Молодые взрослые Швейцарии надеются на семью и боятся за карьеру
Исследовательская группа с участием экспертов Университета Цюриха проанализировала письменные ответы более одной тысячи 24-летних жителей региона Цюриха. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Affective Disorders. Анализ показал, что надежды молодых взрослых чаще всего связаны с межличностной сферой.
Чаще всего участники называли в качестве особенно для них важных такие темы, как «семья и родительство» (17,1%), далее следовали «работа и карьера» (16,6%) и «человечество и общество» (16,1%). Среди тревог, напротив, доминировали профессиональные и глобальные темы. На первом месте оказались опасения, связанные с «карьерой и образованием» (18,4%).
Далее следовали «глобальные темы, экология и политика» (12,2%) — сюда относятся также политическая нестабильность, экологические риски и глобальное социальное неравенство. Третье место заняли тревоги, связанные с жизненными целями и психическим состоянием (11,4%), например страх неудачи или ошибочного выбора профессии или жизненного пути.
Исследование также выявило социодемографические различия. Женщины чаще упоминали надежды, связанные с семьёй и родительством, а также тревоги, связанные с утратой и одиночеством. Мужчины чаще говорили о надеждах, связанных с финансами и независимостью. Участники с более высоким социально-экономическим статусом чаще сообщали о надеждах и тревогах, связанных с карьерой и отношениями, а также о беспокойстве по поводу изменения климата. Надежды и тревоги, связанные с семьёй и родительством, в этой группе встречались реже.
Отдельно изучалось психологическое состояние респондентов. Участники с более выраженными симптомами тревоги или депрессии чаще беспокоились о финансовом положении и о развитии межличностных отношений. Одновременно они реже упоминали глобальные угрозы — например изменение климата или войны. Авторы исследования отмечают, что сбор данных проходил весной и летом 2022 года. Этот период пришёлся на время последствий пандемии Covid-19 и начала российской агрессии в Украине, что, вероятно, в какой-то степени повлияло на ответы участников опроса.
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
