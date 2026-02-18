В Швейцарии начнут обучать и выпускать специалистов по ИИ

Швейцарское правительство, учитывая развитие новых технологий, официально утвердило новую профессиональную квалификацию — специалист по применению искусственного интеллекта.

Специалисты по применению искусственного интеллекта в бизнесе будут получать федеральный диплом, подтверждающий высшее профессиональное образование. Обладатели этой квалификации будут отвечать в компаниях за системное и целенаправленное использование потенциала искусственного интеллекта.

Об этом сообщил Государственный секретариат по вопросам образования, исследований и инноваций (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, SBFI), входящий в структуру Министерства экономики.

Как поясняет ведомство, такие специалисты будут анализировать возможности применения искусственного интеллекта и сопровождать соответствующие проекты на всех этапах их жизненного цикла — от разработки идеи до вывода продукта или услуги на рынок. Ожидается, что это позволит оптимизировать рабочие процессы и улучшить условия труда при одновременном обеспечении «ответственного, эффективного и соответствующего экономическим, социальным и этическим требованиям» использования искусственного интеллекта.

Кроме того, SBFI в этом же контексте пересмотрело около четырёх десятков образовательных программ в сфере среднего профессионального образования, включая программы подготовки электромонтажников, фермеров, ортопедов-обувщиков и специалистов по техническому менеджменту (управлению производственно-техническими процессами)».

В ведомстве отмечают, что экономические, технологические, экологические и образовательные изменения, связанные с распространением искусственного интеллекта, а также возникающая в связи с этим потребность в соответствующим образом подготовленных кадрах, делают необходимым пересмотр существующей номенклатуры профессиональных квалификаций.

Подобный пересмотр, как подчёркивается, проводился и ранее не реже одного раза в пять лет. Федеральное правительство Швейцарии издаёт соответствующие нормативные акты и утверждает учебные планы и образовательные стандарты. За их практическую реализацию и контроль исполнения отвечают субъекты федерации — кантоны, а также профессиональные объединения и учебные заведения.

