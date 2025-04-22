Швейцарский федерализм и права человека в цифровую эру

Швейцарская Конституция гарантирует личную физическую и психическую неприкосновенность. Появится ли у нас и третья форма этой неприкосновенности — цифровая? Женева, 2024 год. Keystone / Martial Trezzini

За последние несколько лет два швейцарских кантона добились того, о чём активисты в других странах мира могут только мечтать — закрепили в своих конституциях особое право на цифровую неприкосновенность, норму, защищающую права человека в современном, цифровом формате. Что именно включает в себя это право? И может ли этот опыт быть полезен за пределами Швейцарии?

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Злоупотребления персональными данными, распространение фейков и манипуляции общественным сознанием — вопреки надеждам, с которыми связывали начало цифровой эпохи, эра современных медиа всё чаще воспринимается прежде всего как источник принципиально новых угроз. Получить правовую сатисфакцию, не говоря уже о денежной компенсации, в случае нанесения «цифрового ущерба» бывает крайне сложно.

Даже в таких сравнительно хорошо регулируемых юрисдикциях, как Европейский союз, не у всех юристов и адвокатов есть необходимые знания и ресурсы, чтобы доказать в суде, каким именно образом данные их подзащитных были использованы им во вред. Более того, далеко не все знают, как изначально защитить себя от такого рода вмешательства. Алексис Руссель (Alexis Roussel), бывший президент Швейцарской пиратской партии, поставил перед собой задачу изменить эту ситуацию.

«Идея цифровой неприкосновенности (digital integrity) заключается в том, чтобы переложить бремя доказательства своей невиновности на другую сторону — на тех, кого обвиняют в причинении вреда». По его мнению, цифровые права человека не должны основываться исключительно на статусе человека в роли владельца данных. Претензии можно и нужно будет выдвигать и формулировать с учетом факта ущерба, нанесённого не просто пользователю, но человеческой личности, достоинство которой, как известно, неприкосновенно.

«Это позволило бы заложить основы цифрового общества, в котором уважаются права человека. И это было бы гуманистическое цифровое общество», — подчёркивает Алексис Руссель. На первый взгляд идея кажется простой и логичной, но при переходе в сферу юридической практики можно увидеть, что речь идёт, на самом деле, о радикальном сдвиге. Напомним, что уже на заре цифровой эры появлялись амбициозные проекты, связанные с «цифровыми правами человека». Среди них — концепция «Великой цифровой хартии вольностей» и проект «Всеобщей декларации прав человеческого разума».

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Однако на практике мало что изменилось. И тогда, и теперь господствует принцип: «те же права, которые действуют офлайн, должны быть защищены и онлайн». Большинство законодательных инициатив по регулированию цифровой среды носят фрагментарный и технический характер — будь то закон ЕС о цифровых услугах (EU Digital Services Act) или недавнее калифорнийское законодательство, ограничивающее использование изображения человека в интернете.

Как кантоны переосмысливают цифровые права

В Швейцарии, благодаря федерализму, а также структурам и институтам прямой демократии, Алексис Руссель (Alexis Roussel) смог инициировать то, что всё чаще называют мини-революцией в сфере цифровых прав человека. За последние два года граждане двух кантонов страны — кантона Женева (в июне 2023 года) и Невшатель (в ноябре 2024 года) — проголосовали за включение права на цифровую неприкосновенность в кантональные конституции. Новая норма там теперь поставлена в один ряд с положениями о физической и психической неприкосновенности личности.

Представители «Пиратской партии» сдают подписи под своей инициативой о цифровой неприкосновенности в канцелярию кантона Цюрих. Народная законодательная инициатива является важнейшим инструментом прямой демократии в Швейцарии. Август 2024 года. Keystone / Michael Buholzer

В обоих случаях инициативу поддержали более 90 % избирателей, что является редкостью для швейцарских референдумов. Поддержка со стороны ведущих политических партий также была почти единодушной. Вслед за Женевой и Невшателем интерес к такому формату цифровых прав проявляют и другие кантоны. В Базеле-городском обсуждение соответствующей нормы уже началось, в Цюрихе «Пиратская партия» уже собрала значительно больше 6 000 подписей, необходимых для вынесения вопроса на всенародное голосование. «Даже с моим плохим немецким люди подписывались под этой нормой направо и налево», — рассказывает Алексис Руссель.

В настоящее время работает в компании Nym, занимающейся разработкой программного обеспечения для целей защиты персональных данных. По мере распространения идеи по стране концепция цифровой неприкосновенности продолжает дополняться новым содержанием. Так, женевская и невшательская версии этой нормы включают в себя и такие элементы, как право «быть забытым в сети», право на защиту от недобросовестного использования персональных данных, а также «право на жизнь вне сети». Последнее положение гарантирует, что базовые госуслуги не смогут быть переведены исключительно в цифровой формат, должна всегда сохраняться их аналоговая альтернатива.

Цюрихская редакция этой нормы идёт ещё дальше. Там в понятие цифровой неприкосновенности входят положения о праве «не быть судимым машиной» и о праве «не подвергаться автоматическим отслеживанию, замерам и аналитике». Что именно это будет означать на практике и как люди будут реально защищать свои цифровые права в будущем? Критерием истины станет правоприменительная практика судов. Таково мнение Александра Барклая (Alexandre Barclay), специального уполномоченного правительства кантона Женева по вопросам цифровой политики, принимавшего прямое участие в разработке женевской версии нормы о «цифровой неприкосновенности».

Особая правовая реальность?

Он подчёркивает, что, пока суд да дело, сейчас особенно важно «сохранить концептуальную широту этой нормы». «Технологии и общество меняются слишком быстро», — говорит Александр Барклай. «Закреплять узкое и жёсткое определение такой сложной идеи было бы стратегической ошибкой. А вот закрепление такой нормы в кантональной конституции вполне оправдано, даже если она менее конкретна, чем нормы обычных законов или постановлений».

Среди специалистов, тем не менее, единодушия относительно необходимости отдельного фундаментального «цифрового права человека» пока не наблюдается. Флоранс Гийом (Florence Guillaume), профессор права Университета Невшателя, предлагает два возможных подхода. Первый заключается в том, чтобы рассматривать цифровые права как дополнение к уже существующим положениям о физической и психической неприкосновенности человека. В этом случае, по её словам, «цифровую неприкосновенность» уже сейчас можно вполне эффективно защищать средствами действующего законодательства.

Цифровой мир — на расстоянии всего лишь одного клика, но люди еще не потеряли способность наслаждаться аналоговой природой. На фото: променад на берегу Женевского озера, г. Женева, 2024 год. Keystone / Martial Trezzini

Альтернативный подход предполагает, что цифровая среда формирует некую особую правовую реальность — со специфическими угрозами, динамикой и рисками, особенно в сферах репутации, личной идентичности и защиты персональных данных. В этом случае, утверждает Флоранс Гийом, необходимо признать «цифровую неприкосновенность» в качестве нового фундаментального права человека, соразмерного вызовам и угрозам 21 века.

Цифровая неприкосновенность как новый уровень прав человека

Флоранс Гийом (Florence Guillaume) придерживается второго подхода — и именно поэтому она поддерживает идею признания особого права на «цифровую неприкосновенность личности». Её коллега Паскаль Махон (Pascal Mahon) считает иначе. По его мнению, нарушения нормы «цифровая неприкосновенность» уже подпадают под действие Статьи 10 Конституции Швейцарии («Право на жизнь и личную свободу»). Федеральные парламентарии в Берне разделяют этот скепсис. В 2023 году предложение о внесении цифровой неприкосновенности в текст швейцарской федеральной конституции было ими решительно отклонено: парламентское большинство сочло, что действующих правовых норм уже достаточно.

«Новое право будет скорее носить символический, нежели практически полезный характер», — утверждает Дамьен Коттье (Damien Cottier), депутат от партии Либералы (FDP). Это мнение разделяют и власти кантона Цюрих, которые указывают, что им пришлось бы, с тем чтобы обеспечить равный доступ к государственным услугам как онлайн, так и офлайн, создавать дорогостоящие параллельные структуры. Но как бы ни сложилась судьба этой нормы в Цюрихе, общая тенденция очевидна: если цифровая неприкосновенность и означает своего рода «революцию» в области прав человека, то она пока остаётся швейцарским кантональным феноменом, ограниченным в основном более «прогрессивными», то есть левыми, городскими регионами.

Фундаментальный сдвиг в общественном сознании

На федеральном уровне, по мнению Флоранс Гийом, скорее всего продолжится курс на «заполнения правовых лакун и пробелов» за счёт точечной модернизации действующих законов без изменений на уровне Основного закона. Такая траектория развития, по её словам, в полной мере отражает швейцарскую политическую систему: федерализм предоставляет кантонам широкую автономию, а прямая демократия предоставляет гражданам механизм непосредственного участия в политических процессах.

И то, что не проходит на национальном уровне, может получить поддержку на региональном. При этом, по словам Флоранс Гийом, признание нормы «цифровая неприкосновенность» хотя бы на кантональном уровне уже помогает вывести «цифровые права человека» на более высокий нормативный уровень и признать их фундаментальный характер. А это способно вызвать в общественном сознании реально заметный сдвиг, пусть и не закрепленный в законодательных актах федерального уровня. В кантоне Женева, например, уже всем ясно, что государственные услуги должны быть доступны как онлайн, так и офлайн.

Место в пантеоне

Возникает, однако, вопрос: а какую вообще роль играют какие-то там поправки в конституциях каких-то швейцарских кантонов? Может показаться, что никакой роли они не играют. «Швейцария все равно уже далеко опережает многие другие государства (в плане осознания необходимости обеспечивать ещё и цифровые права человека). Таково мнение Элиз Деграв (Élise Degrave), профессора права из Университета г. Намюр (Бельгия). По её словам, такие же нормы она хотела бы видеть и в бельгийской конституции, но специфика политического устройства этой страны не даёт возможности для запуска народных инициатив, подобных той, что была организована «Пиратской партией» в Цюрихе. Так что пока в её распоряжении лишь научные публикации и открытые письма.

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В Германии неправительственная организация Digital Courage так же добивается внесения в Основной закон статьи, которая запрещала бы дискриминацию граждан при получении государственных услуг в случае отказа от использования цифровых устройств или платформ. На данный момент собрано около 40 000 подписей. Там же, в Германии, местная Пиратская партия включила призыв к введению нормы «цифровая неприкосновенность» в свою предвыборную программу, получив в итоге на выборах в Бундестаг в феврале 2025 года 0,1 % голосов. Более заметный успех имела родственная инициатива в Страсбурге: в декабре 2024 года тамошние городские депутаты одобрили предложение, напрямую опиравшееся на швейцарский опыт.

В итоге Женева, Невшатель и — потенциально — Цюрих постепенно превращаются в мировых первопроходцев в области цифровых прав человека. Алексис Руссель, Александр Барклай (Alexandre Barclay) и Флоранс Гийом — каждый со своей позиции — выступают за более масштабное развитие этой идеи. Все трое считают, что концепция цифровой неприкосновенности заслуживает закрепления не только на кантональном или швейцарском национальном, но и на международном уровне. Добиться этого будет непросто. Однако, как подчёркивает Флоранс Гийом, эта идея вполне заслуживает своего места в пантеоне ключевых международных правовых документов, посвящённых защите прав человека.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

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