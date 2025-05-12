Когда мы поедем из Швейцарии прямиком на Альбион?

Швейцария и Великобритания готовят запуск прямого железнодорожного скоростного сообщения через тоннель под Ла-Маншем. Keystone-SDA

Правительства Швейцарии и Великобритании подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий развитие системы прямого высокоскоростного железнодорожного сообщения между Лондоном и Швейцарией. Маршрут пройдет через тоннель под Ла-Маншем.

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Филипп Георгиадис (Philip Georgiadis), Лондон, Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих, газета Financial Times Доступно на 1 другом языке English en UK and Switzerland open way for direct rail link Оригинал Читать далее UK and Switzerland open way for direct rail link

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Целью инициативы является удовлетворение растущего спроса на междугородние железнодорожные перевозки и «укрепление позиций экологически устойчивого транспорта в Европе». Согласно заявлению сторон, меморандум «создаёт основу для будущих коммерческих железнодорожных рейсов», которые соединят Лондон с Цюрихом, Базелем и Женевой. Ожидается, что новое сообщение будет ориентировано как на деловых людей, так и на туристов.

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По имеющимся оценкам, прямой маршрут Лондон — Женева позволит сократить время в пути примерно до пяти часов — по сравнению с нынешними 7,5 часами при пересадке в Париже. Перелёт между двумя городами занимает около 1 часа 40 минут. Проект, однако, сопряжён с серьёзными техническими трудностями. Речь идёт о строительстве пограничной инфраструктуры на швейцарских вокзалах и о закупке новых поездов, соответствующих строгим нормам безопасности тоннеля под Ла-Маншем.

Представители обоих правительств заявили, что будут настойчиво искать способы преодоления этих барьеров. Один из рассматриваемых вариантов — установка временных модульных пунктов пограничного досмотра и паспортного контроля на вокзалах в Швейцарии, что позволит снизить затраты. По словам путейцев спрос на междугородние поездки в Европе резко увеличился после пандемии коронавируса — в том числе и из-за растущей озабоченности пассажиров по поводу воздействия гражданской авиации на климат.

Генеральный директор компании Eurostar Гвендолин Казенаве (Gwendoline Cazenave) приветствовала инициативу, назвав её «первым шагом в рамках более широкой стратегии, нацеленной на развитие экологически устойчивого скоростного сообщения между Великобританией и Швейцарией». Несмотря на весь энтузиазм, некоторые представители транспортной отрасли предупредили, что проблемы, которые предстоит решить, остаются сложными. Заработать эта система сможет лишь через несколько лет.

Министр Федерального совета (правительства) Швейцарии Альберт Рёшти (Albert Rösti, курирует транспорт) назвал проект «амбициозной целью», но добавил, что «весьма вероятно», что система может быть запущена в течение только ближайших 5–10 лет. По его словам, Федеральное министерство транспорта, коммуникаций, энергетики и экологии Швейцарии (UVEK) представит в 2026 году план по оснащению вокзалов Женевы, Цюриха и Базеля средствами пограничного контроля.

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В настоящее время Eurostar остаётся единственным оператором международных пассажирских перевозок под Ла-Маншем. Компания связывает Лондон с Францией, Бельгией и Нидерландами. Национальная железнодорожная госкомпания Швейцарии SBB / CFF поддержала проект, указав, что его реализация потребует инвестиций в подвижной состав нового поколения.

О желании конкурировать с Eurostar также заявили несколько других операторов — в том числе государственные железные дороги Италии и группа Virgin предпринимателя Ричарда Брэнсона. Они подали заявки на получение разрешений на собственные рейсы из Лондона на континент..

Оператор линии London St. Pancras Highspeed, контролирующий инфраструктуру от Лондона до тоннеля под Ла-Маншем, ранее в 2025 году объявил о введении системы финансовых стимулов для перевозчиков, готовых открыть новые маршруты в Европу. Генеральный директор этой компании Роберт Синклер (Robert Sinclair) подчеркнул, что соглашение со Швейцарией «приближает нас на один шаг к прямому высокоскоростному сообщению между Лондоном и Швейцарией».

Copyright The Financial Times Limited 2025

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