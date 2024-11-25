Региональные голосования и выборы в Швейцарии

Кантон Ури. Граждане кантона проголосовали в пользу девелоперского проекта египетского инвестора Сами Савириса (справа). Keystone-SDA

Последний в этом году референдум получился неожиданно напряженным и интересным как на федеральном, так и на региональном уровне.

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Последний в этом году референдум получился неожиданно напряженным. Посмотрим, что было на региональном уровне.

Город Берн

Здесь прошли выборы всеобщего характера. Это значит, что были переизбраны: правительство (Gemeinderat / совет общины, состоит из пяти человек), парламент (горсовет / Stadrat, 80 депутатских мандатов) и мэр (Stapi, сокращенно от Stadtpräsident) города. Неожиданно острой оказалась борьба за должность мэра. Конкуренцию действующему мэру Алеку фон Граффенриду (Alec von Graffenried, партия «Свободный список Зелёных» / Grüne Freie Liste GFL) неожиданно составила министр правительства Берна от партии социалистов (SP) Марике Круит (Marieke Kruit), и это несмотря на то, что оба они входят в альянс Rot-Grün-Mitte-Bündnis (RGM / Альянс красных, зелёных и центристов).

В последнее время социалисты открыто выражали недовольство работой фон Граффенрида на должности мэра, прежде из-за неудачной попытки добиться слияния Берна и его пригорода общины Остермундиген. Кроме того, социал-демократы (SP) хотят вернуть себе должность мэра, которую фон Граффенрид отнял у партии в 2016 году.

Конкуренцию действующему мэру Алеку фон Граффенриду (Alec von Graffenried, партия «Свободный список Зелёных» / Grüne Freie Liste GFL) неожиданно составила министр правительства Берна от партии социалистов (SP) Марике Круит (Marieke Kruit, на фото). Keystone / Alessandro Della Valle

Следует учитывать, что выборы в парламент (Stadtrat / Горсовет) Берна являются пропорциональными. Эта система благоприятствует крупным партийным блокам. Левый Красно-зелёно-центристский альянс (RGM) пришел к власти в городе 1992 году именно благодаря тому, что тогда такой широкий партийный альянс согласовал совместный список, а начиная с 2016 года блок RGM даже занимал четыре из пяти мест в правительстве, что явно не соответствовало распределению политических предпочтений в народе. Поэтому в городе был создан правоцентристский блок MFB (Meh Farb für Bärn!), дословно: «Больше красок для Берна», по смыслу: «Больше партий хороших и разных». В этот блок вошли Швейцарская народная партия (SVP), партия либералов (FDP), Евангелическая народная партия (EVP) и Партия «Зелёных либералов» (GLP).

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Решающее значение имела способность обоих блоков, RGM и MFB, мобилизовать своих сторонников принять участие в голосовании. Также было интересно посмотреть, кто победит в гонке за должность мэра. В итоге претендентка на должность мэра от социалистов (SP) Марике Круит явно обошла после первого тура голосования действующего мэра Алека фон Граффенрида (GFL), набрав 46,5% голосов избирателей и избирательниц. Действующий городской голова получил 26,4%. Абсолютного большинства, однако, М. Круит не набрала, поэтому 12 января 2025 года будет проведен второй тур голосования. Еще одним вопросом был городской бюджет, дефицит которого составляет почти в 30 млн франков: 65,5% одобрили его, 34,5% отклонили.

Поздно вечером были объявлены итоги выборов в правительство Берна. Попытка правых отобрать у левых одно место в правительстве Берна не удалась, четыре места из пяти останутся в руках красно-зеленого альянса RGM: Марике Круит (Marieke Kruit, 32 186 голосов), Урсина Андерэгг (Ursina Anderegg, 30 791 голосов), Маттиас Эбишер (Matthias Aebischer, 29 210 голосов), Алек фон Граффенрид (28 024 голоса). Единственной представительницей правоцентристского блока MFB стала Мелани Меттлер (Melanie Mettler, партия «Зелёных либералов» / GLP, 17 260 голосов).

Результаты выборов в парламент Берна были обнародованы уже после полуночи в понедельник 25 ноября. Победителями стали социалисты (SP), завоевавшие дополнительно 5 мест и обладающие теперь 26 депутатскими креслами, на втором месте Зеленый Альянс (GB), получивший 10 мест в парламенте города, либералы (FDP) получили 8 мест (+1), Зелёные либералы (GLP) утратили одно место (8), Швейцарская народная партия (SVP) также потеряла один мандат (имеет теперь 6 депутатов), партия «Центр» (Mitte) имеет такой же итог (-1, 6 депутатов). Остальные места распределились по осколочным партиям, не имеющим особого значения.

Город Цюрих

Там прошло голосование… по вопросу правописания в немецком языке, точнее, по образованию и использованию феминитивов и гендерно-нейтральных форм обращения и обозначения профессий в официальных документах и законах. Можно спросить, а какое отношение грамматика имеет к политике? Как выясняется, самое прямое и большое. Предыстория такова. В 2022 году город Цюрих внес изменения в свои нормы и правила «обеспечения гендерного и языкового равенства», действовавшие с 1994 года.

В них сделан вывод, что понятие гендера обществе изменилось. «Гендер больше не понимается как бинарная фиксированная величина». В результате город предписал заменить, например, форму «сотрудники» на гендерно-нейтральные формулировки, такие как «сотрудничающие». В русском языке это разные вещи, но в немецком языке они теперь считаются равными. Считается, что нейтральной формой является теперь не мужской род (учителя), а женский (учительницы).

Надпись на табличке: «Зарезервировано для клиентов*ок мастерской». Petra Orosz

Кроме того, благо язык это позволяет, в немецком теперь активно продвигается сдвоенная форма, невозможная в русском, но которая могла бы выглядеть так: «Учителя*цы», то есть «учителя и учительницы», или «сотрудники*цы» (сотрудники и сотрудницы). Так или иначе, «гендерная звёздочка *» в последние годы вышла за пределы грамматики и стала почти символом политической веры: тот, кто ее использует, тот, как правило, находится слева и выступает с позиций т. н. вокизма или радикального прогрессизма, тот, кто не использует – находится скорее справа.

Такого рода административно-нормативное вторжение в язык не находит в целом в народе Швейцарии позитивного отклика. Например, опрос, проведенный в прошлом 2023 году НИИ изучения общественного мнения LeeWas по заказу газеты 20 Minuten и издательского холдинга Tamedia, показал, что только четверть швейцарокцев согласны перейти на такие формы правописания. В итоге предложение запретить «гендерно-инклюзивный язык» было отвергнуто большинством в 57,3% голосов.

Кантон Базель-городской

Он проголосовал на референдуме 24 ноября 2024 года по вопросу о выделении на «Евровидение» из средств налогоплательщиков Базеля 37,5 млн франков. Инициатор голосования, осколочная клерикально-консервативная партия «Федеральный демократический союз» (EDU), собрала под предложением провести референдум по этому вопросу 4 203 подписи граждан. В итоге две трети участников голосования поддержали этот кредит, в процентах это 66,6% голосов избирателей. Так что теперь можно точно сказать, что крупнейший в мире музыкальный конкурс точно приедет в Базель в середине мая 2025 года. Шоу будет проходить на территории концертного и конгресс-центра «Санкт-Якобсхалле».

Как сообщает телекомпания RTS, из-за «Евровидения» стоимость проживания в отелях Базеля и окрестных городов взлетела до небес. Keystone / Georgios Kefalas

Кантон Ааргау

Народ кантона голосовал по народной законодательной инициативе «За демократию с будущим / Избирательный возраст 16 лет в Аргау)» (Für eine Demokratie mit Zukunft / Stimmrechtsalter 16 im Aargau), которая предлагает опустить возраст активного избирательного права на кантональном и общинном/коммунальном уровне до 16 лет. Граждане кантона отклонили эту инициативу большинством в 79,7% при явке чуть менее 42%. Инициатива предлагала внести изменения в кантональную конституцию, разрешив гражданам Швейцарии уже с 16 лет голосовать на кантональном и муниципальном (местном) уровне. Для того чтобы быть избранным на должность, кандидаты по-прежнему должны бы быть совершеннолетними, т. е. 18-летними.

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Правительство, парламент и консервативные партии в Аргау отвергали эту инициативу с самого начала. Они утверждали, что возраст политического совершеннолетия должен быть везде в стране одинаковым на местном, кантональном и федеральном уровнях, не следует по-разному решать и вопрос о том, кто может избирать, и кто может избираться. Сторонники инициативы, в основном левые партии и политики, заявляли, что ее целью было расширение масштабов участия молодежи и граждан в целом в политической жизни. Исключением остаётся кантон Гларус, там голосовать с 16 лет можно с мая 2007 года. Похожая инициатива рассматривается в кантоне Люцерн, а также в кантонах Граубюнден и Аппенцелль-Внешний. В мае 2022 года 64% граждане Цюриха отвергли снижение возраста политического совершеннолетия до 16 лет. Четыре месяца спустя то же самое сделал Берн (67% голосов против).

Избиратели кантона Вале на юге Швейцарии также голосовали

Они отклонили предложение добиться углеродной нейтральности региона уже к 2040 году. Соответствующие законодательные поправки были отклонены большинством в 55,83%. Ускоренную декарбонизацию кантона отвергло и подавляющее большинство муниципальных образований кантона (109 из 122), причем очевидней всего эти поправки были отвергнуты в немецкоязычном регионе Верхнего Вале. Критики утверждали, что план сделать кантон климатически нейтральным уже к 2040 году «бесполезен» и «нереалистичен».

Наибольший прирост населения в 2023 году был зафиксирован в кантонах Вале (на фото, +2,4 процента), Шаффхаузен и Ааргау (по +2,2 процента). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Кантон Юра

Граждане кантона проголосовал на предмет создания в составе кантона четвертого административного округа «Мутье». Напомним, что ранее на городском референдуме граждане города Мутье высказались за переход из кантона Берн в кантон Юра. В итоге избиратели кантона Юра одобрили образование нового округа Мутье абсолютным большинством голосов в 81,8%. В общей сложности в пользу этого шага проголосовали 17 074 жителя Юры, против только 3 795 избирателей. Все 60 общин кантона проголосовали «за» при явке избирателей 39%. Таким образом, город Мутье образует в будущем четвертый округ кантона Юра, получив 7 из 60 мест в парламенте кантона за счет представительства трёх других округов: Делемон/Дельсберг потеряет 4 депутатов, Поррентрюи (Porrentruy) двух и Франш-Монтань одного депутата.

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Кантон Ури

Граждане кантона проголосовали в пользу девелоперского проекта египетского инвестора Сами Савириса. Он намерен превратить простую деревушку Излетен (кантон Ури) в роскошный курорт с отелем, шале и портом для яхт. Над этим проектом он работал несколько лет, в прошлом со стороны местных жителей в его адрес звучала критика, потом им был представлен новый, менее помпезный вариант проекта. Он и был вынесен на суд народа. Народ поддержал в итоге этот проект, который запланирован на территории бывшей пороховой фабрики. Против инициативы, которая планировала заблокировать данный проект, проголосовали 66% граждан.

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