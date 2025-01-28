Маркус Риттер может стать новым министром обороны Швейцарии

Сегодня, во вторник, 28 января 2025 года, Маркус Риттер официально выдвинут кандидатом в Федеральный совет Швейцарии (правительство страны) от партии «Центр» (Mitte). Keystone / Gian Ehrenzeller

Сегодня, во вторник, 28 января 2025 года, Маркус Риттер официально выдвинут кандидатом в Федеральный совет Швейцарии (правительство страны) от партии «Центр» (Mitte).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Депутат Национального совета (большая палата федерального парламента) от партии «Центр» и президент Союза фермеров Швейцарии (Schweizer Bauernverband) Маркус Риттер (Markus Ritter) официально выдвинут кандидатом в Федеральный совет. Об этом сообщила организация партии «Центр» кантона Санкт-Галлен. Свою заинтересованность в должности федерального министра Маркус Риттер выразил еще в прошлую субботу в эфире радио SRFВнешняя ссылка.

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«Брать на себя ответственность — это всегда было моей главной мотивацией», — заявил Маркус Риттер представителям СМИ, объявляя о своем выдвижении. «Перед Министерством обороны страны стоят серьезные задачи. Необходимо работать с полной отдачей, чтобы решить накопившиеся проблемы. Особенно в такие нестабильные времена Швейцарии нужна сильная и эффективная армия. Я с радостью готов использовать эту возможность и выдвигаю свою кандидатуру на выборах в Федеральный совет», — добавил он.

«Есть такая партия»

Франциска Штайнер-Кауфманн (Franziska Steiner-Kaufmann), председательница организации партии «Центр» кантона Санкт-Галлен, начала пресс-конференцию словами: «Наша партия готова взять на себя ответственность за будущее страны». Она отметила, что партия «Центр» (бывшие демохристиане) планирует делегировать на должность министра опытного политика Маркуса Риттера. Как напомнила Франциска Штайнер-Кауфманн, нынешняя министр обороны Виола Амхерд (Viola Amherd) ранее заявила, что в марте 2025 года уйдет в отставку.

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Франциска Штайнер-Кауфманн также подчеркнула, что выдвижение Маркуса Риттера не связано с целью усиления крестьянского представительства в правительстве. «Речь не идет о продвижении интересов кантона Санкт-Галлен в Берне или об узкоспециализированной поддержке сельского хозяйства. Мы говорим о выборе наиболее компетентного человека. Министерство обороны сейчас нуждается в сильном руководстве, и Маркус Риттер готов взять на себя эту роль, если его кандидатура будет одобрена».

«Служить бы рад…»

«Мне всегда нравилось быть в армии. Технологии, командная работа — всё это мне очень близко», — отметил Маркус Риттер. Он добавил, что армия и национальная оборона всегда имели для него большое значение. Однако военной карьеры он не сделал по профессиональным причинам: в молодости, работая на родительской ферме, он был вынужден сосредоточить все свои усилия на сельском хозяйстве. «Если меня изберут, я буду работать с полной отдачей. Всё остальное отойдет на второй план, а дела в Министерстве обороны пойдут вперед. Я делаю ставку на четкое руководство и сильную командную работу», — подчеркнул он.

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Среди других возможных кандидатов на должность министра кабмина наряду с Маркусом Риттером упоминаются Кристоф Дарбелле (Christophe Darbellay), Андреа Гмюр-Шёненбергер (Andrea Gmür-Schönenberger), Филипп Куттер (Philipp Kutter), Элизабет Шнайдер-Шнайтер (Elisabeth Schneider-Schneiter) и Михаэла Чуор (Michaela Tschuor). Маркус Риттер является депутатом парламента с 2011 года, должность президента Союза фермеров Швейцарии занимает с 2012 года. Ему 57 лет, и он считается влиятельной фигурой в швейцарской политике.

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