Swissinfo признан вторым по качеству онлайн-медиа Швейцарии

Ежегодник «Качество медиа 2025» вновь присудил порталу SWI swissinfo.ch второе место по уровню журналистского качества среди онлайн-СМИ страны. Thomas Kern, Swissinfo

Ежегодник «Качество медиа 2025» вновь присудил порталу SWI swissinfo.ch второе место по уровню журналистского качества среди онлайн-СМИ страны.

3 минут

Согласно анализу, проведённому Исследовательским центром общественной сферы и коммуникации (Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, fög) при Цюрихском университете (Universität Zürich), общий уровень качества швейцарских средств массовой информации остаётся в последние 10 лет стабильным. По десятибалльной шкале средний показатель по стране составил 6,2 балла — лишь на 0,1 пункта меньше, чем в 2024 году.

При этом индекс качества SWI swissinfo.ch значительно превышает средний уровень и вырос с 7,4 до 7,5 балла. Как и в прошлом году, портал занял второе место среди всех онлайн-медиа страны, включённых в исследование Jahrbuch Qualität der Medien 2025, оставаясь лидером среди всех прочих цифровых платформ, входящих в состав швейцарской общественной телерадиовещательной корпорации SRG SSR.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Отказ от новостей угрожает швейцарской демократии Этот контент был опубликован на Всё меньше жителей Швейцарии получают ежедневную информацию из традиционных средств массовой информации: и это тревожный сигнал. Читать далее Отказ от новостей угрожает швейцарской демократии

«Ориентированный на международную аудиторию портал Swissinfo выделяется широтой тематического охвата, выходящей за рамки обычной новостной тематики», — отмечают авторы исследования fög, объясняя высокий рейтинг ресурса. В этом году эксперты fög впервые проанализировали ещё и «видимость» швейцарских журналистских источников в поисковых запросах, выполняемых чат-ботами на базе искусственного интеллекта, такими, как ChatGPT и Perplexity.

При запросах на тему швейцарских новостей ChatGPT в 36,7 % случаев ссылается на швейцарские СМИ. У Perplexity этот показатель составляет 47,1 %. Swissinfo входит в число самых цитируемых швейцарских медиа: на платформе ChatGPT он занимает второе место после телерадиокомпании SRF (Schweizer Radio und Fernsehen, «Швейцарское радио и телевидение»). В Perplexity чаще всего упоминаются телерадиоканал SRF, газета Blick и портал швейцарского иновещания Swissinfo.

«В эпоху гибридных войн крайне важно противостоять падению доверия к медиа убедительным качеством журналистики — и делать это на международном уровне», — подчеркнула директор Swissinfo Лариса М. Билер (Larissa M. Bieler). «Как показало исследование fög, портал Swissinfo входит в тройку наиболее часто цитируемых ChatGPT и Perplexity швейцарских медиа. Почти половина их ссылок ведёт на наши англоязычные материалы. Такой спрос и высокая видимость в ИИ-чат-ботах подтверждают значимость нашего контента. Фактологическая точность имеет, кроме того, решающее значение для имиджа Швейцарии за рубежом».

Показать больше

Показать больше Демократия Наша рассылка на тему демократии Если ты сторонник демократии, то правильно, что ты пришел именно к нам. Мы сообщаем о последних событиях, о дебатах и проблемах – оставайся с нами. Читать далее Наша рассылка на тему демократии

Показать больше

Показать больше Швейцарская политика Швейцария прекратит финансировать своё иновещание? Этот контент был опубликован на Правительство Швейцарии намерено прекратить финансирование национального иновещания: в сети опубликована петиция с призывом «спасти Swissinfo». Читать далее Швейцария прекратит финансировать своё иновещание?

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch