Молодые взрослые Швейцарии надеются на семью и боятся за карьеру

Молодые взрослые в Швейцарии связывают свои надежды прежде всего с семьёй и личной жизнью, а главные опасения — с карьерой. Keystone-SDA

Исследовательская группа с участием экспертов Университета Цюриха проанализировала письменные ответы более одной тысячи 24-летних жителей региона Цюриха. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Affective Disorders. Анализ показал, что надежды молодых взрослых чаще всего связаны с межличностной сферой.

2 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Junge Erwachsene hoffen auf Familie und fürchten um Karriere Оригинал Читать далее Junge Erwachsene hoffen auf Familie und fürchten um Karriere

Чаще всего участники называли в качестве особенно для них важных такие темы, как «семья и родительство» (17,1%), далее следовали «работа и карьера» (16,6%) и «человечество и общество» (16,1%). Среди тревог, напротив, доминировали профессиональные и глобальные темы. На первом месте оказались опасения, связанные с «карьерой и образованием» (18,4%).

Далее следовали «глобальные темы, экология и политика» (12,2%) — сюда относятся также политическая нестабильность, экологические риски и глобальное социальное неравенство. Третье место заняли тревоги, связанные с жизненными целями и психическим состоянием (11,4%), например страх неудачи или ошибочного выбора профессии или жизненного пути.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Деньги остаются главной проблемой для швейцарских семей Этот контент был опубликован на Швейцарские семьи испытывают финансовое давление и это их беспокоит больше всего. Читать далее Деньги остаются главной проблемой для швейцарских семей

Исследование также выявило социодемографические различия. Женщины чаще упоминали надежды, связанные с семьёй и родительством, а также тревоги, связанные с утратой и одиночеством. Мужчины чаще говорили о надеждах, связанных с финансами и независимостью. Участники с более высоким социально-экономическим статусом чаще сообщали о надеждах и тревогах, связанных с карьерой и отношениями, а также о беспокойстве по поводу изменения климата. Надежды и тревоги, связанные с семьёй и родительством, в этой группе встречались реже.

Отдельно изучалось психологическое состояние респондентов. Участники с более выраженными симптомами тревоги или депрессии чаще беспокоились о финансовом положении и о развитии межличностных отношений. Одновременно они реже упоминали глобальные угрозы — например изменение климата или войны. Авторы исследования отмечают, что сбор данных проходил весной и летом 2022 года. Этот период пришёлся на время последствий пандемии Covid-19 и начала российской агрессии в Украине, что, вероятно, в какой-то степени повлияло на ответы участников опроса.

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Пенсии остаются главной заботой швейцарцев Этот контент был опубликован на Вот уже 25 лет в Швейцарии публикуется «Барометр тревог», моментальный снимок настроений людей! Как менялись его показания на протяжении этих лет? Читать далее Пенсии остаются главной заботой швейцарцев

Показать больше

Показать больше Демография Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch