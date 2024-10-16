Швейцария и ее автобаны: история любви и ненависти?

Торжественное открытие участка автобана N3 в районе города Воллисхофен (Wollishofen) под Цюрихом, 25 мая 1966 года. Keystone/Photopress-Archiv/Grunder/Schweizer

Как жители Швейцарии относятся к своим скоростным автодорогам? Это станет ясно в конце ноября 2024 года, когда состоится голосование по вопросу о «расшивке» шести особенно в прямом и переносном смысле «узких мест» сети швейцарских автобанов.

5 минут

Курдин Винценц (Curdin Vincenz), телеканал SRF / портал SWI

Одно можно сказать наверняка: Швейцария и её скоростные автомагистрали начинали свои отношения в любви и согласии. Первые шесть километров современного швейцарского автобана были сданы в эксплуатацию 10 мая 1962 года, а перерезал ленточку на пути страны в новое (авто)мобильное будущее социалист Ханс Петер ЧудиВнешняя ссылка (Hans Peter Tschudi, 1913-2002), глава МВД.

Он был убежден, что «автомагистраль прекрасно вписывается в великолепный ландшафт. Плоды рук человеческих ни в коей мере не заслоняют привычный образ родины». За строительство этой автострады тогда выступали и социал-демократы, и профсоюзы, так что в итоге на референдуме в июле 1958 года невероятные 85% избирателей дали «зеленый свет» проекту строительства в стране сети бессветофорных скоростных дорог, проходивших в обход населенных пунктов. Против был, как всегда, деревенский кантон Швиц.

Отрезок скоростной автомобильной трассы у бернского пригорода Мури (Muri-bei-Bern): это направление давно уже нуждается в расширении и модернизации. Keystone

«В годы послевоенного промышленного бума позволить себе автомобиль могли все более и более широкие слои населения. Поэтому строительство скоростных автомагистралей стало тогда весьма актуальной задачей», — рассказывает в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка историк Ули Хэфели (Ueli HaefeliВнешняя ссылка). И в самом деле, за время, прошедшее с момента окончания Второй мировой войны количество автомобилей в стране увеличилось почти в три раза.

Все более плотное движение давило на деревни и города, ухудшая качество жизни. Существовали и другие мотивы. «Промышленность страны опасалась, что Швейцария „упустит поезд“ модернизации, индустрия туризма боялась, что потенциальные зарубежные гости из-за отсутствия дорог будут объезжать Швейцарию стороной», — говорит Ули Хафели.

Показать больше

Показать больше Следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Решать избирателям Этот контент был опубликован на На референдуме 24 ноября 2024 года избиратели ответят на вопрос, следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Читать далее Следует ли расширять автобаны в Швейцарии? Решать избирателям

Согласившись с проектом строительства в стране сети современных автобанов народ передал все механизмы оперативного контроля из своих рук в руки кантональных чиновников и правительства страны, Федерального совета. Последнее же слово оставалось за парламентом, а не за народом. В 1960-х годах такая ситуация ни у кого возражений не вызывала, строительство скоростных дорог продвигалось очень быстро. Переломный момент наступил в начале 1970-х годов.

В 2018 году швейцарские Альпы пересекла 941 тыс. единиц грузового автотранспорта, что стало рекордным показателем. © Keystone/Davide Agosta

«В 1970 году в Швейцарии, как и во всем (свободном) мире появились женское движение за политические права, возникли „движение за мир“ и экологическое движение. Люди неожиданно стали гораздо менее готовыми мириться с негативными побочными эффектами автомобильного движения», — рассказывает Ули Хэфели.

Особенно сильное сопротивление вызывали такие радикальные проекты, как запланированная автомагистраль через деревенский регион Зимменталь (Simmental), туннель «Равиль» (Rawil-Tunnel) из кантона Берн в кантон Вале под одноименным перевалом, дорога, соединяющая кантоны Цюрих и Цуг через сельскую местность Зойлиамт (Säuliamt, или регион города Аффольтерн) и, наконец, городской автобан через центр Цюриха.

Строительство участка самого первого швейцарского автобана в районе города Kriens (Криенс, кантон Люцерн), фотография была сделана в 1954/55 г. и представлена в рамках выставки Die Schweizer Autobahnen («Швейцарские автобаны»), показанной в 1999 г. в цюрихском «Музее дизайна». Keystone/Museum für Gestaltung Zürich

Противники этих и других похожих проектов каждый раз пытались использовать инструменты прямой демократии, но особого успеха они не добивалась. Так, в 1978 году на референдуме народ отверг народную законодательную инициативу известного активиста-эколога Франца Вебера. Идея была в том, чтобы обязать власти любой дорожный проект в обязательном порядке выносить на референдум.

В 1990 году народ отверг сразу три запущенные общественной организацией Verkehrs-Club der Schweiz народные законодательные инициативы, с помощью которых была предпринята попытка остановить три конкретных региональных дорожных проекта. В историю эта тройственная инициатива вошла под названием Kleeblatt-Initiativen или «инициативы клеверного цветка».

Показать больше

Показать больше Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности Этот контент был опубликован на Машин на дорогах стало больше, но число погибших в результате ДТП стало меньше: благодаря ремням безопасности. Читать далее Ровно 30 лет назад в Швейцарии стали обязательными ремни безопасности

Несмотря на эти неудачи политика страны в области развития дорожной сети была скорректирована. Дорога через Зимменталь, равно как и автострада через центр Цюриха, так и не были никогда построены. «Это показывает, что прямая демократия в какой-то степени все-таки сработала. Люди, которых эти проекты касались напрямую, не остались в стороне и сказали свое слово. А чиновники, отвечавшие за эти проекты, сказали: «Хорошо, мы сделаем всё это, но по-другому», — говорит Ули Хэфели.

Показать больше

Показать больше Неужели так было? Дорожное движение в Швейцарии в 1960-е годы! Этот контент был опубликован на Дорожно-транспортный травматизм находится в Швейцарии на низком уровне по причине развитой культуры вождения. Читать далее Неужели так было? Дорожное движение в Швейцарии в 1960-е годы!

В общем и целом сеть автомагистралей в стране в ее нынешней форме была построена к концу 20 века, пусть и с большой задержкой — ведь первоначально планировалось, что строительство всей сети будет завершено уже в 1980 году. Особенно дорогими были последние участки: автобан TransjuraneВнешняя ссылка (А16 или Е27, соединяет кантон Берн и Юра, введен в строй в 2017 году) и дорога А4 (Е41/54) через регион Аффольтерн (Affoltern) под Цюрихом и дальше в сторону Германии через город Шаффхаузен.

Эти отрезки были построены с особым вниманием к охране ландшафта и к проблеме шумовой нагрузки, поэтому здесь пришлось строить большое количество туннелей, что и затормозило эти проекты, заметно увеличив их стоимость. В результате вся сеть автомагистралей обошлась стране гораздо дороже, чем планировалось в 1950-х годах. Предполагалось, что скоростные дороги обойдутся в 3,8 миллиарда франков, однако реально на сегодня потрачено уже около 70 миллиардов. Даже если учесть инфляцию, это все равно четырехкратное превышение сметы.

Показать больше

Показать больше Кратко общественные темы от swissinfo.ch Швейцарские особенности, «тараканы в голове» и прочие необычные проявления особенной ментальности. Общество в Швейцарии находится в движении. Оно меняется. Читать далее Кратко общественные темы от swissinfo.ch