Как соотносятся демократия и принципы многосторонней дипломатии?

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, посвящённая 80-летию основания ООН. Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке, 22 сентября 2025 года. Xinhua News Agency.all Rights Reserved

Как соотносятся демократия и принципы многосторонней международной дипломатии, и не превращаются ли эти принципы в инструмент легитимации авторитарных режимов?

13 минут

Переход США к новому изданию политики изоляционизма и кризис международного порядка, сложившегося после Второй мировой войны, со всей остротой ставят вопрос о том, как сегодня соотносятся демократия и принципы многосторонней дипломатии — и не превращаются ли сами эти принципы в руках авторитарных режимов в удобный инструмент их легитимации в глазах мировой общественности.

«Система ООН конечно далека от совершенства, — признаёт Майкл Мёллер (Michael Møller), занимавший вплоть до 2019 года должность Генерального директора Отделения ООН в Женеве. — Но с момента своего создания после Второй мировой войны она обеспечила человечеству беспрецедентный по эффективности миротворческий механизм, она дала людям политические права и во многом обеспечила им невиданный масштаб материального благополучия».

Бывший Генеральный директор Отделения ООН в Женеве Майкл Мёллер (Michael Møller) и тогдашняя Верховная комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет (Michelle Bachelet) во время 41-й сессии Совета ООН по правам человека. Июнь 2019 года. Keystone / Magali Girardin

По словам Майкла Мёллера, вполне можно понять аргументацию тех, кто сегодня считает работу Совета Безопасности «бесполезной». Однако конкретные программы ООН в области, в частности, образования, питания и развития, подчёркивает он, «по-прежнему работают хорошо, и хотя за последнее десятилетие влияние отдельных международных организаций на глобальную политику действительно уменьшилось, сам по себе принцип многосторонней международной дипломатии остаётся важнейшим двигателем мира и демократии». Это так. Однако, и это отмечают многие эксперты, автоматическое продолжение этой «истории успеха» в прежнем режиме уже больше не гарантировано.

В самом деле, согласно докладу Международного института по вопросам демократии и электоральной поддержки (International IDEAВнешняя ссылка) за 2025 год, в мире возник «глобальный климат радикальной неопределённости, в котором традиционные представления о том, что такое устойчивая демократия и для чего нужны структуры многосторонней дипломатии оказались под вопросом». Среди причин авторы отчёта называют, в том числе, и политику нынешней администрации США.

Соединённые Штаты, долгое время остававшиеся ключевым донором и опорой демократического международного правопорядка, сформировавшегося после Второй мировой войны, сегодня довольно резко отходят в сторону. Освободившееся пространство частично заполняют такие страны, как Китай, предлагая собственные форматы многостороннего сотрудничества — менее демократичные, но всё более заметные. На первый план выходят объединения вроде БРИКС (BRICS) и Шанхайской организации сотрудничества (Shanghai Cooperation Organization, ШОС). И в этой ситуации всё чаще звучит вопрос: действительно ли демократия и принципы многосторонней дипломатии взаимно дополняют и усиливают друг друга — или же в новых условиях сама по себе многосторонность способна превратиться в инструмент, подрывающий демократию?

Кто виноват в «демократическом откате»?

Как указывает в одной из своих работ американская политолог Анна Мейерроуз (Anna M. Meyerrose), государства, переживающие откат от демократических норм, могут невольно действовать как «троянские кониВнешняя ссылка», изнутри подрывая международные многосторонние структуры и организации. Совместно со своим коллегой Ирфаном Нуруддином (Irfan Nooruddin) она проанализировала результаты голосований в Совете ООН по правам человека (United Nations Human Rights Council, UNHRC) за период с 2006 по 2021 год.

В центре её внимания оказались государства, которые после периода демократизации вновь пережили демократический откат (democracy backsliding). Согласно результатам этого исследования, такие страны регулярно бросают вызов Совету по правам человека, по крайней мере, они делают это заметно чаще, чем государства, которые никогда и не были демократическими. Они чаще воздерживаются при голосованиях или голосуют против резолюций, осуждающих нарушения прав человека в тех или иных странах.

Показать больше

Показать больше Международная Женева СПЧ ООН начал работу в условиях бюджетного кризиса Этот контент был опубликован на Совет ООН по правам человека в Женеве начал свою очередную сессию в ситуации бюджетного кризиса. Читать далее СПЧ ООН начал работу в условиях бюджетного кризиса

Одновременно эти государства куда активнее используют механизм Универсального периодического обзора (Universal Periodic Review, UPRВнешняя ссылка) для того, чтобы критиковать «коллективный Запад» и тем самым ставить под сомнение основы либерального международного порядка. При этом Анна Мейерроуз идёт ещё дальше: по её мнению, сами многосторонние организации также несут часть ответственности за ослабление демократии. «После окончания периода холодной войны их деятельность непреднамеренно создала условия, способствующие сегодня демократическому откату», — отмечает она в комментарии для Swissinfo.

Её монография Eroding Democracy from the OutsideВнешняя ссылка In («Размывание демократии изнутри») вышла недавно в издательстве Oxford University Press. В ней она пишет, что международные программы по продвижению демократии концентрировались главным образом на укреплении государственных институтов и исполнительной ветви власти. Это действительно помогло добиться первоначальной демократизации, но в среднесрочной перспективе сделало откат к авторитарным практикам ещё более вероятным, ведь такие программы часто оставляли без внимания другие ключевые демократические институты, прежде всего политические партии.

«После 1989 года, в надежде, что авторитарные режимы со временем сами по себе откроются внешнему миру и начнут движение к демократии, мировое сообщество стало делегировать всё больше полномочий международным организациям. В результате национальные партийные системы и внутренние механизмы политического участия граждан в принятии важнейших решений были ослаблены», — подчёркивает Анна Мейерроуз. Несмотря на сравнительно пессимистическую оценку текущих мировых процессов, Анна Мейерроуз убеждена, что программы поддержки демократии по-прежнему способны мотивировать государства сохранять «хотя бы минимальные демократические институты».

Показать больше

Показать больше Глобальные выборы Делает ли демократия мир действительно более мирным? Этот контент был опубликован на Делает ли демократия мир действительно более мирным? Многие серьёзно в это верят. Но так ли это на самом деле? И что говорят учёные? Читать далее Делает ли демократия мир действительно более мирным?

К нынешней новой американской политике изоляционизма она относится критически: «Безудержный и, по-видимому, необратимый отказ США защищать либеральный международный порядок поставил мир в положение, с которым он не сталкивался со времён 1930-х годов». По мнению Анны Мейерроуз, существует реальная опасность дальнейшего размывания западной демократической коалиции, сложившейся за последние 20 лет. Особенно тревожит её ослабление поддержки, которой когда-то пользовались Совет ООН по правам человека (United Nations Human Rights Council, UNHRC) и возглавляемая им международная система защиты прав человека.

Каким содержанием ООН наполняет понятие «демократия»?

В структурах Организации Объединённых Наций соседствуют как демократические государства, так и авторитарные режимы. Поэтому вместо слова «демократизация», употребление которого многие страны могли бы счесть «тенденциозным», в документах ООН чаще используются более нейтральные термины — «участие» (participation) и «справедливость» (justice). «Но сегодня мы видим, как даже эти и без того размытые понятия все чаще начинают исчезать из официальных документов ООН, и прежде всего по инициативе членов американской делегации», — отмечает политолог Кристин Лютрингер (Christine Lutringer).

Совместно со своей коллегой Лаурой Буллон-Кассис (Laura Bullon-Cassis) Кристин Лютрингер попыталась в рамках сотрудничества с Фондом Кофи Аннана (Kofi Annan Foundation) и Женевским Институтом международных отношений (Graduate Institute Geneva) исследовать взаимосвязь между демократией и принципами многосторонней международной дипломатии. В подготовленном ими аналитическом меморандуме (так называемом Policy BriefВнешняя ссылка) подчёркивается, что права человека являются необходимым условием существования демократических обществ, а демократия, в свою очередь, есть единственная форма правления, которая обеспечивает «полное осуществление всех прав человека».

Пустующее место американской делегации во время заседания Совета по правам человека в европейской штаб-квартире Организации Объединённых Наций в Женеве, 8 сентября 2025 года. Keystone / Salvatore Di Nolfi

Комиссия ООН по правам человека впервые дала официальное определение демократии, причём в самом широком содержательном смысле, выходящем далеко за рамки просто проведения регулярных выборов, только лишь в 2002 году. В этом определении были учтены такие факторы, как личные и общественные свободы, верховенство права, разделение властей, подотчётность власти гражданам и наличие независимых средств массовой информации. Согласно этому определению, права человека и основные свободы могут существовать только в рамках демократического общественного уклада.

Лаура Буллон-Кассис обращает внимание и на еще одну любопытную особенность, выявившуюся в ходе обсуждений проекта, посвящённого взаимосвязи между демократией и принципами многосторонней дипломатии: участники этих консультаций признали, что слишком редко обсуждают саму по себе суть демократии. «Во время организованного нами в Женеве „на полях“ сессии Совета ООН по правам человека круглого стола по вопросам демократии и прав человека, многие дипломаты и иные политические представители высокого уровня подчеркивали, что сама по себе демократия и то, что следует вкладывать в это понятие, слишком редко становятся центральной темой дебатов», — подчеркивает Лаура Буллон-Кассис.

Минилатерализм: новый формат сотрудничества?

Кристин Лютрингер (Christine Lutringer) отмечает, тем не мене, что наряду с тревожными тенденциями сегодня появляются и позитивные сигналы. Так, Африканский союз (African Union) недавно утвердил собственное, всеобъемлющее определение демократии, а в Женеве можно наблюдать, как малые государства ведут всё более активную и заметную международную политику. «Сегодня всё чаще говорят о минилатерализме (minilateralism) — формате международного сотрудничества, в котором участвует ограниченный круг государств, объединённых общими интересами или конкретными задачами», — поясняет Кристин Лютрингер.

Внешний контент

В целом это явный откат от принципов мультилатерализма, но если в итоге демократия перестанет восприниматься как исключительно западная концепция, то тогда, по мнению Лауры Буллон-Кассис (Laura Bullon-Cassis), этот тренд может иметь и вполне позитивный эффект. В самом деле, как признают исследовательницы, настроение среди активистов и неправительственных организаций на Западе остаётся довольно мрачным, однако в других частях мира, напротив, наблюдается демократический подъём. Кристин Лютрингер напоминает, что в Бангладеш недавно было свергнуто правительство, всё сильнее сползавшее в сторону авторитаризма.

Лаура Буллон-Кассис, в свою очередь, приводит пример Непала, где временного премьер-министра выбрали при помощи онлайн-голосования на платформе Discord, которая стала своеобразным символом «цифровой демократии». При этом Буллон-Кассис обращает внимание и на то, что Китай, страна, которую обычно не связывают с демократическими формами правления, начинает в сфере «глобального управления», то есть в совокупности международных институтов и механизмов, посредством которых государства мира совместно вырабатывают решения по вопросам, выходящим за национальные границы, от изменения климата и финансовой стабильности до прав человека и цифрового регулирования, играть всё более заметную роль.

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Пока, отмечает исследовательница, остаётся неясно, происходит ли это в рамках структур ООН или вне традиционных каналов многостороннего межгосударственного взаимодействия. Исторически, подчёркивает Кристин Лютрингер, именно демократические государства проявляли наибольшую активность в сфере многостороннего сотрудничества. «Демократические страны чаще участвуют в международных переговорах и институтах многостороннего типа», — поясняет она. Но какими будут последствия, если одно из самых крупных демократических государств решит пойти в другом направлении? Пока сказать трудно. И если Кристин Лютрингер и Лаура Буллон-Кассис, сотрудничающие с Фондом Кофи Аннана (Kofi Annan Foundation), высказываются сдержанно, то Майкл Мёллер (Michael Møller), член правления этого Фонда и бывший генеральный директор Отделения ООН в Женеве, своего мнения не скрывает:

«Принципы многосторонней дипломатии и сегодня остаются двигателем глобальной демократии. ООН сейчас переживает переходную фазу, но мир не сможет существовать без механизмов многостороннего взаимодействия. Уже только один процесс обмена идеями и аргументами между государствами в рамках многосторонних структур можно считать элементом демократизации. Если хотите, можно сказать, что сегодня существует несколько уровней демократии: местный, национальный и глобальный. И на уровне Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке как раз и реализуется глобальная форма демократии — когда все страны собираются, чтобы обсудить, как реагировать на вызовы, с которыми человечество может справиться только сообща».

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше Дебаты Ведёт: Беньямин фон Виль Осталось ли в вашей стране место для демократии и свобод? Разговор о демократии и гражданских свободах в том или ином регионе всегда бывает болезненным и противоречивым. Высказывайте свое мнение, нам интересен ваш опыт. Присоединяйтесь к дискуссии 17 Отметки «мне нравится» Просмотреть обсуждение

Показать больше

Показать больше Внешняя политика Наша рассылка по теме Внешняя политика Швейцария в меняющемся мире. Присоединяйся к нам, начни наблюдать за внешней политикой Швейцарии и ее развитием. Читать далее Наша рассылка по теме Внешняя политика

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch