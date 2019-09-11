Прежде чем голосовать и демонстрировать нужно приобрести определенный уровень образования и просвещения, иначе можно стать марионеткой в «натруженных руках» кукловодов-политтехнологов.

(© Keystone / Laurent Gillieron)

Сегодня швейцарский парламент обсуждает весьма непростой вопрос, а именно, должна ли задача организации учебного процесса в области политического образования и просвещения перейти из сферы компетенций кантонов в руки федерального центра? Цель такого смещения акцентов: оснастить большим административным ресурсом предмет, который до сего времени вел в рамках системы швейцарского образования довольно-таки призрачное существование!

Политическое образование и просвещение (не путать с пропагандой) в любой стране играет важную роль в подготовке подрастающего поколения к роли активного, критически мыслящего, разумного и рационального гражданина, способного самостоятельно оценивать реальность и принимать адекватные и взвешенные решения. Швейцария считается «мировым чемпиономВнешняя ссылка» в демократии как прямой, так и репрезентативной. И тем не менее здесь такой предмет, как «политическое просвещениеВнешняя ссылка» до недавнего времени существование вел весьма призрачное.

Больше о древнем Риме, чем о Швейцарии

Свидетельствует один из самых заметных и авторитетных швейцарских полит-журналистов Урс Лойтхард (Urs LeuthardВнешняя ссылка). Ведущий «анкер-мен» швейцарского общественного телевидения SRF отметил как-то в разговоре с журналистом швейцарского международного радио SWI Swissinfo, что он, парадоксальным образом, «в школе много чего узнал о древнем Риме, однако почти ничего — о швейцарской демократии». В целом тот, кто знаком с реалиями Швейцарии, особенно удивляться не будет: швейцарская демократия — это не нечто спущенное сверху, не некий «град на холме» или не «духовная скрепа», сформулированная в лабораториях прикормленных «политтехнологов».

Швейцарская демократия вырастает из повседневной ответственности человека за свою комнату, свой дом, двор, улицу, общину, город, кантон, страну. В качестве некоего «предмета», обязательного для «усвоения» такая естественным образом вырастающая пирамида, корнями своими уходящая в традиционный, домодерный общинный деревенский уклад, швейцарским сознанием не воспринимается. Следует добавить еще и швейцарский федерализм, в рамках которого система образования находится в компетенции субъектов федерации, то есть кантонов.



Не удивительно, что «политическое просвещение» как предмет если где и начинает оформляться в некую стройную концепцию, так это в армии, что понятно — без политзанятий не обходится ни одна армия мира, что тоже очевидно, ведь солдат должен знать, во имя чего, собственно, он преодолевает «тяготы и лишения» и во имя чего ему может быть предстоит погибнуть. В гражданской жизни такая мотивация отсутствует. Однако и здесь необходимость в таком предмете, как «политическое просвещение» с какого-то момента начинает быть очевидной.

Попытки реанимации

Почему? Глобализация и социальные сети с их фейковыми новостями и компаниями дезинформации способны серьезно подточить личностную самоидентификацию человека. В итоге гражданин должен понимать, в каком социуме он живет, почему он платит налоги и куда эти деньги идут. Попытки как-то реанимировать политическое просвещениеВнешняя ссылка в Швейцарии предпринимались и раньше. Однако все они в итоге терпели поражение, наталкиваясь на федерализм с его презумпцией региональных компетенций.

Государство в Швейцарии растет снизу вверх и система политического просвещения в условном кантоне Берн со своей историей и со своими героями будет строиться в ином контексте и на основе других исторических примеров и уроков, отличающихся от примеров и уроков в условном кантоне Вале. Таким образом десятилетия подряд эта самая знаменитая швейцарская «мелкотравчатая местечковость» («Kantönligeist») была непреодолимым препятствием на пути превращения «политического просвещения» в мощный инструмент в руках процесса Nation-building (создание или структурирование национальной идентичности с помощью государственного вмешательства).

Наверх в политической иерархии

И вот теперь в Швейцарии в очередной раз предпринимается попытка изменить ситуацию. Депутат от парламентской фракции социалистов Надин Массхард (Nadine MasshardtВнешняя ссылка) решилась на невероятное, а именно, в очередной раз предпринять попытку одолеть Kantönligeist. С этой целью она выступила с депутатской инициативойВнешняя ссылка превратить систему политического просвещения в структуру, напрямую подчинённую федеральному центру. Из компетенции кантонов эта задача должна перейти в руки чиновников в Берне.

Конкретно эта политик из кантона Берн требует интегрировать «политическое образование» в систему швейцарского «дуального» профтехобразования в качестве особого предмета, изучать который следует «в общественных интересах». Такое позиционирование этой образовательной программы позволило бы федеральному центру издавать единые для всех кантонов нормы и методические правила, поддерживая политическое образование уже на самом высоком, федеральном уровне.

Видео-ликбез Ролевая игра поможет научиться демократии Как можно было бы привить молодым людям вкус к политике? Ролевая игра — одна из таких возможностей.

Позитивное решение этого вопроса стало бы по сути настоящей государственно-политической революцией. Ведь это означало бы, что за прошедшие со дня образования современной Швейцарии 170 с лишним лет в стране образовался некий надкантональный уровень политической идентификации, одинаковой что для Женевы, что для Санкт-Галлена, регионов, в повседневной жизни живущих не то что на разных планетах — в разных вселенных. И нельзя сказать, что предпосылок для такого позитива совсем уж в Швейцарии нет!

По крайней мере парламентский Комитет Национального совета (большой палаты парламента) по вопросам науки, культуры и образования (Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des NationalratsВнешняя ссылка) предложение Надин Массхард одобрил, что уже, на самом деле, является для Швейцарии маленькой сенсацией. А вот отрицательная реакция на эту инициативу, которая последовала из родственного парламентского комитета малой палаты, Совета кантонов, удивлять нас не должна. Ведь в малой палате заседают как раз сенаторы от кантонов, и никто из них, будучи в здравом уме, не станет урезать полномочия родных регионов.

«Священная корова» субъектов федерации Почти любой вопрос или политическую проблему в Швейцарии можно, в итоге, свести к вопросу о распределении полномочий и предметов ведения между тремя уровнями федеративного устройства (федеральный уровень, кантональный / субъекты федерации и общинный / муниципальный). Тоже самое и в области образования и просвещения. В Швейцарии эта сфера компетенций находится в распоряжении кантонов. Исключением являются Высшая техническая школа в Цюрихе (ETH) и Лозаннский Политех (EPFL). Эти два вуза образуют верхушку швейцарской системы образования и их работа напрямую курируется федеральным центром. В остальном (среднее и среднее-специальное образование, в также высшее университетское) все вопросы, связанные с организацией учебного процесса, решаются кантонами. В Швейцарии их 26 и до недавнего времени в такой маленькой стране, как Швейцария, работали 26 разных систем образования. Сюда же относится и всё, что связано с политическим образованием и просвещением. Разные кантоны относятся к этой сфере образования по-разному. В некоторых субъектах (Базель-городской, Женева, Тичино) эта тема выделена в отдельный предмет, однако во всех остальных она является только главой в учебнике «История государства и права Швейцарии» (Staatskunde). Недавно принятые в кантонах немецкой и французской частей Швейцарии учебные школьные планы предлагают новую, более современную методику преподавания тем, образующих комплекс под названием «политическое просвещение». В частности, теперь особый акцент делается на выработку у школьников «демократических компетенций» («Demokratie- Kompetenzen»). Среди этих «компетенций» особенно стоит отметить такие пункты, как способность самому составлять мнение по важным вопросам и темам общественной политической повестки дня, способность читать и понимать основополагающие тексты правового и политико-просветительского характера, выработка навыков рациональной и конструктивной кооперации и коммуникации, способность искать и находить решения возникающих проблем, воля к политической и общественной свободе. Конец инфобокса

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