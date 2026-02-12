«10-миллионная Швейцария» и гражданская служба на референдуме
Федеральный совет решил вынести на всенародное голосование 14 июня 2026 года два общенациональных вопроса. Как говорится в сообщении правительства, речь идёт о народной инициативе «Не допустить Швейцарии с населением в 10 миллионов» и о референдуме против новой редакции законодательства об альтернативной гражданской службе без оружия.
Сколько человек должно проживать в Швейцарии? Насколько строгими должны быть требования к лицам, желающим заменить военную службу альтернативной гражданской службой без оружия? По этим двум вопросам швейцарские избиратели смогут высказаться на референдуме в середине июня 2026 года. В центре внимания, как ожидается, окажется инициатива, также называемая «Инициативой по устойчивому развитию».
С её помощью правая Швейцарская народная партия (SVP) намерена добиться ограничения миграции с тем, чтобы к 2050 году постоянное население страны не превышало 10 миллионов человек либо превышало эту отметку только за счёт естественного прироста, а не миграции. Если ещё до 2050 года численность населения превысит 9,5 млн человек, то, согласно инициативе, Федеральный совет и парламент должны будут принять меры для соблюдения установленного лимита, «в частности в сфере предоставления убежища и воссоединения семей».
Читайте также:
Показать больше
Что произойдет, если в Швейцарии будут жить 10 млн человек?
Согласно тексту инициативы, Швейцарии придётся, в случае одобрения законопроекта народом, заново пересмотреть «международные соглашения, способствующие увеличению численности населения», с тем чтобы предусмотреть в них положения об исключениях или «защитные оговорки». Если и этого окажется недостаточно, то в качестве крайней меры инициатива предусматривает расторжение соглашения Швейцарии с Европейским союзом о свободе передвижения физических лиц.
Показать больше
Почему иммигранты в Швейцарии не задерживаются надолго
По мнению Федерального совета и парламентского большинства, инициатива не решает ни одной проблемы, а лишь создаёт новые. Её сторонники, в свою очередь, утверждают, что она является разумным способом вернуть Швейцарии возможность самостоятельно регулировать и ограничивать иммиграцию. Летом избирателям также предстоит проголосовать по изменениям в законодательстве об альтернативной гражданской службе без оружия.
Парламент намерен ужесточить требования к лицам, желающим заменить военную службу альтернативной гражданской службой, чтобы обеспечить Вооружённые силы и систему гражданской обороны дополнительным персоналом. Левый общественный комитет выступил против этого проекта и инициировал референдум. Противники таких мер считают, что такие ужесточения приведут к сокращению числа проходящих альтернативную гражданскую службу примерно на 40% и поставят под угрозу сам институт альтернативной службы в целом.
Показать больше
Наша рассылка по теме Политика
Показать больше
Миграция в Швейцарии: существует ли критический порог?
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.