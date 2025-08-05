США «достали ножи»: Швейцария и тарифный конфликт

США объявили о введении таможенных пошлин на товары из Швейцарии в размере 39%. Теперь в Берне ищут виноватых. Keystone / Jean-Christophe Bott

Как назло именно в День 1 Августа — в Национальный праздник Конфедерации — США объявили о введении таможенных пошлин на товары из Швейцарии в размере 39%. Теперь в Берне ищут виноватых.

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Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих, Газета The Financial Times / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en ‘Knives out’: Switzerland descends into blame game after US tariff shock Оригинал Читать далее ‘Knives out’: Switzerland descends into blame game after US tariff shock

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Президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) обвиняют в грубом просчёте при попытке заключить торговое соглашение с администрацией Дональда Трампа (Donald Trump). Ряд критиков обвиняет также швейцарскую фармацевтическую отрасль в том, что она «спровоцировала гнев президента США». Теперь в Берне ищут виноватых — там, как заявил бывший швейцарский дипломат, тоже «все уже достали свои ножи».

Поздно вечером в четверг, 31 июля 2025 года, Карин Келлер-Зуттер провела, по словам источников, «катастрофический» телефонный разговор с Трампом. Этот 30-минутный звонок стал кульминацией более трёх месяцев и сотен часов переговоров, по итогам которых швейцарские официальные лица пришли к полной уверенности в том, что Швейцария уже вот-вот подпишет соглашение, аналогичное документу, согласованному между США и Великобританией с базовой тарифной ставкой в 10 процентов. Однако уже в пятницу, когда Швейцария отмечала свой Национальный праздник, Трамп объявил о введении 39-процентной пошлины — одной из самых высоких в мире.

Со времен Мариньяно

Швейцарские СМИ резко раскритиковали Карин Келлер-Зуттер. Газета SonntagsZeitung назвала ее переговоры с Трампом её «крупнейшим фиаско», а таблоид Blick заявил, что Швейцария столкнулась с «величайшим поражением Швейцарии со времён битвы при Мариньяно в 1515 году». Представители официального Берна, по данным осведомлённых источников, были убеждены в успехе переговоров с торговым представителем США Джеймисоном Гриром (Jamieson Greer) и министром финансов Скоттом Бессентом (Scott Bessent), полагая, что предварительное согласие уже достигнуто. В апреле Швейцария публично заявила о готовности инвестировать в американскую экономику до 150 миллиардов долларов.

Внешний контент

Карин Келлер-Зуттер, занимающая должность министра финансов и исполняющая в этом году ещё и обязанности президента, в июле утверждала, что ей удалось, «в отличие от многих других мировых лидеров, достучаться до Трампа». По словам двух источников, швейцарская сторона была готова согласиться на 10-процентную ставку, которую американская администрация рассматривала как минимально для неё приемлемую. Эта позиция и была одобрена в Берне 4 июля. Но в ходе телефонного разговора 31 июля Трамп сосредоточился только на одном: на дефиците торгового баланса США со Швейцарией, который якобы составляет около 39 миллиардов долларов.

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«Швейцария — это очень богатая страна, она должна предложить больше», — заявил по словам источников президент Трамп. «С первой же минуты он дал понять, что 10 процентов его не устраивают и всё, что его интересует, — это как Швейцария „обкрадывает“ США». По словам одного из собеседников, «Келлер-Зуттер так и не могла ничего ему возразить». В пятницу Дж. Грир также охладил оптимизм швейцарской стороны, заявив в интервью агентству Bloomberg, что её уверенность в наличии некоего согласованного текста тарифного соглашения является «преувеличением»: «Пока не согласовано всё, не согласовано ничего».

Виноват экспорт золота?

Результатом стал ударный тариф в 39 процентов. Это значительно выше не только ставки в 31 процент, объявленной Трампом в апреле в так называемый «День освобождения», но и выше ставок для товаров большинства других стран, озвученных 1 августа. Швейцария, со своей стороны, уже давно отменила все таможенные пошлины на промышленный импорт. С другой стороны, США остаются крупнейшим экспортным рынком для таких швейцарских товаров, как часы, шоколад и машиностроительная продукция. Кроме того, страна входит в число крупнейших зарубежных инвесторов в США: компании Nestlé, Roche и Novartis обеспечивают занятость тысяч американцев.

Как подчёркивают экономисты, торговый дефицит США со Швейцарией в значительной степени объясняется экспортом золота, проходящего через страну в целях переработки и дальнейшей международной торговли. При этом и золото, и фармацевтические товары, как выяснилось, исключены администрацией Трампа из списка «взаимных тарифов», что вызывает в Берне ещё большее недоумение: «Что же ещё мы можем ему предложить?». «Проблема в том, что швейцарцы склонны делать рациональные и честные предложения. Мы не сильны в геополитической игре с позиций силы. Нам было бы просто неловко обещать Трампу что-то грандиозное, как это делают другие страны, зная, что это нереалистично. И это был нам очень болезненный урок», — признался один из участников переговоров.

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Хотя основная критика обрушилась на Карин Келлер-Зуттер, часть делового сообщества обратила внимание и на действия фармацевтической отрасли. Генеральный директор компании Breitling Жорж Керн (Georges Kern) заявил, что Швейцария стала «заложником» фармацевтических гигантов, вызвавших раздражение у президента США. На США приходятся около 60 процентов экспорта этой отрасли. Компании Novartis и американская «дочка» Roche фирма Genentech недавно получили письма из Белого дома с требованием снизить цены на лекарственные препараты. В ответ компании пообещали уже в 2025 году вложить в американскую экономику миллиарды долларов.

Всего 9 миллионов

В пятницу 1 августа Дж. Грир вновь обратил внимание на эту тему: «Они поставляют в США колоссальные объёмы медикаментов, а мы хотим, чтобы лекарства производились у нас». Швейцарская фондовая биржа, не работавшая в пятницу, начала готовиться к падению котировок, которое могло произойти в понедельник. В частности, в зоне риска могли оказаться акции Novartis, Roche, Nestlé, а также бумаги производителей часов класса люкс Richemont и Swatch Group. А между тем Швейцарско-американская торговая палата надеется, что инвестиционные обязательства Швейцарии всё ещё смогут послужить основой для более выгодной сделки.

«В Швейцарии живут всего девять миллионов человек, но объёмы наших инвестиций в США в перерасчете на душу населения превосходят показатели Японии и Евросоюза», — отметил Рахул Сагал (Rahul Sahgal), генеральный директор Палаты. По его словам, «если мы говорим о дефиците почти в 40 миллиардов долларов, то нужно посмотреть на ситуацию в широком контексте». Рахул Сагал, принимавший участие в нескольких раундах двусторонних тарифных переговоров с США, подчеркнул далее: «Сейчас важно понять, что ещё мы можем предложить. Мы работаем над возможностью новой встречи».

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Уже на этой неделе в четверг США намерены ввести на товарный импорт из Швейцарии пошлину в размере 39 процентов. Но действительно ли последнее слово уже сказано? Или есть надежда на продолжение консультаций, с тем чтобы всё-таки избежать высоких тарифов? Рахул Сагал из Швейцарско-американской торговой палаты (Schweizerisch-Amerikanische Handelskammer) настроен оптимистично.

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