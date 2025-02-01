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Демократия

Как создается швейцарская «Памятка избирателя»

«Февральский 2025 года «Справочник избирателя» февраль очень тонкий, всего 16 страниц, так как на федеральный референдум вынесен только один вопрос».
«Февральская 2025 года «Памятка избирателя» очень тонкая, всего 16 страниц, так как на федеральный референдум вынесен только один вопрос». Keystone / Martial Trezzini


Издание «Памятки избирателя» — почётная и ответственная задача, возложенная на типографию Druckerei Vogt-Schild в городе Дерендинген (кантон Золотурн). Перед каждым голосованием необходимо изготовить не менее 6 млн экземпляров этого справочного издания.

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В Швейцарии существует традиция: перед каждым референдумом или выборами в почтовые ящики избирателей поступает плотный конверт с «избирательными документами». В него входят агитационные материалы, бюллетени для голосования, «избирательное удостоверение» (которое необходимо собственноручно подписывать) и неизменный «бестселлер» — так называемая «Памятка избирателя» (Abstimmungsbüchlein или Brochure des Explications du Conseil fédéral), традиционно красного цвета.

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Многие уже получили такой конверт, ведь 9 февраля в стране снова пройдет референдум. Однако мало кто знает, что именно типография Vogt-Schild отвечает за печать этого издания и бюллетеней для голосования.

Машины работают без перебоев

Подготовка к выпуску «Памятки» и бюллетеней к референдуму 9 февраля началась сразу после завершения предыдущего голосования в ноябре 2024 года. Мы побывали в производственном цеху и подробно ознакомились с процессом печати. «В настоящее время мы выпускаем около 23 000 экземпляров “Памятки” в час», — рассказывает Рольф Штайнер, руководящий типографией уже 23 года. В этот раз работы относительно немного. «Февральский выпуск очень тонкий — всего 16 страниц».

«Справочник избирателя» печатается на четырех национальных языках Швейцарии: немецком, итальянском, французском и ретороманском.
«Памятка избирателя» печатается на четырех национальных языках Швейцарии: немецком, итальянском, французском и ретороманском. SRF/Marco Jaggi

С финансовой точки зрения типографии выгодно, чтобы на референдум выносилось как можно больше вопросов. «Для нас очевидно: чем больше предложений и законопроектов, тем лучше. Но в любом случае это каждый раз серьезный технический вызов», — с улыбкой добавляет Рольф Штайнер.

До 600 тонн бумаги

Заказ федерального правительства на изготовление «Памятки избирателя» и бюллетеней — один из крупнейших подрядов компании Vogt-SchildВнешняя ссылка. Около полутора десятков сотрудников работают над каждым выпуском в течение пяти недель, круглосуточно, в три смены. Решающим фактором является толщина «Памятки».

«Для февральского голосования нам потребовалось около 100 тонн бумаги», — объясняет Рольф Штайнер. Но если на федеральный референдум выносятся, например, четыре вопроса, да ещё с подробными пояснениями, то объем необходимой бумаги возрастает до 600 тонн. «Это огромные объемы, которые приходится доставлять поэтапно, поскольку у нас просто нет места для хранения такого количества бумаги одновременно».

Печать избирательных бюллетеней — целая наука

В Дерендингене печатается не только красная «Памятка избирателя», но и избирательные бюллетени. Этот процесс требует большого опыта, подчеркивает Р. Штайнер. Одной из самых сложных задач является так называемый «вырез для пальца» — полукруглая выемка на краю бюллетеня.

Вот так выглядит процесс печати:

Сначала печатаются т. н. «физические печатные листы» (физ. лист: единица измерения объёма издания, равная площади одной стороны типографского бумажного листа), по 36 голосовательных бюллетеней. На этом фото их нам представляет Роджер Вольф (Roger Wolf), опытный печатник-полиграфист.
Сначала печатаются т. н. «физические печатные листы» (физ. лист: единица измерения объёма издания, равная площади одной стороны типографского бумажного листа), по 36 голосовательных бюллетеней. На этом фото их нам представляет Роджер Вольф (Roger Wolf), опытный печатник-полиграфист. SRF/Marco Jaggi
Печатные листы и готовые избирательные бюллетени. Но это только начало пути, бюллетеням предстоит пройти еще несколько производственных этапов.
Печатные листы и готовые избирательные бюллетени. Но это только начало пути, бюллетеням предстоит пройти еще несколько производственных этапов. SRF/Marco Jaggi
Избирательные бюллетени должны быть нарезаны точно по размеру.
Избирательные бюллетени должны быть нарезаны точно по размеру. SRF/Marco Jaggi
Теперь избирательные бюллетени нарезаны по нужному размеру/формату. Выемка для пальца уже сделана. Вырезанный бумажный полукруг сам выпадает во время обработки готовой продукции.
Теперь избирательные бюллетени нарезаны по нужному размеру/формату. Выемка для пальца уже сделана. Вырезанный бумажный полукруг сам выпадает во время обработки готовой продукции. SRF/Marco Jaggi
Затем пачки бюллетеней скрепляются воедино.
Затем пачки бюллетеней скрепляются воедино. SRF/Marco Jaggi

Чтобы брошюры и бюллетени вовремя попадали к гражданам, типография заранее резервирует время для их печати. Если голосование отменяется, компания несёт убытки. Иногда объем работы оказывается меньше обычного, как, например, в случае с единственным вопросом февральского референдума. Бюллетени и пояснения к локальным референдумам печатаются в регионах.

Из типографии в макулатуру

Шесть миллионов «Памяток» сшиваются 12 миллионами металлических скрепок. Затем 2 500 европалет с готовой продукцией отправляются в кантоны и общины, где брошюры раскладывают по конвертам. Этим занимаются, в том числе, мастерские для людей с инвалидностью.

Рольф Штайнер (Rolf Steiner) руководит типографией Vogt Schild уже 23 года. SRF/Marco Jaggi
Рольф Штайнер (Rolf Steiner) руководит типографией Vogt Schild уже 23 года. SRF/Marco Jaggi

Явка на последнем референдуме составила всего 45 процентов, то есть значительная часть избирателей, вероятно, отправит продукцию Vogt-Schild прямиком в макулатуру. Однако Рольфа Штайнера это не беспокоит: «Мы гордимся тем, что наша типография вносит свой вклад в функционирование швейцарской демократии».

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