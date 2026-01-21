Давосский форум: Швейцария хочет по возможности не раздражать Трампа

Берн стремится как можно скорее финализировать тарифное соглашение с США, поэтому Швейцария на WEF в Давосе едва ли будет резко критиковать планы Дональда Трампа по Гренландии.

Встречи, консультации и переговоры в Давосе почти всегда бывают очень короткими, но почти всегда они проходят на самом высоком уровне: так, федеральный президент Швейцарии в 2026 году Ги Пармелен (Guy Parmelin) смог уже во вторник 20 января поговорить с Эммануэлем Макроном и председательницей Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Однако самые важные для Федерального совета (правительства Швейцарии) встречи ещё впереди, они состоятся в ближайшие два дня. Имеются в виду, прежде всего переговоры с делегацией из США. Ги Пармелен хотел бы уже до конца марта довести до финала процедуру подписания тарифного соглашения с Вашингтоном, согласно которому американские таможенные пошлины на товарный импорт из Швейцарии должны быть установлены на уровне в 15%.

«Мы хотим провести переговоры по этому соглашению, чтобы иметь определённую уверенность», — заявил Ги Пармелена пресс-конференции в Давосе. «Сейчас мы готовы вести переговоры, и мы хотим видеть, готовы ли к этому и США». Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent), выступавший во вторник в Давосе, кратко высказался и о тарифном соглашении со Швейцарией: «Торговое соглашение между Швейцарией и США находится на верном пути и продвигается очень хорошо». Таким образом, Скотт Бессент настроен вполне оптимистично. Эдвард Макмаллен (Edward McMullen) был послом США в Швейцарии в первую каденцию Трампа и сейчас тоже находится в Давосе.

В разговоре с порталом SRF News он пояснил, что большинство пунктов тарифного соглашения, по сути, уже согласовано, в частности финализировано обещание швейцарских компаний инвестировать в США не менее 200 миллиардов долларов. Но недавно Трамп снова пригрозил ЕС ввести пошлины на товары из ведущих стран Евросоюза. Какова вероятность, что и 15 процентов для Швейцарии тоже внезапно, что называется, «превратятся в тыкву»? «Надеюсь, что этого не произойдет. Потому что Швейцария — это нейтральная страна, которая не вмешивается в дебаты по Гренландии», — говорит Эдвард Макмаллен. И добавляет: «Гренландия — это чрезвычайно сложный вопрос».

Не создавать конфликтов

Кристоф Мэдер (Christoph Mäder), президент влиятельной швейцарской экономической ассоциации Economiesuisse, уже переговорил в Давосе со многими представителями мира швейцарского бизнеса. Настроение, по его словам, у них скорее плохое — особенно с тех пор, как Трамп снова стал угрожать дополнительными пошлинами таким странам, как Германия или Франция. По мнению Кристофа Мэдера, после последних угроз Трампа перспектива заключения сделки с США уже не так очевидна. Возможные дополнительные пошлины, которые будут введены с февраля, могут затронуть, например, швейцарских поставщиков комплектующих для компаний в Германии и в других странах ЕС.

«Но, возможно, это может затронуть Швейцарию и напрямую, особенно если в Вашингтоне изменится общий настрой по поводу пошлин. Развитие событий, безусловно, сейчас не очень хорошее», — добавляет президент Economiesuisse. По мнению политического обозревателя швейцарского общественного телеканала SRF Энди МюллераВнешняя ссылка (Andy Müller), на ближайшие дни Федеральный совет будет придерживаться достаточно ясной стратегии: он хочет продвинуться в вопросе тарифного соглашения с США хотя бы на шаг вперед, но при этом ни в коем случае не раздражая президента США. Это также означает, что правительство Швейцарии едва ли будет резко критиковать планы Трампа по Гренландии.

Одновременно в Швейцарии есть немало политиков, ожидающих от кабмина чёткого осуждения планируемого Трампом захвата Гренландии. Именно в этом смысле уже высказался и Комитет по внешней политике Национального совета, большой палаты федерального парламента Швейцарии. Кроме того, Федеральный совет едва ли сейчас отклонит приглашение Трампа в его так называемый Совет мира, который многие рассматривают как проект, задуманный в противовес ООН. Президент Ги Пармелен заявил по этому поводу, что в Федеральном совете хотят точнее проанализировать, что из себя представляет этот самый Совет мира. При этом, резюмирует Энди Мюллер, швейцарский кабинет, очевидно, очень постарается по возможности не создавать конфликтов на пустом месте, с тем чтобы как можно скорее довести до успешного финала тарифное соглашение.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

