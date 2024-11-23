В Швейцарии на референдум вынесены дороги, квартиры и медицина

Референдум: важнейший инструмент швейцарской модели демократии. Keystone / Christian Beutler

На этих выходных Швейцарии пройдет референдум, на который вынесены вопросы расширения «узких мест» системы скоростных автодорог страны, два важных вопроса, касающихся арендного права, а также предложение реформировать финансирование медицинских услуг. А еще в регионах (Берн, Цюрих, Юра, Ури) пройдут не менее интересные местные голосования по не менее важным вопросам.

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Федеральный совет (кабмин Швейцарии) планирует «расшить узкие места», заметно затрудняющие пользование скоростными автобанами, расширить, например, автомагистраль А1 как минимум до шести полос на участках Берн-Цюрих и Лозанна-Женева. Стоимость проекта: 5,3 млрд франков. Против законопроекта был успешно организован референдум, который и пройдет 24-го ноября.

Федеральный совет (кабмин Швейцарии) планирует «расшить узкие места», заметно затрудняющие пользование скоростными автобанами. SWI

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Недавно парламент страны пересмотрел арендное законодательство в части противодействия «неправомерному злоупотреблению отношениями субаренды». Кроме того, депутаты дали арендодателям дополнительные возможности для того, чтобы чаще досрочно расторгать договоры аренды жилья «по причине личной необходимости» (Eigenbedarf). Швейцарская ассоциация арендаторов выступила против такого решения и вынесла его на суд народа. Подробнее:

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На референдуме 24 ноября 2024 года избиратели в Швейцарии должны будут также ответить на вопрос, хотят ли они ввести в стране систему под названием «Единое ФИнансирование Медицинских Услуг» (сокращенно ЕФИМУ / EFAS). Цель этой сложно сформулированной реформы проста, а именно, стимулировать перевод как можно большего числа больных со стационарного на амбулаторный формат лечения и тем самым снизить страховую нагрузку на людей и фонды медстрахования (ОМС).

Решает меньшинство

Голосовать может отнюдь не каждый житель Швейцарии. Прийти на избирательные участки или отправить свои заполненные бюллетени по почте имеют право только граждане Швейцарии, достигшие 18 лет и не находящиеся под опекой. Граждане, находящиеся на ПМЖ за рубежом, должны зарегистрироваться в качестве избирателей в консульском учреждении Швейцарии. Таким образом, в общей сложности проголосовать в этот раз смогут около 5,5 миллиона человек, то есть чуть меньше двух третей населения страны, составляющего сейчас около 9 миллионов человек.

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Лица, постоянно проживающие в Швейцарии, но не имеющие швейцарского гражданства, голосовать на федеральном уровне не смогут, хотя они и составляют около четверти населения. Некоторые кантоны и общины предоставляют, правда, иностранным гражданам право голосовать по локальным (кантональным) и муниципальным вопросам. Впрочем, иметь право голоса — это еще не значит пользоваться им. Обычно на избирательные участки приходит около половины всех имеющих право голоса. За последние десять лет среднегодовая явка избирателей, по данным Федерального статистического Ведомства Швейцарии (BFS), составляла показатель от 41 до 57%.

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Это означает, что победы на референдуме закон или инициатива обычно должны получить около 1,5 миллиона голосов. Для голосования по поправкам в конституцию (законодательным инициативам) и по международным договорам необходимо согласие ещё и большинства кантонов, субъектов федерации (принцип «двойного большинства»). Однако ни один из вопросов федерального уровня, вынесенных на суд народа 24 ноября 2024 года, такого большинства не требует. А еще в регионах (Берн, Цюрих, Юра, Ури) пройдут не менее интересные местные голосования по не менее важным вопросам. Ниже неполный перечень только самых важных и интересных голосований.

Региональные голосования и выборы

Город Берн. Здесь пройдут важнейшие выборы всеобщего характераВнешняя ссылка. Это значит, что переизбраны будут правительство (Gemeinderat / Совет общины, состоит из пяти человек), парламент (Горсовет / Stadrat, 80 депутатских мандатов) и мэр (Stapi, сокращенно от Stadtpräsident / городской голова). Эти выборы интересны не только масштабом (переизбираются органы как законодательной, так и исполнительной ветвей власти), но и небанальными конфликтными столкновениями.

Во-первых, неожиданно острой оказалась борьба за должность Stapi, то есть мэра. Конкуренцию действующему мэру Алеку фон Граффенриду (Alec von Graffenried, партия «Свободный список «Зелёных» / Grüne Freie Liste GFL) неожиданно составила министр правительства Берна от партии социалистов (SP) Марике Круит (Marieke Kruit), и это несмотря на то, что оба они входят в альянс Rot-Grün-Mitte-Bündnis (RGM / Альянс красных, зелёных и центристов, бывших демохристиан).

Особых «столичных» привилегий или «административных ресурсов» Берн не имеет. Вид на старый город, Федеральный дворец и современные районы на юго-западе. Keystone

В последнее время социалисты открыто выражают недовольство работой А. фон Граффенрида на должности мэра, прежде из-за его неудачной попытки добиться через референдум слияния Берна и его пригорода общины Остермундиген в единую административную единицу. Кроме того, социал-демократы хотят вернуть себе должность мэра, которую А. фон Граффенрид отнял у них в 2016 году.

Вторая особенность: столкновение двух мощных предвыборных блоков. Следует учитывать, что выборы в парламент (Stadtrat / Горсовет) Берна являются пропорциональными, а эта система благоприятствует именно крупным партийным блокам. Левый «Красно-зелёно-центристский альянс» (RGMВнешняя ссылка) пришел к власти в городе 1992 году как раз благодаря тому, что тогда такой широкий партийный альянс согласовал свой единый избирательный список, более того, одно время блок RGM даже занимал четыре из пяти мест в правительстве, что явно не соответствовало характеру распределения в народе политических предпочтений.

Поэтому в городе был наконец создан правоцентристский блок MFBВнешняя ссылка / Meh Farb für Bärn!, дословно: «Больше красок для Берна», по смыслу: «Больше партий хороших и разных». В этот предвыборный блок вошли Швейцарская народная партия (SVP), партия либералов (FDP), Евангелическая народная партия (EVP) и Партия «Зелёных либералов» (GLP). Тем самым у правоцентристов есть шанс вернуть себе одно из мест в правительстве, потерянное восемь лет назад. В городской политике Берна явно грядут перемены, хотя сам по себе город Берн как был, так и останется, конечно, оплотом красно-зелёных сил. Решающее значение будет иметь способность обоих блоков, RGM и MFB, мобилизовать сторонников и мотивировать их принять участие в голосовании. Также будет интересно посмотреть, кто победит в гонке за должность мэра.

Кстати:

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Город Цюрих. Там пройдет голосование по вопросу правописанияВнешняя ссылка в немецком языке, точнее, по образованию и использованию феминитивов и гендерно-нейтральных форм обращения и обозначения профессий в официальных документах и в текстах законодательных актов. Какое отношение грамматика имеет к политике? Как выясняется, самое прямое. Предыстория такова. В 2022 году город Цюрих внес изменения в свои нормы и правила «обеспечения гендерного и языкового равенства», действовавшие с 1994 года. В них сделан вывод, что понятие гендера обществе изменилось. «Гендер больше не понимается как бинарная фиксированная величина».

В результате город предписал заменить, например, форму «сотрудники» на гендерно-нейтральные формулировки, такие как «сотрудничающие». Считается, что нейтральной формой является теперь не мужской род (учителя), а женский (учительницы). Кроме того в немецком теперь активно продвигается сдвоенная форма, невозможная в русском, но которая могла бы выглядеть так: «Учителя*цы», то есть «учителя и учительницы», или «сотрудники*цы» (сотрудники и сотрудницы). Так или иначе, «гендерная звёздочка *» в последние годы вышла за пределы грамматики и стала почти символом политической веры: кто ее использует, тот, как правило, находится слева и выступает с позиций т. н. вокизма или радикального прогрессизма, тот, кто не использует – находится скорее справа. Такого рода административно-нормативное вторжение в язык не находит в народе позитивного отклика. Например, опрос, проведенный в прошлом 2023 году НИИ изучения общественного мнения LeeWas по заказу газеты 20 Minuten и издательского холдинга Tamedia, показал, что только четверть швейцарокцев согласны перейти на такие формы правописания. Об этом и пойдет речь на референдуме. Подробнее об этой проблематике: в материале ниже.

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Кантон Базель-городской. Он проголосует на референдуме 24 ноября 2024 года по вопросу о выделении на проведение Евровидения из средств налогоплательщиков 37,5 млн франков. Инициатор голосования, осколочная клерикально-консервативная партия «Федеральный демократический союз» (EDU), собрала и представила на утверждение 4 203 подписи граждан. Подробности можно прочитать в нашем материале ниже.

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Кантон Аргау. Народ проголосует по народной законодательной инициативе «За демократию с будущим / Избирательный возраст 16 лет в Аргау)» (Für eine Demokratie mit Zukunft / Stimmrechtsalter 16 im AargauВнешняя ссылка), которая предлагает опустить возраст активного избирательного права на кантональном и общинном/коммунальном уровне до 16 лет. Подробнее об этой проблематике: в материале ниже.

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