Швейцария и ее автобаны: история любви и ненависти?
Как жители Швейцарии относятся к своим скоростным автодорогам? Это станет ясно в конце ноября 2024 года, когда состоится голосование по вопросу о «расшивке» шести особенно в прямом и переносном смысле «узких мест» сети швейцарских автобанов.
Одно можно сказать наверняка: Швейцария и её скоростные автомагистрали начинали свои отношения в любви и согласии. Первые шесть километров современного швейцарского автобана были сданы в эксплуатацию 10 мая 1962 года, а перерезал ленточку на пути страны в новое (авто)мобильное будущее социалист Ханс Петер ЧудиВнешняя ссылка (Hans Peter Tschudi, 1913-2002), глава МВД.
Он был убежден, что «автомагистраль прекрасно вписывается в великолепный ландшафт. Плоды рук человеческих ни в коей мере не заслоняют привычный образ родины». За строительство этой автострады тогда выступали и социал-демократы, и профсоюзы, так что в итоге на референдуме в июле 1958 года невероятные 85% избирателей дали «зеленый свет» проекту строительства в стране сети бессветофорных скоростных дорог, проходивших в обход населенных пунктов. Против был, как всегда, деревенский кантон Швиц.
«В годы послевоенного промышленного бума позволить себе автомобиль могли все более и более широкие слои населения. Поэтому строительство скоростных автомагистралей стало тогда весьма актуальной задачей», — рассказывает в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка историк Ули Хэфели (Ueli HaefeliВнешняя ссылка). И в самом деле, за время, прошедшее с момента окончания Второй мировой войны количество автомобилей в стране увеличилось почти в три раза.
Все более плотное движение давило на деревни и города, ухудшая качество жизни. Существовали и другие мотивы. «Промышленность страны опасалась, что Швейцария „упустит поезд“ модернизации, индустрия туризма боялась, что потенциальные зарубежные гости из-за отсутствия дорог будут объезжать Швейцарию стороной», — говорит Ули Хафели.
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Согласившись с проектом строительства в стране сети современных автобанов народ передал все механизмы оперативного контроля из своих рук в руки кантональных чиновников и правительства страны, Федерального совета. Последнее же слово оставалось за парламентом, а не за народом. В 1960-х годах такая ситуация ни у кого возражений не вызывала, строительство скоростных дорог продвигалось очень быстро. Переломный момент наступил в начале 1970-х годов.
«В 1970 году в Швейцарии, как и во всем (свободном) мире появились женское движение за политические права, возникли „движение за мир“ и экологическое движение. Люди неожиданно стали гораздо менее готовыми мириться с негативными побочными эффектами автомобильного движения», — рассказывает Ули Хэфели.
Особенно сильное сопротивление вызывали такие радикальные проекты, как запланированная автомагистраль через деревенский регион Зимменталь (Simmental), туннель «Равиль» (Rawil-Tunnel) из кантона Берн в кантон Вале под одноименным перевалом, дорога, соединяющая кантоны Цюрих и Цуг через сельскую местность Зойлиамт (Säuliamt, или регион города Аффольтерн) и, наконец, городской автобан через центр Цюриха.
Противники этих и других похожих проектов каждый раз пытались использовать инструменты прямой демократии, но особого успеха они не добивалась. Так, в 1978 году на референдуме народ отверг народную законодательную инициативу известного активиста-эколога Франца Вебера. Идея была в том, чтобы обязать власти любой дорожный проект в обязательном порядке выносить на референдум.
В 1990 году народ отверг сразу три запущенные общественной организацией Verkehrs-Club der Schweiz народные законодательные инициативы, с помощью которых была предпринята попытка остановить три конкретных региональных дорожных проекта. В историю эта тройственная инициатива вошла под названием Kleeblatt-Initiativen или «инициативы клеверного цветка».
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Несмотря на эти неудачи политика страны в области развития дорожной сети была скорректирована. Дорога через Зимменталь, равно как и автострада через центр Цюриха, так и не были никогда построены. «Это показывает, что прямая демократия в какой-то степени все-таки сработала. Люди, которых эти проекты касались напрямую, не остались в стороне и сказали свое слово. А чиновники, отвечавшие за эти проекты, сказали: «Хорошо, мы сделаем всё это, но по-другому», — говорит Ули Хэфели.
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В общем и целом сеть автомагистралей в стране в ее нынешней форме была построена к концу 20 века, пусть и с большой задержкой — ведь первоначально планировалось, что строительство всей сети будет завершено уже в 1980 году. Особенно дорогими были последние участки: автобан TransjuraneВнешняя ссылка (А16 или Е27, соединяет кантон Берн и Юра, введен в строй в 2017 году) и дорога А4 (Е41/54) через регион Аффольтерн (Affoltern) под Цюрихом и дальше в сторону Германии через город Шаффхаузен.
Эти отрезки были построены с особым вниманием к охране ландшафта и к проблеме шумовой нагрузки, поэтому здесь пришлось строить большое количество туннелей, что и затормозило эти проекты, заметно увеличив их стоимость. В результате вся сеть автомагистралей обошлась стране гораздо дороже, чем планировалось в 1950-х годах. Предполагалось, что скоростные дороги обойдутся в 3,8 миллиарда франков, однако реально на сегодня потрачено уже около 70 миллиардов. Даже если учесть инфляцию, это все равно четырехкратное превышение сметы.
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