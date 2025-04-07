Побег в Швейцарию «стал спасением» от фашистских преследований

Франко Дебенедетти (Franco Debenedetti) со своей последней книгой. Michele Novaga

В книге воспоминаний Due lingue, due vite: i miei anni svizzeri 1943–1945 («Два языка, две жизни: мои швейцарские годы 1943–1945») бывший сенатор* Итальянской Республики Франко Дебенедетти (Franco Debenedetti) рассказывает о своем бегстве в Швейцарию, о годах, проведенных с семьей в изгнании в Люцерне, а также об изучении нового языка — немецкого.

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В ноябре 1943 года семья Дебенедетти, имевшая еврейские корни, приняла решение покинуть Италию из-за ухудшения политической ситуации в стране после 8 сентября — дня официальной капитуляции Италии и начала немецкой оккупации. Оставаться было слишком опасно не только из-за постоянных бомбёжек, разрушивших их дом и семейную фабрику, но и из-за угрозы ареста.

Местом бегства была выбрана Швейцария, где семья могла рассчитывать на помощь предпринимателей из Люцерна, с которыми у неё были деловые связи. «Моя мать сообщила мне о планах уехать в Швейцарию, заставив поклясться, что я никому об этом не расскажу, в первую очередь брату», — вспоминает Франко Дебенедетти в интервью порталу tvsvizzera.it. Его рассказ и сегодня отличается ясностью изложения и вниманием к деталям, как и его дневник изгнанника, который он вел в тот период.

Франко Дебенедетти Родился 7 января 1933 года в Турине. В 1956 году окончил Туринский политехнический университет (Politecnico di Torino) по специальности «Электротехника». В следующем году получил дополнительную специализацию в области ядерных технологий. С 1959 года работал на семейной фирме Compagnia Italiana Tubi Metalli Flessibili, позднее переименованной в Gilardini. С 1976 по 1978 год занимал руководящую должность в концерне Fiat.



В 1978–1992 гг. был управляющим директором компании Olivetti. Тогда же основал компании Tecnost и Teknecomp, создал холдинг компаний в сфере компьютерных услуг OiS. С 1986 по 1994 год занимал должность президента машиностроительной компании Sasib в составе холдинга Cir. В 2000 году основал Институт дизайна взаимодействия* (Interaction Design Institute Ivrea), которым руководил до 2004 года.



В качестве сенатора трех созывов (XII, XIII и XIV) стал автором нескольких законопроектов, включая законопроект о банковских счетах, удостоенный премии им. Эцио Тарантелли за лучшую экономическую и финансовую инициативу 1995 года. Занимает должность директора нескольких компаний, с 2013 года является президентом либертарианской НКО «Институт им. Бруно Леони» (Istituto Bruno Leoni). Автор ряда книг.



Примечание:



*Дизайн и проектирование взаимодействия (Interaction Design / IxD): процесс, направленный на создание привлекательных для пользователей веб-интерфейсов с логичной и продуманной схемой поведения и действий. Источник по ссылке.Внешняя ссылка

Этот дневник представляет собой ценный исторический источник, раскрывающий не только обстоятельства бегства, но и повседневную жизнь в изгнании в 1943–1945 годах. «Моя мать дала мне и моему брату Карло, который был младше меня на два года, несколько тетрадей и предложила вести дневник, записывая все, что мы переживали, — рассказывает он. — Благодаря этому у меня сохранились воспоминания о том времени».

Публикация воспоминаний

Оригинальная рукопись представляет собой объемный документ, дополненный газетными вырезками, картами, открытками, письмами от родственников, оставшихся в Италии, и личными рисунками автора. «Идея опубликовать эту книгу родилась у меня в 2023 году, в День памяти жертв Холокоста, после того как учитель моего племянника попросил меня поделиться своими воспоминаниями», — говорит Франко Дебенедетти.

«Я это сделал и распечатал их на страницах в формате A4 и в количестве около 20 экземпляров. А после того, как мой брат Карло выпустил в издательстве Treccani свой дневник в виде факсимильного издания, я позвонил своему приятелю, издателю Луке Де Микелису (Luca De Michelis) из издательства Marsilio Editori, и сказал, что тоже хочу опубликовать свои дневниковые записи. Он поддержал идею, но предложил переработать дневник в полноценную книгу воспоминаний, дополнив уже имеющийся материал главами с разъяснением контекста».

Страницы дневника. Michele Novaga

На первых страницах автор, например, подробно описывает тайный переход границы. Он иллюстрирует этот эпизод рисунком, на котором изображен небольшой дом и забор с лазейкой, через которую его семья и попала в Швейцарию. «В заборе было узкое отверстие. Я прошел первым, затем отец, потом Карло и, наконец, мама. Человек, который держал сетку забора, постоянно повторял: „Спокойно, спешить не надо!“. Два шага по мокрому деревянному мостику — и вот мы уже в Швейцарии. Это случилось 9 ноября 1943 года в 17:25».

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После этого семью доставили в Беллинцону (кантон Тичино) для медицинского осмотра и допроса. Затем их перевели в отель Richard, а позже — в Hotel de la Paix в Лугано. Этот переезд стал возможен благодаря справке швейцарского банковского служащего, зафиксировавшего все ценности, привезенные семьей из Италии и сданные на хранение в Беллинцоне.

«Так начался наш карантин, длившийся с 3 ноября по 10 декабря 1943 года. Все это время мы могли выходить на улицу только в сопровождении, — вспоминает Франко Дебенедетти. — Но все-таки мы смогли навестить наших друзей Мейер Келлеров в Люцерне». По окончании карантина, 11 декабря 1943 года, семья Дебенедетти прибыла в Люцерн и поселилась в небольшом пансионе Ruttimann, который стал их домом на следующие полтора года.

Список ценностей семьи Дебенедетти. Michele Novaga

Если переход через границу стал возможен благодаря директору таможни, которому отец Франко Дебенедетти оплатил учебу, то их приезд в Люцерн не состоялся бы без помощи семьи Отто Мейера Келлера (Otto Meyer Keller). «Мейер Келлеры владели фабрикой Metallschuhfabrik Luzern, а мой отец — итальянской компанией Flexible Metals Company. Между ними и Metallschuhfabrik Pforzheim братьев Витценманн (Witzenmann) в Германии существовали деловые связи и дружеские отношения».

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Сестра владельца швейцарской фабрики, Адриенна, не только приняла семью Дебенедетти под свое покровительство, но и лично взялась обучать Франко немецкому языку. «В тот год у меня было первое неитальянское Рождество. Впервые я увидел Рождественскую ель с огоньками и свечами. До этого у нас был только Рождественский вертеп. Тогда же я впервые услышал песни O Tannenbaum и Stille Nacht, heilige Nacht. С тех пор Рождество для нас всегда ассоциируется со швейцарской елкой, а пение Stille Nacht стало частью семейной традиции».

«Швейцария стала моей судьбой»

«Мой первый курс в кантональной гимназии начался на Пасху следующего 1944 года. Благодаря Адриенне я за три месяца выучил немецкий, она придумала для этого особый метод: каждый день мне приходилось учить по десять новых слов». Запись в дневнике от 24 апреля 1944 года гласит: «Сегодня я впервые пошел в кантональную школу. Эта дата знаменует собой большие перемены в моей жизни».

К началу занятий Франко уже и писал по-немецки, а через год, после окончания войны, он подготовил семистраничное сочинение под заголовком In attesa della pace («В ожидании мира»), где проанализировал войну с точки зрения своего увлечения историей и военной стратегией. Учитель передал текст в местную газету, где он был опубликован в виде статьи.

Страницы дневника. Michele Novaga

«Чтение газет Neue Zürcher Zeitung и Luzerner Tagblatt, которые подробно освещали ход войны, от высадки союзников на Сицилии и в Нормандии до вступления Красной армии в Освенцим, для меня имело решающее значение, — добавляет он. — Швейцария стала моей судьбой. Попав туда, я приобрел другой язык, другую культуру, другую жизнь. Все произошло примерно так, как об этом писал Томас Манн в «Докторе Фаустусе»**. Позже я много раз возвращался в Люцерн и до сих пор чувствую себя там как дома».

Примечания *Сенат Республики (Senato della Repubblica) — верхняя палата итальянского парламента. Бывшие президенты являются пожизненными членами Сената. Президент может назначить пожизненными сенаторами граждан, прославивших родину выдающимися заслугами и достижениями в научной, художественной, литературной сферах. Нижняя палата итальянского парламента называется «Палата депутатов Италии» (La Camera dei deputati). **Томас Манн в «Докторе Фаустусе» описывает процесс приобретения новой культуры и мировоззрения как нечто сродни заключению договора, в котором человек обретает многое, но и теряет часть себя.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.