Как швейцарский проповедник стал идейным отцом Американской революции

Джон Цубли (John Zubly) объединил религию с политикой, сравнив некоторые этапы швейцарской истории с историей сопротивления американских колоний владычеству Великобритании. Иллюстрация: Марко Хеер / Marco Heer

Ганс Иоахим Цюблин (Hans Joachim Züblin) был родом из восточной Швейцарии. В США он стал проповедником и практическим философом. В его глазах история складывания Швейцарии в 13 веке повторилась в борьбе американских колонистов против британского владычества в 18 веке. Потом из пламенного революционера он превратился в убежденного британского лоялиста. Почему?

Максимилиан Шпитц (Maximilian Spitz), блог Музея Schweizerisches Nationalmuseum

Français fr La révolu­tion américaine sous l’angle suisse Оригинал Читать далее La révolu­tion américaine sous l’angle suisse

Портал SWI swissinfo.ch регулярно публикует материалы блога Швейцарского национального исторического музея.

Ганс Иоахим Цюблин (Hans Joachim Züblin) родился в Санкт-Галлене в 1724 году. В американские британские колонии он эмигрировал через Англию в 1740-х годах. Десятью годами ранее за океан в поисках новой жизни рискнули отправиться его родители, за которыми он потом и последовал. В США его имя из швейцарского Цюблин превратилось в англизированный вариант Джон Цубли (John Joachim Zubly), его основными регионами проживания стали Южная Каролина и Джорджия. Там он начал свою карьеру проповедника и пастора, хотя официального права заниматься такого рода деятельностью у него не было.

Тем не менее у своей паствы он очень быстро снискал значительную популярность, так что в 1758 году он был наконец назначен пресвитерианским священником прихода города Саванна (штат Джорджия). До этого момента Джон Цубли вел относительно обычную жизнь относительно обычного эмигранта. Однако в 1760-х годах его жизнь начала стремительно меняться. Давно назревавший антагонизм между американскими колониями и короной Великобритании превратила Джона Цубли из проповедника в патриота независимых американских колоний. Свои мысли и идеи он начал излагать в листовках и памфлетах.

В них, а также в своих проповедях, Джон Цубли резко критиковал недостойное отношение британского правительства к американскому народу. В своей проповеди от 1766 года The Stamp-Act Repealed пастор Цубли выступил против гербового сбора, который британское правительство наложило на американских колонистов годом ранее. В 1769 году он радикализировался в еще большей степени, поставив под сомнение все отношения колоний с метрополией в своём тексте «Краткое исследование природы зависимости американских колоний от парламента Великобритании» (A Humble Enquiry Into The Nature of the Dependency of the American Colonies upon the Parliament of Great-Britain).

«Бостонское чаепитие». Boston Tea Party — акция протеста американских колонистов, произошедшая 16 декабря 1773 года, в результате которой в Бостонской гавани был уничтожен груз чая, принадлежавший Английской Ост-Индской компании. Это событие положило начало Американской революции. Wikimedia

Тем временем конфликт продолжал разгораться. В 1770 году британские войска устроили т. н. «Бостонскую резню»*, в которой от рук «краснокожих», как называли британских солдат, погибли пять американских колонистов. Следствием этого инцидента стало «Бостонское чаепитие», на которое колониальные власти ответили новыми репрессиями. Наконец, в апреле 1775 года британские солдаты вступили в спонтанную перестрелку с повстанческими формированиями в городах Лексингтон и Конкорд. Так началась Война за независимость. В том же году Джон Цубли выпустил свой получивший широкую известность текст «Закон свободы». Прославившись уже как журналист этот швейцарско-американский пастор был в июле этого же года приглашен на Второй провинциальный конгресс штата Джорджия, на открытии которого он и произнес этот текст уже как проповедь.

Книга Джона Цубли «Закон свободы» (Law of Liberty) была напечатана в 1775 году. Wikimedia

Текст проповеди был сложным конструктом, интерпретирующим различные библейские отрывки и сюжеты в современных политических рамках, причем каждый из этих сюжетов так или иначе трактовал одну и ту же мысль: свобода дарована людям Богом, быть свободным имеет право каждый человек. Позже, к моменту, когда Джон Цубли был приглашен к участию во Втором Континентальном конгрессе***, проповедь была напечатана и опубликована вместе с предисловием и — что особенно интересно — с дополнительным приложением, описывающим «историю борьбы за свободу швейцарского народа».

История Швейцарии глазами Дж. Цубли

Приложение называлось A Short and Concise ACCOUNT of the STRUGGLES of SWISSERLAND for LIBERTY («Краткий и сжатый отчет о борьбе Швейцарии за свободу»), оно занимало 16 страниц и охватывало почти два столетия швейцарской средневековой истории. Декларировав в начале этого текста тот факт, что Швейцарская Конфедерация — это одно из немногих по-настоящему свободных государств в мире, автор излагает затем классический исторический нарратив истории возникновения Швейцарии. Когда-то ее якобы хотел завоевать Цезарь, затем ею правили различные правители, наконец, ее терроризировал тиран Альбрехт Габсбург Австрийский****.

В итоге представители трех «кантонов» собрались вместе и дали друг другу клятву взаимно поддерживать друг друга перед «лицом коварства времени». При этом едва ли не куда более важную роль в этой истории играют даже не «отцы основатели» Швейцарии, а смелый Вильгельм Телль, кульминацией же всего этого процесса становится освободительная война швейцарцев против внешней тирании, приведшая к убийству австрийского наместника Гесслера, «сносу замков», в которых сидели габсбургские ландфогты, и к изгнанию из страны «чужих судей».

В качестве примера мужественной борьбы угнетаемого народа с могущественным противником Джон Цубли использовал мифологический нарратив, сложившийся вокруг образа Вильгельма Телля. Гравюра, 19 век. Schweizer Nationalmuseum

Не упустил автор и возможность описать «ответную месть» Габсбургов, которые, однако, потерпели сокрушительное поражение в 1315 году в Битве при Моргартене. Его мысль была ясна: на швейцарцев — благочестивых и простых горцев — совершило нападение превосходящая их внешняя сила, которую они все-таки смогли победить благодаря своему мужеству — и с Божьей помощью. Такой нарратив должно был произвести на американских колонистов-повстанцев сильное впечатление, тем более что группка кантонов и небольшое количество скромных по площади первых американских штатов и в самом деле при желании выглядели очень похожими.

Джон Цубли (John Zubly). Источник: Google Books / Middletown News-Signal

И те, и другие были бедными территориями, угнетаемыми «иностранными наместниками», и те и другие вынуждены сражаться против превосходящих их сил противника. Поэтому совершенно логичным образом Джон Цубли был пламенным сторонником американской независимости. Джон Адамс, «отец-основатель» и впоследствии второй президент США, отзывался о швейцарце как о «пылком патриоте».Но затем что-то «пошло не так». В период с 1775 по 1777 год Джон Цубли подвергся со всех сторон резкой критике, его дважды брали под стражу, и, наконец, он был изгнан из своего дома в городе Саванна. Что же произошло? Почему «борец за свободу американского народа» впал в немилость у этого самого народа? Дело в том, что став участником Второго Континентального конгресса Джон Цубли покинул его, не будучи согласен с основной целью, то есть с полным разрывом колоний с Великобританией.

От патриота к лоялисту

В своем дневнике он указывал, что «считал своим долгом всегда выступать против такого разрыва». Вернувшись в Саванну, а город к тому моменту полностью находился под властью восставших колонистов, священник отказался присягнуть на верность Второму Континентальному конгрессу. В итоге Джон Цубли был заключен в тюрьму, хотя вскоре освобожден. Но с этого момента он уже считался не сторонником независимости США, но «британским лоялистом». После очередного ареста в 1777 году власти мятежников захотели на примере Джона Цубли напугать подобных ему «сомневающихся патриотов». И вот так его изгнали из Саванны, конфисковали все его имущество и выбросили в реку всю его библиотеку. Точный размер этой библиотеки неизвестен, но современники описывали ее как чрезвычайно большую и ценную.

Осада Саванны** (Siege of Savannah) или Второе сражение за Саванну (Second Battle of Savannah) кисти американского художника Артура Игнациуса Келлера (Arthur Ignatius Keller, 1866-1925). Wikimedia / National Archives at College Park

В 1779 году британцы вновь захватили Саванну и Джон Цубли вернулся в тот город, знакомый ему «до слез», но уже с совершенно новым внутренним настроем: теперь он стал ярым сторонником британских лоялистов. Свою ярость и презрение к американским повстанцам швейцарец выражал в многочисленных эссе, которые он публиковал под псевдонимом «Гельвециус» в лоялистской газете The Royal Georgia Gazette. Всего он написал девять таких эссе, наполненных цитатами из Библии и ссылками на выдающихся философов того времени, но при этом пропитанных ненавистью к революции. Тексты публиковались в течение двух лет вплоть до смерти Джона Цубли.

Вопрос о том, почему он столь резко поменял свои политические взгляды, остается до сих пор открытым. Чтобы хотя бы приблизительно понять его мотивы, стоит кратко обратиться к его политическим убеждениям. В основе идей швейцарского проповедника лежали тезисы натурфилософии в интерпретации западношвейцарской школы Эмера де Ваттеля (Emer de Vattel, 1714-1767). Однако его мировоззрение также было глубоко кальвинистским, особенно в том, что касается учения о предопределении. Для Джона Цубли судьба человека была предопределена Богом, и сопротивляться этому решению высших сил было бы, по его мнению, незаконно. Его религиозные убеждения напрямую выводили на отказ от насильственного сопротивления законному правителю. Народ, по его мнению, обязан принять своего Богом избранного монарха, что и объясняет его верность британской короне.

«Есть у революции начало…»

Историческое приложение к проповеди Law of Liberty о борьбе швейцарцев за свободу может быть интерпретировано в качестве радикально революционного и антимонархического высказывания, и это и было в самом деле так, поэтому в своих эссе, опубликованных под псевдонимом «Гельвециус», Дж. Цубли попытался скорректировать такого рода выводы. Говоря о сходстве американских штатов со Швейцарской Конфедерацией, он подчеркивал и их значительные различия. Так, швейцарцы никогда не восставали против законного правителя, то есть императора Священной Римской империи Германской нации. Они сражались лишь против рода Габсбургов, которых они считали незаконными узурпаторами. Победив в сражении, швейцарцы всегда милосердно щадили побежденных врагов, протягивая им руку и предлагая примириться на основе политического консенсуса. Богоизбранные швейцарцы всегда пользовались Его поддержкой, а такой подход резко контрастировал с философией таких американских отцов-основателей, как Бенджамин Франклин или Джон Адамс, которые всегда проявляли жесткую непримиримость.

Эссе Джона Цубли в газете Royal Georgia Gazette от 1780 года. Georgia Historic Newspapers

В отличие от швейцарцев американские колонисты не стремились к примирению с противником. История Швейцарии в изложении Джона Цубли должна была стать скорее уроком для британского правительства, а не источником вдохновения для мятежников. Проповедь Law of Liberty с приложением должна была, якобы, пониматься в качестве критики в адрес британской короны, она не преследовала цель подорвать легитимность короля в качестве владельца американских колоний. Витиеватая сложность умозаключений Джона Цубли была в итоге никем не понята, из-за чего пастора не приняли ни революционеры, ни лоялисты. Для одних он был слишком революционером, для других – слишком лоялистом. Когда в 1781 году он умер, Дж. Цубли был одинок и сломлен как духовно, так и физически. Итога Американской революции, которую Дж. Цубли считал обреченной на провал, он так и не увидел.

С точки зрения Джона Цубли швейцарцы были «богоизбранным народом» и в качестве такового они не могли быть неправыми. Тем самым битва при Моргартене 1315 года была актом справедливым и оправданным, хотя в реальности все было наоборот. Schweizerisches Nationalmuseum

Примечания ред. рус.:

*Бостонская бойня (англ. Boston massacre, в Великобритании этот сюжет известен как Инцидент на Кинг-стрит или Incident on King Street) — уличная стычка, произошедшая 5 марта 1770 года в Бостоне между горожанами и английскими солдатами. В ходе стычки солдаты застрелили трех и ранили одиннадцать бостонцев, двое затем умерли от ран. Этот инцидент послужил сигналом к столь же легендарному «Бостонскому чаепитию», а впоследствии и к Войне за независимость США.

**Осада Саванны (Siege of Savannah) или Второе сражение за Саванну (Second Battle of Savannah) — эпизод Войны за независимость США. Город Саванна, штат Джорджия, был захвачен британским экспедиционным корпусом под командованием подполковника Арчибальда Кэмпбелла в 1778 году. Американская армия подошла к Саванне 16 сентября и держала её в осаде до 18 октября 1779 года. Попытка взять город приступом 9 октября оказалась неудачной, американцам пришлось снять осаду города, который оставался в руках британцев до июля 1782 года.

***Второй Континентальный конгресс (10 мая 1775 года — 1 марта 1781 года) стал съездом депутатов от 13 американских колоний в Филадельфии, штат Пенсильвания. По факту взял на себя роль национального правительства на период Войны за независимость США. В 1775 году Конгресс принял Декларацию, объявляющую войну Англии, в 1776 году по инициативе вирджинской делегации Конгресс разработал и одобрил Декларацию независимости США.

****Альбрехт I Австрийский (Albrecht I von Habsburg; июль 1255 года, Райнфельден, кантон Аргау, Швейцария — 1 мая 1308 года, Виндиш, кантон Аргау, Швейцария), герцог Австрии с 27 декабря 1282 года (совместно с братом Рудольфом II до 1 июня 1283 года, затем самостоятельно), король Германии c 27 июля 1298 года и основатель династии Габсбургов на австрийском престоле (с 1282 года).

Автор Максимилиан Шпитц (Maximilian Spitz), студент-историк в Institute of Intellectual History в городе St Andrews, Шотландия.

