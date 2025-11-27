Сделка с США усиливает давление на фармасектор Швейцарии
В рамках соглашения, призванного обеспечить снижение американских таможенных пошлин на товары из Швейцарии, фармацевтические компании из этой страны планируют масштабные инвестиции в НИОКР и в производственные мощности в самих Соединённых Штатах. Однако куда большую тревогу вызывает не столько необходимость таких уступок: на горизонте проявляются сейчас и другие факторы, способные поколебать многолетнее доминирование Швейцарии в мировой фармацевтике.
Швейцарский фармацевтический сектор получил повод для оптимизма: правительство страны сообщило о достигнутой договорённости с Соединёнными Штатами, в рамках которой американские пошлины на товары из Швейцарии должны снизиться с 39% до 15%. На данном этапе данная договорённость также выводит из-под действия пошлин фармацевтическую продукцию. Кроме того, ставка импортного американского таможенного тарифа на лекарства будет ограничена уровнем в 15% (что существенно ниже 200-процентной ставки на брендированные препараты, которой Трамп грозил летом) даже в случае, если президент позже существенно расширит перечень отраслей, на которые распространяются повышенные тарифы. Сама эта тарифная схема, хотя ещё и не оформленная окончательно, стала возможной в значительной степени благодаря масштабным инвестиционным обязательствам, взятым на себя фармацевтическими гигантами Roche и Novartis.
Обе эти компании пообещали в течение ближайших пяти лет инвестировать в США в совокупности 73 миллиарда долларов, обеспечив производство всех ключевых для американских пациентов препаратов непосредственно на территории Соединённых Штатов. «Эти вложения выделяются не только тем, что ничего подобного ранее в сфере американского биофармацевтического сектора не наблюдалось. Они носят экстраординарные масштабы и на фоне того, что швейцарские компании ранее вообще инвестировали (где бы то ни было на мировом рынке)», — отметил Прашант Ядав (Prashant Yadav), специалист Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR). Это один из самых влиятельных независимых аналитических центров (think tank) в США, специализирующийся на внешней политике, международных отношениях и глобальных вопросах безопасности и экономики.
По словам Прашанта Ядава, инвестиционные планы Roche и Novartis свидетельствуют о том, что в будущем все центры передового производства сложных препаратов будут находиться в США. Какие последствия такие вложения могут иметь для швейцарской фармацевтической отрасли, пока неясно! Это отмечает руководитель отдела экономических исследований цюрихской консалтинговой компании Wellershof & Partners Йоханнес фон Мандах (Johannes von Mandach). Однако уже сейчас они вызывают в стране ощутимую тревогу: существует опасение, что инвестиции в Соединённых Штатах могут ослабить привлекательность Швейцарии в качестве глобального фармацевтического центра и затормозить рост этой важной для экономики страны отрасли: на долю фармацевтики приходится почти половина всего экономического роста Швейцарии и около 60% экспорта в США.
И если значительная часть фармацевтического производства будет перенесена за океан, то, указывает Йоханнес фон Мандах, возможные налоговые потери федерального и кантональных бюджетов могут составить сумму примерно в 3 миллиарда франков. В итоге радоваться нечему: нынешнее тарифное соглашение стало очередным ударом по давнему доминированию Швейцарии в сфере мировой фармацевтике. В этой отрасли непосредственно в самой Швейцарии заняты около 50 000 человек (при общей численности населении Швейцарии в 9 миллионов человек), одни только компании Roche и Novartis имеют на территории Конфедерации порядка 25 000 сотрудников, что составляет от 10 до 15% их глобального кадрового потенциала.
Структура отрасли и усиливающаяся конкуренция
Фармацевтическая отрасль Швейцарии складывается из тысяч малых и средних компаний: это могут быть университетские стартапы, биотехнологические фирмы, контрактные производители и специализированные сервисные компании. Многие зарубежные концерны — в том числе американская Biogen и японская Takeda — располагают в Швейцарии своими европейскими или глобальными штаб-квартирами. Однако сегодня стране необходимо выдерживать конкуренцию со многими другими государствами, тоже рассматривающими фармацевтику в качестве драйвера инноваций.
По данным агентства Bloomberg, фармацевтика Испании, например, в последние годы стала привлекательным инвестиционным вариантом, и все благодаря щедрым налоговым стимулам, небюрократическим административным процедурам и в целом сильной системе здравоохранения. Компании AstraZeneca, Sanofi и Roche значительно увеличили в Испании объёмы своих инвестиций, сфокусировавшись на НИОКР. Китай также стал крупным источником инноваций и быстро растущим потребительским рынком: многие компании открывают там локальные исследовательские центры, дабы иметь возможность гибко встроиться в динамично развивающуюся локальную биотехнологическую экосистему. Как отмечает журнал Nature, за последние пять лет 11 крупнейших фармкомпаний только в лицензирование новых препаратов, разработанных в Китае, вложили свыше 150 млрд долларов.
Нынешний глобальный тренд очевиден: страны стремятся размещать производство лекарств у себя, с тем чтобы не зависеть от глобальных маршрутов поставок. Во многом процессы локализации фармацевтического производства объясняются ещё и спецификой новых поколений лекарств, эффективность которых повышается в случае, если производственные мощности, их выпускающие, находятся ближе к пациентам. Это особенно актуально для так называемых клеточных и генных видов терапий: производство соответствующих лекарственных препаратов крайне сложно, оно требует постоянного забора образцов крови у пациентов, для чего необходимо, чтобы пациенты регулярно лично ходили на прием в клинику.
Параллельно компании всё критичнее оценивают правовую и ценовую политику в таких устоявшихся фармацевтических центрах, как Великобритания, Япония и Швейцария. Япония — третий по величине фармацевтический рынок мира — всё чаще критикуется по причине жёсткого ценового контроля, тормозящего процесс вывода новых препаратов на рынок. В сентябре 2025 года компания MSD (в США — это фирма Merck) отказалась от строительства в Лондоне своего исследовательского центра стоимостью 1 млрд фунтов (1,05 млрд швейцарских франков) и вообще прекратила научно-исследовательскую деятельность в Великобритании, сославшись на давление слишком жесткого ценового регулирования и на отсутствие государственных инвестиций в область биомедицины.
В апрельской колонке в газете Financial Times главы компаний Novartis и Sanofi раскритиковали Европу за недостаточное внимание к инновациям, поддержав призыв президента США Дональда Трампа повысить европейские цены на лекарства и приблизить их к американским показателям — в противном случае Европа рискует потерять статус лидера в сфере биофармацевтического производства. В последние годы критика раздавалась и в отношении собственно Швейцарии: ыедь ценовые конфликты компаний с регуляторами в самом деле не лучшим образом влияли на ситуацию. Являясь сравнительно небольшим потребительским рынком, Швейцария, при этом, располагает куда меньшими возможностями давления на фармкомпании, особенно по сравнению с США. «Поэтому-то и возникает значительный риск того, что локализация производства в Штатах и других странах ослабит позиции Швейцарии в качестве глобального фармацевтического центра», — заявил Георг Дэрендингер (Georg Därendinger), пресс-секретарь отраслевой ассоциации Interpharma.
Не выглядит безнадежно
Швейцарии теперь, по его словам, недостаточно лишь расширять масштабы вложений в клинические исследования и добиваться заключения новых двусторонних соглашений с ЕС. Чтобы сохранить конкурентоспособность, стране необходимо в срочном порядке усовершенствовать систему ценообразования и отказаться от дальнейших мер жёсткой бюджетной экономии. Как отмечает Interpharma, главная фармацевтическая ассоциация Швейцарии, только за период с 2018 по 2023 год иностранные инвесторы вывели из страны около 560 млрд франков. Это уже отражается, в том числе, и на динамике занятости в фармацевтическом секторе: если в 2011–2020 годах занятость тут росла в среднем на 2,5% ежегодно, то в 2020–2022 годах этот показатель опустился до нуля.
При этом, как подчёркивают опрошенные Swissinfo эксперты, ситуация Швейцарии отнюдь не выглядит безнадёжной. Нынешняя сделка со США позволяет стране избежать резкого повышения таможенных тарифов, что стало бы, в самом деле, тяжелейшим ударом по отечественной фарме. По словам Кристофа Клёппера (Christof Klöpper), главы государственно-частного агентства экономического развития Basel Area Business & Innovation, Швейцария будет и дальше «производить лекарства для европейских рынков и для рынков за пределами США». Инвестиции, которые крупнейшие фармкомпании вкладывают в американские проекты, «все равно не могут конкурировать с инвестициями в Швейцарии».
Как отмечает Прашант Ядав, эта страна обладает куда более прочной производственной и исследовательской базой, чем многие её конкуренты. Это особенно важно применительно к сфере таких новых видов лечения, как клеточная или генная терапия. Подобные методы лечения требуют от работников фарминдустрии очень высокой квалификации, необходимо также организовать соблюдение самых строгих стандартов качества — а это как раз и есть области, в которых Швейцария была и остается традиционно сильной страной. Такие компании, как Novartis, поддерживают связи с сотнями клиник и университетов, Roche недавно открыла в Базеле свой центр НИОКР стоимостью в 1,2 млрд франков. Не менее важны и другие преимущества Швейцарии: высокая средняя заработная плата, низкие налоги, комфортная среда проживания и стабильные политические рамочные условия.
Свои исследовательские центры или европейские штаб-квартиры в Швейцарии в последние годы открыли и несколько крупных китайских фармкомпаний — Hengrui, Luye Pharma и BeiGene. «Отраслевые кластеры возникают там, где накапливается уникальная экспертиза, формируется подходящая инфраструктура и где работают специализированные кадры, — подчёркивает Йоханнес фон Мандах. — Именно поэтому такие локации, как Швейцария, в целом могут рассчитывать на сохранение своих позиций, одномоментный перевод отсюда основных производственных мощностей скорее всего маловероятен».
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
