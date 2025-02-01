Как создается швейцарская «Памятка избирателя»
Издание «Памятки избирателя» — почётная и ответственная задача, возложенная на типографию Druckerei Vogt-Schild в городе Дерендинген (кантон Золотурн). Перед каждым голосованием необходимо изготовить не менее 6 млн экземпляров этого справочного издания.
В Швейцарии существует традиция: перед каждым референдумом или выборами в почтовые ящики избирателей поступает плотный конверт с «избирательными документами». В него входят агитационные материалы, бюллетени для голосования, «избирательное удостоверение» (которое необходимо собственноручно подписывать) и неизменный «бестселлер» — так называемая «Памятка избирателя» (Abstimmungsbüchlein или Brochure des Explications du Conseil fédéral), традиционно красного цвета.
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«Памятка избирателя»: очень нужная и своевременная книга
Многие уже получили такой конверт, ведь 9 февраля в стране снова пройдет референдум. Однако мало кто знает, что именно типография Vogt-Schild отвечает за печать этого издания и бюллетеней для голосования.
Машины работают без перебоев
Подготовка к выпуску «Памятки» и бюллетеней к референдуму 9 февраля началась сразу после завершения предыдущего голосования в ноябре 2024 года. Мы побывали в производственном цеху и подробно ознакомились с процессом печати. «В настоящее время мы выпускаем около 23 000 экземпляров “Памятки” в час», — рассказывает Рольф Штайнер, руководящий типографией уже 23 года. В этот раз работы относительно немного. «Февральский выпуск очень тонкий — всего 16 страниц».
С финансовой точки зрения типографии выгодно, чтобы на референдум выносилось как можно больше вопросов. «Для нас очевидно: чем больше предложений и законопроектов, тем лучше. Но в любом случае это каждый раз серьезный технический вызов», — с улыбкой добавляет Рольф Штайнер.
До 600 тонн бумаги
Заказ федерального правительства на изготовление «Памятки избирателя» и бюллетеней — один из крупнейших подрядов компании Vogt-SchildВнешняя ссылка. Около полутора десятков сотрудников работают над каждым выпуском в течение пяти недель, круглосуточно, в три смены. Решающим фактором является толщина «Памятки».
«Для февральского голосования нам потребовалось около 100 тонн бумаги», — объясняет Рольф Штайнер. Но если на федеральный референдум выносятся, например, четыре вопроса, да ещё с подробными пояснениями, то объем необходимой бумаги возрастает до 600 тонн. «Это огромные объемы, которые приходится доставлять поэтапно, поскольку у нас просто нет места для хранения такого количества бумаги одновременно».
Печать избирательных бюллетеней — целая наука
В Дерендингене печатается не только красная «Памятка избирателя», но и избирательные бюллетени. Этот процесс требует большого опыта, подчеркивает Р. Штайнер. Одной из самых сложных задач является так называемый «вырез для пальца» — полукруглая выемка на краю бюллетеня.
Вот так выглядит процесс печати:
Чтобы брошюры и бюллетени вовремя попадали к гражданам, типография заранее резервирует время для их печати. Если голосование отменяется, компания несёт убытки. Иногда объем работы оказывается меньше обычного, как, например, в случае с единственным вопросом февральского референдума. Бюллетени и пояснения к локальным референдумам печатаются в регионах.
Из типографии в макулатуру
Шесть миллионов «Памяток» сшиваются 12 миллионами металлических скрепок. Затем 2 500 европалет с готовой продукцией отправляются в кантоны и общины, где брошюры раскладывают по конвертам. Этим занимаются, в том числе, мастерские для людей с инвалидностью.
Явка на последнем референдуме составила всего 45 процентов, то есть значительная часть избирателей, вероятно, отправит продукцию Vogt-Schild прямиком в макулатуру. Однако Рольфа Штайнера это не беспокоит: «Мы гордимся тем, что наша типография вносит свой вклад в функционирование швейцарской демократии».
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