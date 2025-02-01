Как создается швейцарская «Памятка избирателя»

«Февральская 2025 года «Памятка избирателя» очень тонкая, всего 16 страниц, так как на федеральный референдум вынесен только один вопрос». Keystone / Martial Trezzini



Издание «Памятки избирателя» — почётная и ответственная задача, возложенная на типографию Druckerei Vogt-Schild в городе Дерендинген (кантон Золотурн). Перед каждым голосованием необходимо изготовить не менее 6 млн экземпляров этого справочного издания.

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В Швейцарии существует традиция: перед каждым референдумом или выборами в почтовые ящики избирателей поступает плотный конверт с «избирательными документами». В него входят агитационные материалы, бюллетени для голосования, «избирательное удостоверение» (которое необходимо собственноручно подписывать) и неизменный «бестселлер» — так называемая «Памятка избирателя» (Abstimmungsbüchlein или Brochure des Explications du Conseil fédéral), традиционно красного цвета.

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Многие уже получили такой конверт, ведь 9 февраля в стране снова пройдет референдум. Однако мало кто знает, что именно типография Vogt-Schild отвечает за печать этого издания и бюллетеней для голосования.

Машины работают без перебоев

Подготовка к выпуску «Памятки» и бюллетеней к референдуму 9 февраля началась сразу после завершения предыдущего голосования в ноябре 2024 года. Мы побывали в производственном цеху и подробно ознакомились с процессом печати. «В настоящее время мы выпускаем около 23 000 экземпляров “Памятки” в час», — рассказывает Рольф Штайнер, руководящий типографией уже 23 года. В этот раз работы относительно немного. «Февральский выпуск очень тонкий — всего 16 страниц».

«Памятка избирателя» печатается на четырех национальных языках Швейцарии: немецком, итальянском, французском и ретороманском. SRF/Marco Jaggi

С финансовой точки зрения типографии выгодно, чтобы на референдум выносилось как можно больше вопросов. «Для нас очевидно: чем больше предложений и законопроектов, тем лучше. Но в любом случае это каждый раз серьезный технический вызов», — с улыбкой добавляет Рольф Штайнер.

До 600 тонн бумаги

Заказ федерального правительства на изготовление «Памятки избирателя» и бюллетеней — один из крупнейших подрядов компании Vogt-SchildВнешняя ссылка. Около полутора десятков сотрудников работают над каждым выпуском в течение пяти недель, круглосуточно, в три смены. Решающим фактором является толщина «Памятки».

«Для февральского голосования нам потребовалось около 100 тонн бумаги», — объясняет Рольф Штайнер. Но если на федеральный референдум выносятся, например, четыре вопроса, да ещё с подробными пояснениями, то объем необходимой бумаги возрастает до 600 тонн. «Это огромные объемы, которые приходится доставлять поэтапно, поскольку у нас просто нет места для хранения такого количества бумаги одновременно».

Печать избирательных бюллетеней — целая наука

В Дерендингене печатается не только красная «Памятка избирателя», но и избирательные бюллетени. Этот процесс требует большого опыта, подчеркивает Р. Штайнер. Одной из самых сложных задач является так называемый «вырез для пальца» — полукруглая выемка на краю бюллетеня.

Вот так выглядит процесс печати:

предыдущий следующий Сначала печатаются т. н. «физические печатные листы» (физ. лист: единица измерения объёма издания, равная площади одной стороны типографского бумажного листа), по 36 голосовательных бюллетеней. На этом фото их нам представляет Роджер Вольф (Roger Wolf), опытный печатник-полиграфист. SRF/Marco Jaggi Печатные листы и готовые избирательные бюллетени. Но это только начало пути, бюллетеням предстоит пройти еще несколько производственных этапов. SRF/Marco Jaggi Избирательные бюллетени должны быть нарезаны точно по размеру. SRF/Marco Jaggi Теперь избирательные бюллетени нарезаны по нужному размеру/формату. Выемка для пальца уже сделана. Вырезанный бумажный полукруг сам выпадает во время обработки готовой продукции. SRF/Marco Jaggi Затем пачки бюллетеней скрепляются воедино. SRF/Marco Jaggi Картина 1

Картина 2

Картина 3

Картина 4

Картина 5

Чтобы брошюры и бюллетени вовремя попадали к гражданам, типография заранее резервирует время для их печати. Если голосование отменяется, компания несёт убытки. Иногда объем работы оказывается меньше обычного, как, например, в случае с единственным вопросом февральского референдума. Бюллетени и пояснения к локальным референдумам печатаются в регионах.

Из типографии в макулатуру

Шесть миллионов «Памяток» сшиваются 12 миллионами металлических скрепок. Затем 2 500 европалет с готовой продукцией отправляются в кантоны и общины, где брошюры раскладывают по конвертам. Этим занимаются, в том числе, мастерские для людей с инвалидностью.

Рольф Штайнер (Rolf Steiner) руководит типографией Vogt Schild уже 23 года. SRF/Marco Jaggi

Явка на последнем референдуме составила всего 45 процентов, то есть значительная часть избирателей, вероятно, отправит продукцию Vogt-Schild прямиком в макулатуру. Однако Рольфа Штайнера это не беспокоит: «Мы гордимся тем, что наша типография вносит свой вклад в функционирование швейцарской демократии».

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