Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
История

В Швейцарии выросло необычное древо — генеалогическое

Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.
Оно прослеживает происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) вплоть до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад. Keystone-SDA

В общине Эволен (Evolène, кантон Вале, VS) представили уникальное генеалогическое древо размером 10 метров в ширину и 2 метра в высоту. Оно позволяет отследить происхождение всех семей долины Эрэн (Val d’Hérens) до их общего предка, жившего более 230 000 лет назад.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
Показать больше

Эта масштабная научная работа показала, что одна из ветвей древнего народа вальзеров (Walser) переселилась в этот регион значительно раньше, чем считалось ранее. Проект также выявил всё богатое генетическое разнообразие населения этой части Швейцарии. Древо имеет интерактивный формат: встроенные QR-коды позволяют проследить родословную каждой семьи до условного «генетического Адама».

Экспозиция будет открыта до 24 августа 2025 года. Проект подготовили эксперты-генеалоги Шарль-Альбер Бейтрисон (Charles-Albert Beytrison) и Эрве Майора (Hervé Mayoraz). Он основан на многолетних исследованиях архивов и дополнен 173 тестами Y-ДНК (анализ ДНК Y-хромосомы позволяет установить прямую мужскую линию), что дало возможность создать обширную генетическую базу данных по долине Эрэн.

«Сначала часть местных жителей относилась к проекту настороженно, но потом согласилась участвовать, особенно когда мы подробно объяснили весь процесс», — рассказал Эрве Майора. В результате впервые в Альпах удалось задокументировать все мужские линии одной долины. Выяснилось, что почти треть (всего 28) из 83 исходных семей региона Эрэн имеют вальзерское происхождение, восходящее к миграции из Верхнего Вале (Oberwallis). Это касается, в частности, семей Шеврье (Chevrier) и Фошер (Fauchère).

Экономические и политические причины

Это переселение произошло почти за два века до официально зафиксированной даты миграции вальзеров в эту часть страны (1403 год), то есть в начале 13 века, около 800 лет назад. Вальзеры — это община горных крестьян из Верхнего Вале, покинувших родные места и расселившихся примерно в 150 населённых пунктах альпийского региона, в том числе в кантоне Граубюнден (Graubünden, Швейцария), в земле Тироль (Tirol, Австрия и Италия) и в долине Эрэн (кантон Вале).

Причины их переселения были как экономическими, так и политическими, связанными с феодальной системой власти. Их уклад жизни, основанный на животноводстве и автономном альпийском хозяйстве, в значительной степени повлиял на ландшафты и культурные традиции нынешнего кантона Вале. Инициатива создания генеалогического древа долины Эрэн уже вызвала интерес в других районах кантона: сбор аналогичных данных ведётся в долине Трьян (Vallée du Trient), а также в общинах Ненда (Nendaz), Изерабль (Isérables), Лиддес (Liddes) и Сен-Леонар (Saint-Léonard).

Показать больше
