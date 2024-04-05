На дне озера Лаго Маджоре найдены обломки судна

Обломки кораблекрушения, найденные случайно, как видно, пролежали на дне озера по меньшей мере сотню лет. KEYSTONE/© KEYSTONE / TI-PRESS / GABRIELE PUTZU

На дне озера Лаго Маджоре рядом с островом Бриссаго на территории кантона Тичино найдены обломки судна. Обнаруженные случайно, они, как видно, пролежали на дне озера по меньшей мере сотню лет.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 1 другом языке English en Ship found at bottom of Lake Maggiore after nearly 100 years Оригинал Читать далее Ship found at bottom of Lake Maggiore after nearly 100 years

Находка была сделана по чистой случайности членами команды охотников за затонувшими кораблями Nautic Discovery. На самом деле они искали совсем другое судно, а именно, корабль Torpediniera T19, затонувший в этом же районе в 1896 году во время шторма. На его борту находились 12 человек, это судно до сих пор так никто и не обнаружил.

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Как рассказал швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA Йорг Матье из команды Nautic Discovery, на этой глубине они не рассчитывали найти ничего интересного, так что обнаружение в ходе погружения на подводной лодке в таком необычном месте остатков корабля стало полной неожиданностью. По словам Йорга Матье у корабля оторвана носовая часть, но в целом состояние обломков корабля оказалось «очень хорошим».

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По всей видимости разные моллюски и иные жители вод корабль «съели» еще не до конца, тем не менее, как предположил Йорг Матье, за время пребывания в воде древесина, из которой был сделан корабль, носящий название «Мерседес» (в начале 20 века это было женское имя, а не марка машины) потеряла большую часть своего запаса прочности, и поэтому скорее всего поднять корабль на поверхность и реставрировать не получится.

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Как полагают историки, авария, в ходе которой затонуло это судно, произошла 8 июля 1928 года. В тот день, несмотря на ясную погоду и полный штиль, находясь на траверзе острова Бриссаго, «Мерседес» умудрился протаранить борт итальянского пассажирского судна «Магнолия», после чего некоторое время он дрейфовал чуть ниже поверхности озера, прежде чем затонуть окончательно, получив серьезные повреждения носовой части.

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Семь пассажиров и один член экипажа были спасены, однако, как говорится в пресс-релизе Nautic Discovery со ссылкой на сообщение местных СМИ, 22-летний бортинженер Фердинандо Виджини погиб вместе с кораблем. «Мерседес» — это уже не первое такое затонувшее судно, обнаруженное командой Nautic Discovery, во главе которой находятся страстные дайверы Йорг Матье из Швейцарии и Мартин Венцель из Германии.

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