В Швейцарии предлагают легализовать выращивание и продажу каннабиса
В Швейцарии предлагают легализовать выращивание и продажу каннабиса. С этой целью был создан гражданский комитет, который начал сбор подписей под соответствующей народной законодательной инициативой.
Коммерческое выращивание и продажа каннабиса (марихуаны) должны быть легализованы. Таково требование народной законодательной инициативы, которая была запущена во вторник 30 апреля 2024 года. Гражданский комитет начал сбор подписей под данным законопроектом. В состав комитета вошли представители немецкоязычной Швейцарии, но кто конкретно — это пока неизвестно.
Народная инициатива под названием «Легализация каннабиса: возможности для экономики, здоровья и равноправия» (Cannabis-Legalisierung: Chancen für Wirtschaft, Gesundheit und Gleichberechtigung) преследует цель внести в Основной закон страны, федеральную конституцию специальную статью, трактующую правовой статус марихуаны. Согласно тексту инициативы, опубликованному в «Федеральном вестнике» (Bundesblatt), гражданам страны должно быть разрешено выращивать и хранить каннабис начиная с 18 лет.
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Места выращивания и продажи каннабиса должны иметь лицензию и подчиняться строгим правилам качества и безопасности. Доходы от налогообложения продукции из каннабиса будут направляться на образование, профилактику наркозависимости и на просветительские проекты. У членов инициативного комитета есть время до 30 октября 2025 года, с тем чтобы собрать 100 000 подписей, необходимых для регистрации инициативы и постановки в очередь для выноса на всенародное голосование.
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