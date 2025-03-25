ОАЭ, Швейцария и торговля сырьём: соперничество или сотрудничество?

Эмират Дубай активно укрепляет свои позиции в качестве глобального центра торговли сырьевыми товарами. Что это означает для Швейцарии? SWI

Эмират Дубай активно укрепляет свои позиции в качестве глобального центра торговли сырьевыми товарами. Что это означает для Швейцарии?

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В Дубае (ОАЭ), среди многочисленных небоскребов центрального делового района, известного как Dubai Multi Commodities Centre, DMCC, выделяется «Швейцарская башня» (Swiss Tower), чей дизайн вдохновлен силуэтом горы Маттерхорн. Этот 40-этажный небоскреб, построенный в 2013 году, стал одним из первых зданий в безналоговой зоне DMCC, которая за последние годы превратилась в современный деловой хаб. Сегодня в «Швейцарской башне» размещены десятки компаний, работающих в сфере торговли сырьевыми товарами и предоставления сопутствующих услуг.

Здесь действует принцип «одного окна», что позволяет оперативно решать административные, налоговые и юридические вопросы, связанные с открытием и ведением бизнеса. В лобби здания установлен электронный справочник, отображающий список арендаторов — среди них трейдеры, буровые компании, судоходные операторы и консалтинговые фирмы. И даже салоны красоты. На 15-м этаже расположены офисы компании Swiss Group Advisory DMCC, оказывающей корпоративные услуги. В одном из своих недавних интервью управляющий директор этой компании Роберто Делоренци (Roberto Delorenzi) отметил, что ОАЭ стали ключевой точкой на карте международной торговли сырьевыми товарами. Какую роль при этом играет Швейцария? Будет ли Дубай её конкурентом или партнером в мировой торговле сырьём? Ответ на этот вопрос еще предстоит найти.

Стратегическое положение и возможности роста

Роберто Делоренци объясняет, что за последнее десятилетие Объединенные Арабские Эмираты, используя свое выгодное географическое положение и роль транзитного узла между Востоком и Западом, превратились в один из ключевых мировых центров торговли сырьевыми товарами. Страна обеспечивает удобный доступ к крупнейшим рынкам Дальнего Востока, Европы и Африки. «Два миллиарда человек живут в радиусе четырех-пяти часов полёта. Этот показатель наглядно демонстрирует экономический потенциал региона», — отмечает Роберто Делоренци.

Эти факторы в теории делают Дубай потенциальным конкурентом Швейцарии, страны, где базируются ведущие мировые сырьевые трейдеры: Glencore, Gunvor, Trafigura, Vitol и Mercuria. По данным Bloomberg, их совокупная чистая прибыль за последние два года превысила 50 миллиардов долларов. Однако пока фактические торговые показатели скорее свидетельствуют о сотрудничестве между Швейцарией и ОАЭ, а не о конкуренции. В 2023 году объем двусторонней торговли между ними достиг 22,3 млрд долларов, что на 41,2% больше, чем в 2022 году.

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Министерство иностранных дел Швейцарии (ФДИД/EDA) рассматривает этот рост как показатель глубокой экономической взаимосвязи между двумя странами. Саудовская Аравия занимает второе место среди стран Ближнего Востока по объему торговли со Швейцарией — 6,8 млрд долларов в 2023 году. По словам главы Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Султана Ахмеда Бин Сулайема (Ahmed Bin Sulayem), с 2021 по 2023 год число швейцарских компаний в Дубае увеличилось на 30%, превысив четыре сотни. Этот тренд совпал с перестройкой всех глобальных цепочек поставок на фоне геополитической напряженности, вызванной войной России против Украины.

Санкции в отношении российской нефти привели к частичному перераспределению спроса в пользу ОАЭ, что лишь укрепило роль этой страны в международной торговле сырьевыми товарами. После подписания в 2012 году соглашения об избежании двойного налогообложения (актуализированного в 2022 году) Швейцария стала одним из крупнейших инвесторов в Дубае, обеспечивая около 4% прямых иностранных инвестиций в страну. Дополнительным фактором сближения стало соглашение о свободной торговле (ССТ) между Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA) и Советом сотрудничества стран Персидского залива (GCC), подписанное в 2014 году.

Три крупнейшие свободные экономические зоны Дубая — DIFC, Jafza и DMCC — создают привлекательные условия для международного бизнеса благодаря налоговым льготам, включая нулевой налог на прибыль, и развитой инфраструктуре. Зона свободной торговли DMCC — крупнейшая в ОАЭ, в ней зарегистрировано почти 25 000 компаний. Здесь находятся Дубайская биржа золота и сырьевых товаров (Dubai Gold and Commodities Exchange, DGCX) и Дубайская товарно-сырьевая биржа (Dubai Mercantile Exchange, DME), что делает Дубай важным центром торговли драгоценными металлами, нефтью и аграрной продукцией.

Дубай, возможно, куда больше известен своими небоскребами и пустынным климатом, но здесь тоже можно покататься на лыжах. Martin Sasse / Laif

Эмират Абу-Даби, находящийся в 140 километрах от Дубая, привлекает финансовые компании, включая швейцарские банки и инвестиционные фонды. Эмират Шарджа, расположенный на востоке ОАЭ, становится новым центром для технологических стартапов. «Дубай привлекает не только крупных транснациональных игроков. Благодаря простоте ведения бизнеса и разнообразию возможностей в ОАЭ успешно развиваются частные и даже индивидуальные предприниматели», — подчеркивает Роберто Делоренци, который сам переехал в ОАЭ в 2009 году. По его словам, многие компании и деловые люди не просто открывают филиалы в ОАЭ, но и полностью переводят туда свой бизнес, а иногда и свои семьи.

Экономические и налоговые стимулы

Швейцарский Деловой совет (Swiss Business Council, SBC) также расположен в «Швейцарской башне». Он объединяет швейцарские компании и предпринимателей, ведущих бизнес в ОАЭ. Совет поддерживает швейцарский бизнес в этой стране, организует информационные мероприятия, предоставляет аналитику по местному рынку и помогает налаживать контакты с партнёрами и государственными структурами. Совет играет важную роль в развитии торгово-экономических связей между Швейцарией и ОАЭ, предлагая своим членам оперативный доступ к деловой среде региона.

«Сюда приезжает довольно много швейцарцев, — рассказал сотрудник SBC в интервью SWI Swissinfo. — Некоторые рассматривают возможность открытия здесь бизнеса, но не знают, с чего начать. Они изучают местную бизнес-среду и ищут полезные контакты — именно в этом мы им и помогаем». Ключевым экономическим стимулом для предпринимателей в ОАЭ является благоприятная налоговая система. В стране отсутствует подоходный налог для физических лиц, а с июня 2023 года введена единая ставка корпоративного налога — 9% на доход, превышающий 375 000 дирхамов (около 111 000 швейцарских франков).

Для сравнения, в Швейцарии средняя ставка корпоративного налога составляет около 14,6%, однако ключевые центры торговли сырьевыми товарами, такие как кантоны Цуг и Женева, предлагают более конкурентоспособные условия — 11,6% и 14% соответственно. Фабио Беллони (Fabio Belloni), управляющий директор компании International Business Advisors, отмечает, что налоговые льготы делают ОАЭ привлекательной юрисдикцией для ведения бизнеса, но это далеко не единственное преимущество. «Процедуры регистрации бизнеса тут значительно проще, чем в Швейцарии. Многие административные процессы полностью оцифрованы, включая подачу заявок на открытие бизнеса», — отмечает он.

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Кроме того, он подчеркивает высокий уровень личной безопасности и развитую инфраструктуру в ОАЭ, что делает страну привлекательной не только для бизнеса, но и для жизни. «Это комфортное и безопасное место для семей с высокими стандартами качества жизни», — говорит он. При этом власти ОАЭ подвергаются международной критике со стороны правозащитных организаций. Human Rights Watch и другие общественные организации неоднократно заявляли о нарушениях трудового законодательства в отношении иностранных рабочих, которые составляют почти 90% населения страны. Несмотря на привлекательные условия для бизнеса, компании, работающие в ОАЭ, должны учитывать факторы политической и социальной специфики этой страны.

Смог ли Дубай заменить Женеву?

После введения в 2022 году западных санкций против России Дубай стал ключевым центром торговли российской нефтью, частично заменив Женеву. Ранее именно Швейцария оставалась основной площадкой для крупнейших нефтетрейдеров, работающих с российским сырьем. Однако санкции, включая запрет на морские перевозки нефти и «потолок цен» в 60 долларов за баррель, заставили трейдеров адаптироваться и искать альтернативные площадки. Многие российские компании, такие как Лукойл, Газпром и Роснефть, частично перевели свои торговые операции в ОАЭ — страну, которая не присоединилась к санкциям против России.

Торговая структура Litasco / Lukoil International Trading and Supply Company, трейдинговая дочерняя компания Лукойла, специализирующаяся на торговле нефтью и нефтепродуктами, ранее базировалась в Женеве, но впоследствии перенесла часть своих операций в Дубай. Согласно отчету швейцарской НКО Public Eye, Дубай фактически заменил Женеву в роли центра торговли российской нефтью. Среди новых игроков на этом рынке оказались и компании, работающие в условиях ограниченной прозрачности, включая дочерние структуры ряда швейцарских трейдеров.

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По данным Ассоциации предприятий сферы торговли сырьевыми товарами и транспортного судоходства Швейцарии (Suissenégoce / Verband der Schweizer Rohstoffhandels- und Schifftransportunternehmen), с 2022 года в Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) было зарегистрировано около 20 000 новых компаний. Для сравнения: в Швейцарии, где торговля сырьевыми товарами составляет около 3,8% ВВП, действует всего лишь около 900 трейдинговых компаний. В результате роль Швейцарии в качестве глобального центра торговли сырьем оказалась под вопросом, а швейцарские трейдеры вынуждены балансировать между соблюдением санкционных ограничений и сохранением своих позиций на глобальном рынке.

Дорога с двусторонним движением

Флоренс Шурх (Florence Schurch) — генеральный секретарь ассоциации Suissenégoce. Она отмечает, что этот бум, безусловно, не был вызван ни швейцарскими гражданами, ни швейцарскими предприятиями, но при этом он уже становится источником серьезных этических и репутационных рисков не только для Дубая, но и для Швейцарии. Некоторые швейцарские трейдеры уже зарегистрировали отдельные юридические лица, чтобы дистанцироваться от операций в Швейцарии.

«Они действуют быстро, — говорит один бывший женевский трейдер. — Создают компанию, совершают несколько сделок, а затем ликвидируют ее. Это расчет на риск и прибыль. Если можно заработать 20 миллионов долларов на нескольких сделках, то потратить миллион на временную структуру — это для них вполне приемлемые издержки».

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После того как Швейцария не смогла (или не захотела) применить санкции к женевской компании Paramount Energy and Commodities, которая перевела всю свою торговлю российской нефтью в Дубай по ценам выше установленного предела, Швейцария столкнулась с давлением со стороны Европейского союза. В конце 2024 года официальный Берн отказался поддержать новый пакет санкций ЕС, который требовал от швейцарских компаний «прилагать максимальные усилия», чтобы их дочерние структуры в третьих странах не обходили санкции против России.

Швейцарские нефтетрейдеры, в свою очередь, утверждают, что работают в строгом соответствии с правилами. Пресс-секретарь Gunvor, соучредителем которой был Геннадий Тимченко, попавший под санкции США в 2014 году после российской аннексии Крыма, заявляет, что деятельность компании в Дубае в основном связана с нефтью и газом, не имеющими российского происхождения. Геннадий Тимченко продал свою контрольную долю акций за день до вступления санкций в силу.

Представитель Trafigura утверждает, что компания расторгла все долгосрочные контракты с российскими госкомпаниями на поставку нефти и нефтепродуктов в мае 2022 года, в преддверии вступления в силу европейских санкций. Компания Litasco не ответила на запрос, однако официальные данные указывают, что после введения санкций она провела реорганизацию и сосредоточилась на европейском рынке. В феврале 2024 года ОАЭ были исключены из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), куда страна была внесена в 2022 году из-за «стратегических недостатков» в области контроля финансовых потоков.

Фабио Беллони (Fabio Belloni) не согласен с распространенным мнением, что в странах Персидского залива можно делать все что угодно. «Нельзя просто так взять и с целью обхода санкций перевести свой бизнес в Дубай», — говорит он. Тем более что Женева, как и прежде, остается важнейшим мировым центром торговли нефтью и глобальных финансовых операций. Эксперты объясняют это давним политическим нейтралитетом Швейцарии и ее опытом в организации и финансировании сложных сырьевых сделок. Таким образом, здесь скорее возникли отношения взаимной деловой зависимости. В самом деле, начиная с 2022 года в Женеве уже зарегистрировались несколько компаний из ОАЭ.

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Согласно данным женевского кантонального Торгового реестра (Registre du commerce du canton de Genève), один такой нефтетрейдер — Oilmar DMCC — был основан сразу вскоре после начала войны России против Украины. Среди других компаний, появившихся в Женеве в 2023 году: Tamal Trading and Logistics и Mahsul Trading & Services. Компании Trafigura и Gunvor, имеющие офисы в Дубае, объясняют свое присутствие там ролью Ближнего Востока в мировой экономике. Тем не менее, на компанию Trafigura по всему миру работает более 12 000 сотрудников, но в Дубае их всего 35 человек. Штат Gunvor в Дубае — 15 человек, тогда как в Швейцарии у компании почти 300 сотрудников. «Люди хотят жить здесь (в Швейцарии). Они хотят учиться здесь. Да и исторические корни такой отрасли, как финансирование сырьевого трейдинга, находятся именно в Швейцарии», — объясняет представитель Gunvor Group Сет Пьетрас (Seth Pietras).

Иллюстрации: Хелен Джеймс (Helen James), графики на английском языке: Полин Тюрюбан (Pauline Turuban), перевод, редактирование и адаптация оригиналов русскоязычных графиков: русскоязычная редакция SWI ип/нк/ап.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.