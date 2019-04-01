Не важно, будет ли школьник или школьница выходить на демонстрацию в защиту климата, или нет: цель — научить молодых людей принимать решения не правые, или левые, но ответственные и обоснованные.

(Marco Zanoni / Lunax)

Снабдить молодых людей полноценным багажом знаний, чтобы выпускники средних школ могли принимать активное и осознанное участие в политических процессах, образующих базис швейцарской демократии: такова цель разработанного в Швейцарии нового подхода к политическому образованию школьников. Профессора Монику Вальдис (Monika WaldisВнешняя ссылка) мы попросили разъяснить основные особенности нового формата преподавания того, что раньше было принято сухо называть «основами государства и права». Наш разговор прошел «в кулуарах» 11-х Дней ДемократииВнешняя ссылка в Аарау.

Трагедией это не стало, но все равно, неприятный, как говорится, «привкус» остался: в 1999 году швейцарские школьники совершенно неожиданно показали весьма неудовлетворительные результаты в рамках международного сравнительного исследования «Общественное просвещение, правовая культура и гражданско-правовое образование» (International Civic and Citizenship Education Study — ICCSВнешняя ссылка). То есть провалились швейцарские подростки не по физике или биологии, а именно в области политических знаний. В 2010 году повторилась та же историяВнешняя ссылка. В 2016 году Швейцария, правда, участия в этом исследовании не принимала по финансовым причинам. Таковая была, по меньшей мере, официальная версия.



И тем не менее: если в Швейцарии, стране, признанной чемпионом мира по демократии, у молодых людей возникают проблемы с политическими знаниями и общим пониманием демократических процессов, то тогда явно настала необходимость что-то делать. Напомним, что никто в мире не голосует так часто, как швейцарцы. Четыре раза в год они высказывают своё мнение по важнейшим вопросам актуальной повестки дня. А теперь получается, что у демократии могут просто-напросто закончиться демократы, то есть образованные граждане, убежденные в важности поддержания и развития базовых основ общества.

Об этом говорят, и это учат в школе?

Любое образование, в том числе и политическое, начинается, разумеется, в школе. Напомним, что в Швейцарии, стране последовательного федерализма, школьное образование до последнего времени находилось в исключительной компетенции кантонов, субъектов федерации. Затем стало ясно, что в этой области необходимо создать некую объективно необходимую степень единообразия. Так появился конкордат HarmosВнешняя ссылка, на основе которого возникла «Учебная программа-21», подробнее см. в инфобоксе.

Данная программа закрепила для всей страны единый набор рационально сформулированных базовых навыков (компетенций), которыми должны обладать выпускники средних школ. Среди таких «компетенций» были учтены и практические навыки в политической сфере. «Программа» по-новому формулирует и встраивает в общий образовательный процесс правовое и политическое просвещение в качестве системы и методологии распространения знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека и гражданина и о способах их реализации.

«В политике, как и в математике, физике или в иностранном языке, существуют вещи, которые надо просто выучить и затвердить раз и на всегда. Компетентный, то есть сознательный и осознанный подход к политическим вопросам и проблемам требует в качестве предпосылки наличия неких базовых фундаментальных знаний о том, какие политические структуры и институты вообще существуют в обществе, что такое разделение властей и почему столь важны права человека».

Моника Вальдис.

(ZDA)

Таково мнение Моники Вальдис, главы «Центра политического образования и исторической дидактики» (Zentrum für Politische Bildung und GeschichtsdidaktikВнешняя ссылка) при «Высшей педагогической школе Университета прикладных наук Северо-Западной Швейцарии» (Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz). Она и ее коллеги образуют одно из автономных структурных подразделений авторитетного «Центра изучения проблем демократии в городе Аарау» (Zentrum für Demokratie Aarau — ZDAВнешняя ссылка), который и проводит регулярно упомянутые Дни Демократии.

Ориентироваться в политическом процессе

«Школьники должны разбираться в политических процессах и иметь возможность формулировать, а потом отстаивать свои мнения и интересы в рамках общего общественного-политического дискурса», — подчеркивает М. Вальдис. При этом одним из основных навыков для нее является способность молодых людей самостоятельно распознавать, где у них имеется простор для их собственного свободного политического творчества. Говоря старыми понятиями, молодежь должна иметь «активную жизненную позицию».

Выглядит всё это просто прекрасно. М. Вальдис предостерегает, правда, от чрезмерных надежд, потому что даже в новой модернизированной «Учебной программе-21» вопросы политического образования остаются «на обочине» образовательного процесса, на них отводится одна лекция в неделю. И тем не менее, для начала нужно все-таки определиться с понятиями и разобраться, о чём мы говорим, когда мы говорим о «политической компетентности» молодых людей?

На уроках «государства и права» в 1970-х годах, выдержанных, как правило, в радикально-республиканском духе, акцент в Швейцарии делался на создании системы стимулов к законопослушанию как основной модели социального поведения. Учителя внедряли в сознание учеников прежде всего идеи добросовестного исполнения своих общественных обязанностей и корректного соблюдения действующих и общепринятых писаных правовых норм и неписаных обычаев, включая участие в выборах и референдумах, каковое рассматривалось в качестве самодостаточной ценности.

«Учебная программа – 21» В основе школьного среднего образования в Швейцарии лежат три основных системных фактора. Во-первых, речь идет об унифицированной «Учебной программе-21» (Lehrplan 21Внешняя ссылка). Этот документ представляет собой своего рода компас или «дорожную карту», цель которой состоит в том, чтобы более или менее синхронизировать образовательные стандарты в стране, до последнего времени находившиеся в компетенции кантонов (субъектов федерации) и различавшиеся порой качественно. Документ формирует основные базовые цели школьного образования, действующие по всей стране на основе набора «компетенций», которыми должны обладать выпускники школ. Во-вторых,учебные материалы, пособия, учебники, методички и так далее. На их страницах закреплён собственно «материал», выступающий в качестве содержательного наполнения конкретного образовательного процесса. Кантоны могут, при соблюдении базовых целей «Учебного плана - 21», устанавливать здесь свои собственные акценты и приоритеты. В-третьих,учителя. Именно они отвечают за то, чтобы школьники на уроках получили требуемый материал в соответствии с целями обучения и базовыми критериями «Учебного плана-21». Заинтересованность, вовлеченность, энтузиазм и талант учителей имеет на этом уровне решающее значение. Конец инфобокса

Современный подход к правовому просвещению и политическому информированию нацелен уже на совсем иное, а именно, на воспитание молодежи в духе политической активности и сознательного участия в строительстве современного гражданского общества, а не просто к послушному заучиванию норм и правил. От молодых людей требуется не много ни мало как творческий подход к политике. Для этого у школьников, по мнению эксперта, должны быть базовые знания и, кроме того, им необходимо приобрести навыки аналитической рефлексии.

Не правые, и не левые, но обоснованные

Для этого молодые люди должны иметь вкус к углубленному «вниканию» в материю, потребление политической информации должно вести к формированию независимой позиции по актуальным пунктам общественной повестки дня. В уже упомянутом «багаже» знаний должны, кроме того, находиться способность сотрудничать, слушать и слышать своих собеседников и оппонентов, умение рационально решать проблемы, критиковать и размышлять, а также готовность к консенсусу, умение настоять на своём, взять на себя ответственность за принятое решение, воля к свободе.

«Политическое образование дает молодежи возможность приобрести навыки самостоятельного суждения и ориентации в непростых политических вопросах. И не нужно поэтому удивляться, если один подросток примет участие в климатической забастовке, а другой придет к выводу, что от такого рода демонстраций ему лучше держаться подальше», — подчеркивает профессор М. Вальдис. По сути дела новый «Учебный план» является корректирующим ответом на старые обвинения со стороны политиков с правого фланга, что, мол, преподаватели в школах, как правило левых убеждений, склонны подстрекать своих учеников к левацкому бунтарству. Цель нынешнего плана — научить молодых людей принимать решения не правые, или левые, но ответственные и обоснованные».

Политические навыки — дополнительный плюс

«Сегодня в центре процесса школьного и высшего образования находится так называемое employability — это набор достижений, навыков, знаний и личных качеств, в совокупности увеличивающих шансы получить работу, сохранить ее и достичь успеха в выбранной специальности, принося пользу себе, коллегам, обществу и экономике. Образование вообще сейчас рассматривается в качестве базового аспекта, во многом определяющего процветание и экономический успех общества», — говорит М. Вальдис. Но при этом возникает вопрос, а какую роль играет в рамках этой концепции политическое образование?

«Политическое образование прививает школьникам навыки социального сосуществования с другими членами общества, оно учит их разбираться в типологии неизбежно возникающих конфликтов, даёт им в руки инструменты, позволяющие мыслить рационально, действовать в рамках четкого целеполагания, критически анализировать социальные ценности и нормы, а также так же события и факты. В рамках трудовой жизни все эти навыки, разумеется, тоже оказываются востребованными», — говорит Моника Вальдис.

Она напоминает, что любая карьера начинается с объявлений о вакансиях, в которых обычно заранее приводится набор качеств, навыков и компетенций, который претендент на данное место должен «принести с собой». Среди них нередко можно увидеть такие качества, как общительность и коммуникативность, обладание командным духом, умение решать возникающие проблемы, способность к междисциплинарной кооперации и умение принимать участие в определении характера базовых характеристик и перспектив дальнейшего развития трудовых, производственных и межличностных процессов и структур. Всему этому как раз можно научиться, получая сведения из сферы политического просвещения.

История демократии Демократия в Швейцарии стала итогом протестов и мятежей Откуда взялась демократия в Швейцарии? Историк Рольф Грабер (Rolf Graber) исследует в своей новой книге роль народных протестов и восстаний. Автор: Клод Лоншан (Claude Longchamp), историк/политолог Другие языки 1 Другие языки 1 Языки 1 немецкий (de) Keine Demokratie ohne Revolten und Proteste

В идеале, по мнению эксперта, «политическое образование должно было бы получить статус важного ресурса, наравне с естественными науками и информатикой, которые сейчас рассматриваются в рамках политической и экономической жизни Швейцарии в качестве несущей основы, позволяющей ей и на будущее сохранить достигнутый уровень жизни и статус мирового центра инновационной экономики».

Ролевые игры и федерализм

Остаётся вопрос, как заинтересовать школьников данной материей, как им преподать все это, не рискуя загнать их в сон, или, еще хуже, в социальные сети? Поэтому М. Вальдис рекомендует не только бомбардировать сознание молодых людей фактами и датами, но и почаще выпускать их «в поле», давая им возможность, например, примерив на себя роль политических обозревателей, общаться с «живыми» политиками, политологами, общественными деятелями, авторами законодательных инициатив.

Именно на это ориентированы, например, запущенный «Центром изучения проблем демократии» проект «Молодежь дискутирует» («Jugend debattiert») или разработанная им игра-симулятор «Умный принтер, или Как написать закон» («Politik macht Gesetz»). Опять же, на бумаге все выглядит прекрасно, но как будет выглядеть практика? Моника Вальдис говорит, что по крайней мере, «у нас уже есть перспективный план, в котором закреплено расписание движения к заявленным целям. Новая учебная программа находится на этапе запуска, учителя уже проходят курсы повышения квалификации». Но проблем хватает. Моника Вальдис очень надеется, что учителя получат всю необходимую поддержку, особенно с точки зрения адекватного повышения своего собственного образовательного уровня.

«Они должны быть очень хорошо информированы, ведь школьники зачастую задают очень острые вопросы, а потому степень знания предмета учителями должна выходить далеко за рамки того, что можно почерпнуть в обычных учебниках». Другая проблема: швейцарский федерализм. Реализация всех намеченный учебных целей в конечном итоге, остаётся в компетенции кантональных образовательных ведомствВнешняя ссылка. А они для начала хотели бы понять, действительно ли эти все эти цели дадут на выходе то, что они обещают? И с этим уже не поспоришь — в Швейцарии именно кантоны имеют решающий голос в сфере образования.

Политика, демократия и права человека В области политического образования и просвещения в швейцарской «Учебной программе-21» закреплены следующие цели: «Демократия и права человека являются основополагающими базовыми ценностями нашего общества, формируя вместе с принципами правовой государственности и верховенства права нормативные принципы, которыми обязаны руководствоваться участники всех общественно-политических процессов. (...) Учащиеся знакомятся с политическими процессами, учатся идентифицировать их характер и особенности, приобретают навыки, позволяющие им понимать основные элементы, лежащие в основе демократический системы, приобретают знания относительно функций и задач, возложенных на государственные и общественные учреждения, структуры и институты страны (...). Они активно участвуют в функционировании школьного сообщества и принимают участие в определении его базовых характеристик. Они учатся аргументированно формировать, высказывать и отстаивать собственное мнение. Они изучают характер и особенности взаимоотношений власти и права, обсуждают характер действующих в стране фундаментальных ценностей и норм, учатся адекватно реагировать на возникновение конфликтных ситуаций, изучать их причины и следствия, а также формировать возможные способы их разрешения». В полном объёме «Учебная программа - 21» начнёт действовать в 2021 году. Конец инфобокса

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Перевод и подготовка русской версии: Надежда Капоне, swissinfo.ch

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