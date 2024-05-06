Информация из Швейцарии на 10 языках
Вход на сайт
Новости
Демократия

В Швейцарии предлагают легализовать выращивание и продажу каннабиса 

Коммерческое выращивание и продажа каннабиса (марихуаны) должны быть легализованы. Таково требование народной законодательной инициативы, которая была запущена во вторник 30 апреля 2024 года.
Коммерческое выращивание и продажа каннабиса (марихуаны) должны быть легализованы. Таково требование народной законодательной инициативы, которая была запущена во вторник 30 апреля 2024 года. KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

В Швейцарии предлагают легализовать выращивание и продажу каннабиса. С этой целью был создан гражданский комитет, который начал сбор подписей под соответствующей народной законодательной инициативой. 

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Коммерческое выращивание и продажа каннабиса (марихуаны) должны быть легализованы. Таково требование народной законодательной инициативы, которая была запущена во вторник 30 апреля 2024 года. Гражданский комитет начал сбор подписей под данным законопроектом. В состав комитета вошли представители немецкоязычной Швейцарии, но кто конкретно — это пока неизвестно.

Народная инициатива под названием «Легализация каннабиса: возможности для экономики, здоровья и равноправия» (Cannabis-Legalisierung: Chancen für Wirtschaft, Gesundheit und Gleichberechtigung) преследует цель внести в Основной закон страны, федеральную конституцию специальную статью, трактующую правовой статус марихуаны. Согласно тексту инициативы, опубликованному в «Федеральном вестнике» (Bundesblatt), гражданам страны должно быть разрешено выращивать и хранить каннабис начиная с 18 лет.

Показать больше
Цель проекта — не пропаганда употребления каннабиса, а получение информации для целей будущей политики в области противодействия наркомании

Показать больше

В аптеках Берна разрешено продавать каннабис — но не всем

Этот контент был опубликован на Цель проекта — не пропаганда употребления каннабиса, а получение информации для целей будущей политики в области противодействия наркомании.

Читать далее В аптеках Берна разрешено продавать каннабис — но не всем

Места выращивания и продажи каннабиса должны иметь лицензию и подчиняться строгим правилам качества и безопасности. Доходы от налогообложения продукции из каннабиса будут направляться на образование, профилактику наркозависимости и на просветительские проекты. У членов инициативного комитета есть время до 30 октября 2025 года, с тем чтобы собрать 100 000 подписей, необходимых для регистрации инициативы и постановки в очередь для выноса на всенародное голосование.

Понравился материал? Хотите получать в большем объёме и чаще нашу свежую информацию в полном соответствии с вашими личными предпочтениями? Тогда здесь вы можете выбрать себе рассылку по душе.

Новости

Спустя семь лет после смерти швейцарского альпиниста Ули Штека его материальное наследие перешло в собственность Альпийского музея в Берне.

Показать больше

Наследием Ули Штека будет владеть Альпийский музей в Берне

Этот контент был опубликован на Seven years after the death of record-breaking Swiss mountain climber Ueli Steck, his estate is going to the Alpine Museum of Switzerland in Bern.

Читать далее Наследием Ули Штека будет владеть Альпийский музей в Берне
«Благодаря Совету Европы 75 лет назад в Европе были восстановлены демократия, права человека и верховенство права».

Показать больше

Президент Швейцарии: «Совет Европы остро необходим»

Этот контент был опубликован на Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд, она же президент Швейцарии в 2024 году, подчеркнула важность Совета Европы, которому в мае 2024 года исполнилось 75 лет.

Читать далее Президент Швейцарии: «Совет Европы остро необходим»
Сегодня во втором (и последнем в Швейцарии) кантоне, Гларус, прошел законодательный народный сход (Landsgemeinde). Каждый год голосовательные бюллетени имеют в Гларусе другой цвет: в этом году – зелёный.

Показать больше

Народный сход в Гларусе: велодорожки и социальная помощь

Этот контент был опубликован на Сегодня в швейцарском кантоне Гларус прошел законодательный народный сход (Landsgemeinde).

Читать далее Народный сход в Гларусе: велодорожки и социальная помощь
Вдова Алексея Навального приняла участие в «Симпозиуме студентов Университета города Санкт-Галлен».

Показать больше

Юлия Навальная посетила Университет Санкт-Галлена

Этот контент был опубликован на Вдова Алексея Навального приняла участие в «Симпозиуме студентов Университета города Санкт-Галлен».

Читать далее Юлия Навальная посетила Университет Санкт-Галлена
Президент Швейцарии Виола Амхерд (слева) и премьер-министр Италии Джорджия Мелони в Риме, пятница, 3 мая 2024 года.

Показать больше

Джорджия Мелони примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии Виола Амхерд провела в Риме консультации с президентом Италии Серджио Маттареллой и премьер-министром Джорджией Мелони.

Читать далее Джорджия Мелони примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
Берн пригласил на летний саммит по Украине 160 делегаций, Россия «на данном этапе» в это число не входит.

Показать больше

Швейцария пригласила на саммит по Украине 160 делегаций

Этот контент был опубликован на Берн пригласил на летний саммит по Украине 160 делегаций, Россия «на данном этапе» в это число не входит.

Читать далее Швейцария пригласила на саммит по Украине 160 делегаций
Швейцарская Федерация профсоюзов (Schweizerischer Gewerkschaftsbund, SGB) опубликовала новую статистику, демонстрирующую динамику развития доходов и тренды в области налоговой политики.

Показать больше

В Швейцарии увеличивается разрыв в оплате труда

Этот контент был опубликован на Самые высокие зарплаты продолжают увеличиваться, доходы на среднем и низком уровне переживают фазу стагнации: таково мнение профсоюзов.

Читать далее В Швейцарии увеличивается разрыв в оплате труда
Показатель «степень заполненности тюрем» поднялся до самого высокого уровня за последние десять лет.

Показать больше

Число швейцарских заключенных выросло за год на 7%

Этот контент был опубликован на Показатель «степень заполненности тюрем» поднялся до самого высокого уровня за последние десять лет.

Читать далее Число швейцарских заключенных выросло за год на 7%
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук посетит Швейцарию во время летней сессии швейцарского парламента.

Показать больше

Руслан Стефанчук посетит Швейцарию

Этот контент был опубликован на Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук посетит Швейцарию во время летней сессии швейцарского парламента.

Читать далее Руслан Стефанчук посетит Швейцарию
Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL был отменен по требованию правительства Люцерна.

Показать больше

Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды

Этот контент был опубликован на Концерт, запланированный на 1 июня 2024 года в Центре культуры и конгрессов KKL был отменен по требованию правительства Люцерна.

Читать далее Анна Нетребко: Люцерн отменяет концерт оперной звезды

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Cannabis main picture

Показать больше

Трава у дома: как Базель тестирует легальную продажу марихуаны

Этот контент был опубликован на Портал SWI swissinfo.ch посетил Базель, швейцарский город, где в некоторых спец-аптеках уже можно легально купить себе «травки».

Читать далее Трава у дома: как Базель тестирует легальную продажу марихуаны
pianta di cannabis

Показать больше

В Швейцарии тестируют контролируемую продажу каннабиса

Этот контент был опубликован на А еще в Швейцарии хотят посмотреть, что будет, если сделать употребление кокаина обычным делом, сродни сигарете утром после чашки кофе.

Читать далее В Швейцарии тестируют контролируемую продажу каннабиса
Cannabis photo

Показать больше

Лозанна протестирует рекреационное потребление марихуаны

Этот контент был опубликован на Город на Женевском озере проверит, как регулируемая легальная продажа «травки» влияет на людей и общество в целом.

Читать далее Лозанна протестирует рекреационное потребление марихуаны
young woman smoking e-cigarette

Показать больше

Швейцарская молодежь активнее курит табак и жует снюс

Этот контент был опубликован на Электронные сигареты, снюс и смешанное употребление разных табаков и видов средств, могущих вызвать зависимость, находятся на подъеме.

Читать далее Швейцарская молодежь активнее курит табак и жует снюс
Man in bed with flu

Показать больше

Потребление медикаментов в Швейцарии увеличивается

Этот контент был опубликован на По последним данным Федерального Ведомства статистики (BfS) потребление лекарств в Швейцарии неуклонно растет на протяжении последних 30 лет.

Читать далее Потребление медикаментов в Швейцарии увеличивается

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR