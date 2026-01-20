The Swiss voice in the world since 1935
Внешняя политика

Швейцарские университеты ищут единый подход к защите научных знаний. Зачем?

Насколько эффективно вузы Швейцарии защищают научные знания и стратегически значимые технологии от шпионажа? Существующие подходы к решению этой проблемы существенно различаются от вуза к вузу и не образуют единой системы. Как пишет газета NZZ am Sonntag, многие учебные и научные учреждения либо не смогли подробно описать применяемые ими меры безопасности, либо ограничились общими и малоинформативными пояснениями.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Жеральдин Вонг Сак Хой , Патрисия Ислас , Инг Цанг

Некоторые университеты уже начали менять свою практику в этой области. Так, Бернский университет сообщил порталу Swissinfo, что в 2025 году он пересмотрел свои внутренние регламенты и правила с учётом рисков утечки важных технологий. Теперь новые сотрудники и приглашённые исследователи из-за рубежа подлежат проверке на соблюдение санкционных режимов, эмбарго и норм экспортного контроля. Ранее такие аспекты не учитывались: ещё год назад вуз заявлял, что при приёме иностранных специалистов ориентировался только на уровень образования и знание языка.

Рабочая группа при объединении swissuniversities предлагает выработать единый национальный подход к решению этой проблемы. В качестве ориентира рассматривается нидерландская модель, предполагающая создание центрального координационного органа, который связывает университеты, иные вузы, государственные ведомства и службы безопасности, обеспечивая защищённый обмен релевантной информацией. Швейцария и Нидерланды — небольшие, но высокотехнологичные страны, входящие в первую десятку Глобального инновационного индекса Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Обе сталкиваются с одной и той же задачей: как сохранить академическую открытость и одновременно системно предотвратить утечку стратегически важных технологий и знаний. В Нидерландах с этой целью был создан Национальный контактный Центр по безопасности знаний, тогда как в Швейцарии ответственность за такие меры по-прежнему в основном лежит на самих университетах. Ректор Высшей технической школы Цюриха Гюнтер Диссертори считает, что создание национального координационного центра позволило бы установить общие критерии, сократить дублирование усилий и найти баланс между принципами открытой науки и необходимостью защиты передовых технологий от шпионажа. Читайте подробнее:

«Университеты по всему миру являются мишенью для спецслужб и других государственных органов, особенно там, где передовые технологии являются ключевым элементом научных исследований», — заявил Гюнтер Диссетори, ректор Цюрихского федерального технологического университета (ETH Zurich).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

