фундаментом, на котором держится интернет знаний. Ирония же в том, что Grokipedia тоже стоит на нем», — пишет издание и отмечает, что большинство статей на новой платформе фактически прямиком заимствованы из «Википедии».

«Не лучше ли было бы, — задаётся вопросом Blick, — если бы Маск направил свои финансовые ресурсы на улучшение „Википедии“, а не на её разрушение»? О причинах конфликта Илона Маска с «Википедией» рассуждает также франкоязычный радиоканал RTS, посвятив этой теме один из своих подкастов. В нём звучит ключевой вопрос: действительно ли искусственный интеллект способен генерировать знания более нейтрально и достоверно, чем миллионы добровольных авторов «Википедии»?

