Swissinfo se posiciona como el segundo mejor medio online en Suiza

Swissinfo ha destacado en 2025 por su calidad, superior al promedio, según una comparación de medios suizos. Thomas Kern, Swissinfo

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Swissinfo ha recibido nuevamente una buena valoración en el Anuario de Calidad de los Medios 2025.

2 minutos

El análisis del Centro de Investigación sobre la Esfera Pública y la Sociedad (fög) de la Universidad de Zúrich muestra que la calidad general de los medios suizos se mantiene estable cuando se observa su evolución durante los últimos diez años. De un máximo de diez puntos, los medios suizos obtuvieron 6,2 (0,1 puntos menos que en 2024). La calidad global de Swissinfo se califica como claramente superior a la media: su puntuación subió de 7,4 el año pasado a 7,5.

Al igual que el año anterior, Swissinfo se situó en segundo lugar entre los 27 medios en línea analizados. Además, mantiene la posición de liderazgo entre los medios digitales de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR). «El enfoque internacional de Swissinfo destaca por su capacidad de categorización más allá de la información diaria», señaló el fög al justificar su valoración.

Búsquedas de IA relacionadas con Suiza citan a Swissinfo como fuente

Un estudio en profundidad del fög también analizó por primera vez la visibilidad de las fuentes periodísticas en búsquedas realizadas con inteligencia artificial (IA) en ChatGPT y Perplexity. Cuando se consulta a ChatGPT específicamente sobre noticias suizas, el 36,7 % de las fuentes citadas provienen de medios suizos. En Perplexity, esta cifra alcanza el 47,1 %.

Swissinfo es una fuente consultada con frecuencia por los chatbots. En ChatGPT, Swissinfo es el segundo medio suizo más citado, solo detrás de SRF. En Perplexity, SRF también es el más referenciado, seguido de Blick y Swissinfo.

«En tiempos de actividades de influencia híbrida, es crucial contrarrestar la pérdida de confianza en los medios con una calidad periodística convincente, y esta debe ser accesible internacionalmente», explica Larissa M. Bieler, directora de Swissinfo. Y, añade: «Swissinfo está entre los tres medios suizos más citados en ChatGPT y Perplexity, como muestra el estudio del fög. La mitad de los enlaces conducen a artículos en inglés. Esta demanda y la alta visibilidad en chatbots de IA confirman la importancia de la oferta de Swissinfo. La exactitud de los hechos es especialmente relevante para la imagen de Suiza en el extranjero».

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI