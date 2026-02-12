«10-миллионная Швейцария» и гражданская служба на референдуме

На референдум 14 июня 2026 года будут вынесены две общефедеральные инициативы, касающиеся миграции и альтернативной гражданской службы. Keystone-SDA

Федеральный совет решил вынести на всенародное голосование 14 июня 2026 года два общенациональных вопроса. Как говорится в сообщении правительства, речь идёт о народной инициативе «Не допустить Швейцарии с населением в 10 миллионов» и о референдуме против новой редакции законодательства об альтернативной гражданской службе без оружия.

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Сколько человек должно проживать в Швейцарии? Насколько строгими должны быть требования к лицам, желающим заменить военную службу альтернативной гражданской службой без оружия? По этим двум вопросам швейцарские избиратели смогут высказаться на референдуме в середине июня 2026 года. В центре внимания, как ожидается, окажется инициатива, также называемая «Инициативой по устойчивому развитию».

С её помощью правая Швейцарская народная партия (SVP) намерена добиться ограничения миграции с тем, чтобы к 2050 году постоянное население страны не превышало 10 миллионов человек либо превышало эту отметку только за счёт естественного прироста, а не миграции. Если ещё до 2050 года численность населения превысит 9,5 млн человек, то, согласно инициативе, Федеральный совет и парламент должны будут принять меры для соблюдения установленного лимита, «в частности в сфере предоставления убежища и воссоединения семей».

