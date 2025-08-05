The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Стареющее общество
Культура
Будущее работы
Демография
История
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Дебаты
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Глобальная торговля

США «достали ножи»: Швейцария и тарифный конфликт

США объявили о введении таможенных пошлин на товары из Швейцарии в размере 39%. Теперь в Берне ищут виноватых.
США объявили о введении таможенных пошлин на товары из Швейцарии в размере 39%. Теперь в Берне ищут виноватых. Keystone / Jean-Christophe Bott

Как назло именно в День 1 Августа — в Национальный праздник Конфедерации — США объявили о введении таможенных пошлин на товары из Швейцарии в размере 39%. Теперь в Берне ищут виноватых.

Этот контент был опубликован на
7 минут
Мерседес Рюль (Mercedes Ruehl), Цюрих, Газета The Financial Times / портал Swissinfo
Показать больше

Президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter) обвиняют в грубом просчёте при попытке заключить торговое соглашение с администрацией Дональда Трампа (Donald Trump). Ряд критиков обвиняет также швейцарскую фармацевтическую отрасль в том, что она «спровоцировала гнев президента США». Теперь в Берне ищут виноватых — там, как заявил бывший швейцарский дипломат, тоже «все уже достали свои ножи».

Поздно вечером в четверг, 31 июля 2025 года, Карин Келлер-Зуттер провела, по словам источников, «катастрофический» телефонный разговор с Трампом. Этот 30-минутный звонок стал кульминацией более трёх месяцев и сотен часов переговоров, по итогам которых швейцарские официальные лица пришли к полной уверенности в том, что Швейцария уже вот-вот подпишет соглашение, аналогичное документу, согласованному между США и Великобританией с базовой тарифной ставкой в 10 процентов. Однако уже в пятницу, когда Швейцария отмечала свой Национальный праздник, Трамп объявил о введении 39-процентной пошлины — одной из самых высоких в мире.

Со времен Мариньяно

Швейцарские СМИ резко раскритиковали Карин Келлер-Зуттер. Газета SonntagsZeitung назвала ее переговоры с Трампом её «крупнейшим фиаско», а таблоид Blick заявил, что Швейцария столкнулась с «величайшим поражением Швейцарии со времён битвы при Мариньяно в 1515 году». Представители официального Берна, по данным осведомлённых источников, были убеждены в успехе переговоров с торговым представителем США Джеймисоном Гриром (Jamieson Greer) и министром финансов Скоттом Бессентом (Scott Bessent), полагая, что предварительное согласие уже достигнуто. В апреле Швейцария публично заявила о готовности инвестировать в американскую экономику до 150 миллиардов долларов.

Внешний контент
FT

Карин Келлер-Зуттер, занимающая должность министра финансов и исполняющая в этом году ещё и обязанности президента, в июле утверждала, что ей удалось, «в отличие от многих других мировых лидеров, достучаться до Трампа». По словам двух источников, швейцарская сторона была готова согласиться на 10-процентную ставку, которую американская администрация рассматривала как минимально для неё приемлемую. Эта позиция и была одобрена в Берне 4 июля. Но в ходе телефонного разговора 31 июля Трамп сосредоточился только на одном: на дефиците торгового баланса США со Швейцарией, который якобы составляет около 39 миллиардов долларов.

Также по теме:

Показать больше
Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Показать больше

Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика

Этот контент был опубликован на Особенно могут пострадать машиностроительные предприятия, производители прецизионных инструментов, а также часовая и пищевая промышленность.

Читать далее Тарифный шок: как пострадает швейцарская экономика

«Швейцария — это очень богатая страна, она должна предложить больше», — заявил по словам источников президент Трамп. «С первой же минуты он дал понять, что 10 процентов его не устраивают и всё, что его интересует, — это как Швейцария „обкрадывает“ США». По словам одного из собеседников, «Келлер-Зуттер так и не могла ничего ему возразить». В пятницу Дж. Грир также охладил оптимизм швейцарской стороны, заявив в интервью агентству Bloomberg, что её уверенность в наличии некоего согласованного текста тарифного соглашения является «преувеличением»: «Пока не согласовано всё, не согласовано ничего».

Виноват экспорт золота?

Результатом стал ударный тариф в 39 процентов. Это значительно выше не только ставки в 31 процент, объявленной Трампом в апреле в так называемый «День освобождения», но и выше ставок для товаров большинства других стран, озвученных 1 августа. Швейцария, со своей стороны, уже давно отменила все таможенные пошлины на промышленный импорт. С другой стороны, США остаются крупнейшим экспортным рынком для таких швейцарских товаров, как часы, шоколад и машиностроительная продукция. Кроме того, страна входит в число крупнейших зарубежных инвесторов в США: компании Nestlé, Roche и Novartis обеспечивают занятость тысяч американцев.

Как подчёркивают экономисты, торговый дефицит США со Швейцарией в значительной степени объясняется экспортом золота, проходящего через страну в целях переработки и дальнейшей международной торговли. При этом и золото, и фармацевтические товары, как выяснилось, исключены администрацией Трампа из списка «взаимных тарифов», что вызывает в Берне ещё большее недоумение: «Что же ещё мы можем ему предложить?». «Проблема в том, что швейцарцы склонны делать рациональные и честные предложения. Мы не сильны в геополитической игре с позиций силы. Нам было бы просто неловко обещать Трампу что-то грандиозное, как это делают другие страны, зная, что это нереалистично. И это был нам очень болезненный урок», — признался один из участников переговоров.

Подробнее:

Показать больше
Several gold bars

Показать больше

Откуда берётся золото, обогащаемое в Швейцарии?

Этот контент был опубликован на Золотой импорт в Конфедерацию может достигать 70-90 млрд франков в год. В Швейцарии золото мира проходит процесс обогащения и… отмывания?

Читать далее Откуда берётся золото, обогащаемое в Швейцарии?

Хотя основная критика обрушилась на Карин Келлер-Зуттер, часть делового сообщества обратила внимание и на действия фармацевтической отрасли. Генеральный директор компании Breitling Жорж Керн (Georges Kern) заявил, что Швейцария стала «заложником» фармацевтических гигантов, вызвавших раздражение у президента США. На США приходятся около 60 процентов экспорта этой отрасли. Компании Novartis и американская «дочка» Roche фирма Genentech недавно получили письма из Белого дома с требованием снизить цены на лекарственные препараты. В ответ компании пообещали уже в 2025 году вложить в американскую экономику миллиарды долларов.

Всего 9 миллионов

В пятницу 1 августа Дж. Грир вновь обратил внимание на эту тему: «Они поставляют в США колоссальные объёмы медикаментов, а мы хотим, чтобы лекарства производились у нас». Швейцарская фондовая биржа, не работавшая в пятницу, начала готовиться к падению котировок, которое могло произойти в понедельник. В частности, в зоне риска могли оказаться акции Novartis, Roche, Nestlé, а также бумаги производителей часов класса люкс Richemont и Swatch Group. А между тем Швейцарско-американская торговая палата надеется, что инвестиционные обязательства Швейцарии всё ещё смогут послужить основой для более выгодной сделки.

«В Швейцарии живут всего девять миллионов человек, но объёмы наших инвестиций в США в перерасчете на душу населения превосходят показатели Японии и Евросоюза», — отметил Рахул Сагал (Rahul Sahgal), генеральный директор Палаты. По его словам, «если мы говорим о дефиците почти в 40 миллиардов долларов, то нужно посмотреть на ситуацию в широком контексте». Рахул Сагал, принимавший участие в нескольких раундах двусторонних тарифных переговоров с США, подчеркнул далее: «Сейчас важно понять, что ещё мы можем предложить. Мы работаем над возможностью новой встречи».

Copyright The Financial Times Limited 2025

Уже на этой неделе в четверг США намерены ввести на товарный импорт из Швейцарии пошлину в размере 39 процентов. Но действительно ли последнее слово уже сказано? Или есть надежда на продолжение консультаций, с тем чтобы всё-таки избежать высоких тарифов? Рахул Сагал из Швейцарско-американской торговой палаты (Schweizerisch-Amerikanische Handelskammer) настроен оптимистично.

Показать больше
Уже на этой неделе в четверг США намерены ввести на товарный импорт из Швейцарии пошлину в размере 39 процентов. Но действительно ли последнее слово уже сказано?

Показать больше

США-Швейцария: «Вероятно, мы получим менее 39%»

Этот контент был опубликован на Рахул Сагал из Швейцарско-американской торговой палаты считает, что последнее слово ещё не сказано и потому настроен оптимистично.

Читать далее США-Швейцария: «Вероятно, мы получим менее 39%»
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Показать больше

Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.

Читать далее Кратко об Экономике от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
4 Отметки «мне нравится»
4 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
29 Отметки «мне нравится»
20 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
62 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Обострение торгового-экономического конфликта между США и другими странами может нанести серьёзный удар по швейцарской экономике.

Показать больше

Таможенный конфликт с США может стоить Швейцарии 17,5 млрд

Этот контент был опубликован на Обострение торгового-экономического конфликта между США и другими странами может нанести серьёзный удар по швейцарской экономике.

Читать далее Таможенный конфликт с США может стоить Швейцарии 17,5 млрд
Фармацевт во Франции показывает покупателю упаковку дженерика — более доступного аналога оригинального лекарства. Keystone / Photononstop / Philippe Turpin

Показать больше

Таможенные тарифы США могут нарушить цепочки поставок дженериков

Этот контент был опубликован на Повышенные таможенные тарифы могут привести к увеличению цен на лекарства-дженерики и даже к их дефициту. Вряд ли Дональд Трамп добивался именно этого.

Читать далее Таможенные тарифы США могут нарушить цепочки поставок дженериков
США требуют сотни миллионов сверх изначальной суммы этой сделки. Что происходит — объясняем по пунктам.

Показать больше

Истребители F-35: во сколько реально обойдётся Швейцарии эта сделка?

Этот контент был опубликован на США требуют сотни миллионов сверх изначальной суммы этой сделки. Что происходит — объясняем по пунктам.

Читать далее Истребители F-35: во сколько реально обойдётся Швейцарии эта сделка?
В 2024 году швейцарские работники впервые за три года смогли купить больше потребительских товаров за счёт увеличения реальной заработной платы.

Показать больше

Как инфляция и тарифные риски влияют на зарплату в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В 2024 году швейцарские работники впервые за три года смогли купить больше потребительских товаров за счёт увеличения реальной заработной платы.

Читать далее Как инфляция и тарифные риски влияют на зарплату в Швейцарии
По международной репутации Швейцарии в качестве конкурентоспособной юрисдикции ведения бизнеса может быть нанесен сильный удар.

Показать больше

Как тарифы США угрожают репутации экономики Швейцарии

Этот контент был опубликован на По международной репутации Швейцарии в качестве конкурентоспособной юрисдикции ведения бизнеса может быть нанесен сильный удар.

Читать далее Как тарифы США угрожают репутации экономики Швейцарии

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR