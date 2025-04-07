Побег в Швейцарию «стал спасением» от фашистских преследований
В книге воспоминаний Due lingue, due vite: i miei anni svizzeri 1943–1945 («Два языка, две жизни: мои швейцарские годы 1943–1945») бывший сенатор* Итальянской Республики Франко Дебенедетти (Franco Debenedetti) рассказывает о своем бегстве в Швейцарию, о годах, проведенных с семьей в изгнании в Люцерне, а также об изучении нового языка — немецкого.
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В ноябре 1943 года семья Дебенедетти, имевшая еврейские корни, приняла решение покинуть Италию из-за ухудшения политической ситуации в стране после 8 сентября — дня официальной капитуляции Италии и начала немецкой оккупации. Оставаться было слишком опасно не только из-за постоянных бомбёжек, разрушивших их дом и семейную фабрику, но и из-за угрозы ареста.
Местом бегства была выбрана Швейцария, где семья могла рассчитывать на помощь предпринимателей из Люцерна, с которыми у неё были деловые связи. «Моя мать сообщила мне о планах уехать в Швейцарию, заставив поклясться, что я никому об этом не расскажу, в первую очередь брату», — вспоминает Франко Дебенедетти в интервью порталу tvsvizzera.it. Его рассказ и сегодня отличается ясностью изложения и вниманием к деталям, как и его дневник изгнанника, который он вел в тот период.
Родился 7 января 1933 года в Турине.
В 1956 году окончил Туринский политехнический университет (Politecnico di Torino) по специальности «Электротехника».
В следующем году получил дополнительную специализацию в области ядерных технологий.
С 1959 года работал на семейной фирме Compagnia Italiana Tubi Metalli Flessibili, позднее переименованной в Gilardini.
С 1976 по 1978 год занимал руководящую должность в концерне Fiat.
В 1978–1992 гг. был управляющим директором компании Olivetti. Тогда же основал компании Tecnost и Teknecomp, создал холдинг компаний в сфере компьютерных услуг OiS.
С 1986 по 1994 год занимал должность президента машиностроительной компании Sasib в составе холдинга Cir.
В 2000 году основал Институт дизайна взаимодействия* (Interaction Design Institute Ivrea), которым руководил до 2004 года.
В качестве сенатора трех созывов (XII, XIII и XIV) стал автором нескольких законопроектов, включая законопроект о банковских счетах, удостоенный премии им. Эцио Тарантелли за лучшую экономическую и финансовую инициативу 1995 года.
Занимает должность директора нескольких компаний, с 2013 года является президентом либертарианской НКО «Институт им. Бруно Леони» (Istituto Bruno Leoni).
Автор ряда книг.
Примечание:
*Дизайн и проектирование взаимодействия (Interaction Design / IxD): процесс, направленный на создание привлекательных для пользователей веб-интерфейсов с логичной и продуманной схемой поведения и действий.
Этот дневник представляет собой ценный исторический источник, раскрывающий не только обстоятельства бегства, но и повседневную жизнь в изгнании в 1943–1945 годах. «Моя мать дала мне и моему брату Карло, который был младше меня на два года, несколько тетрадей и предложила вести дневник, записывая все, что мы переживали, — рассказывает он. — Благодаря этому у меня сохранились воспоминания о том времени».
Публикация воспоминаний
Оригинальная рукопись представляет собой объемный документ, дополненный газетными вырезками, картами, открытками, письмами от родственников, оставшихся в Италии, и личными рисунками автора. «Идея опубликовать эту книгу родилась у меня в 2023 году, в День памяти жертв Холокоста, после того как учитель моего племянника попросил меня поделиться своими воспоминаниями», — говорит Франко Дебенедетти.
«Я это сделал и распечатал их на страницах в формате A4 и в количестве около 20 экземпляров. А после того, как мой брат Карло выпустил в издательстве Treccani свой дневник в виде факсимильного издания, я позвонил своему приятелю, издателю Луке Де Микелису (Luca De Michelis) из издательства Marsilio Editori, и сказал, что тоже хочу опубликовать свои дневниковые записи. Он поддержал идею, но предложил переработать дневник в полноценную книгу воспоминаний, дополнив уже имеющийся материал главами с разъяснением контекста».
На первых страницах автор, например, подробно описывает тайный переход границы. Он иллюстрирует этот эпизод рисунком, на котором изображен небольшой дом и забор с лазейкой, через которую его семья и попала в Швейцарию. «В заборе было узкое отверстие. Я прошел первым, затем отец, потом Карло и, наконец, мама. Человек, который держал сетку забора, постоянно повторял: „Спокойно, спешить не надо!“. Два шага по мокрому деревянному мостику — и вот мы уже в Швейцарии. Это случилось 9 ноября 1943 года в 17:25».
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Кратко о Культуре от swissinfo.ch
После этого семью доставили в Беллинцону (кантон Тичино) для медицинского осмотра и допроса. Затем их перевели в отель Richard, а позже — в Hotel de la Paix в Лугано. Этот переезд стал возможен благодаря справке швейцарского банковского служащего, зафиксировавшего все ценности, привезенные семьей из Италии и сданные на хранение в Беллинцоне.
«Так начался наш карантин, длившийся с 3 ноября по 10 декабря 1943 года. Все это время мы могли выходить на улицу только в сопровождении, — вспоминает Франко Дебенедетти. — Но все-таки мы смогли навестить наших друзей Мейер Келлеров в Люцерне». По окончании карантина, 11 декабря 1943 года, семья Дебенедетти прибыла в Люцерн и поселилась в небольшом пансионе Ruttimann, который стал их домом на следующие полтора года.
Если переход через границу стал возможен благодаря директору таможни, которому отец Франко Дебенедетти оплатил учебу, то их приезд в Люцерн не состоялся бы без помощи семьи Отто Мейера Келлера (Otto Meyer Keller). «Мейер Келлеры владели фабрикой Metallschuhfabrik Luzern, а мой отец — итальянской компанией Flexible Metals Company. Между ними и Metallschuhfabrik Pforzheim братьев Витценманн (Witzenmann) в Германии существовали деловые связи и дружеские отношения».
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Вторая мировая война: в Швейцарию не пустили куда меньше евреев, чем предполагалось
Сестра владельца швейцарской фабрики, Адриенна, не только приняла семью Дебенедетти под свое покровительство, но и лично взялась обучать Франко немецкому языку. «В тот год у меня было первое неитальянское Рождество. Впервые я увидел Рождественскую ель с огоньками и свечами. До этого у нас был только Рождественский вертеп. Тогда же я впервые услышал песни O Tannenbaum и Stille Nacht, heilige Nacht. С тех пор Рождество для нас всегда ассоциируется со швейцарской елкой, а пение Stille Nacht стало частью семейной традиции».
«Швейцария стала моей судьбой»
«Мой первый курс в кантональной гимназии начался на Пасху следующего 1944 года. Благодаря Адриенне я за три месяца выучил немецкий, она придумала для этого особый метод: каждый день мне приходилось учить по десять новых слов». Запись в дневнике от 24 апреля 1944 года гласит: «Сегодня я впервые пошел в кантональную школу. Эта дата знаменует собой большие перемены в моей жизни».
К началу занятий Франко уже и писал по-немецки, а через год, после окончания войны, он подготовил семистраничное сочинение под заголовком In attesa della pace («В ожидании мира»), где проанализировал войну с точки зрения своего увлечения историей и военной стратегией. Учитель передал текст в местную газету, где он был опубликован в виде статьи.
«Чтение газет Neue Zürcher Zeitung и Luzerner Tagblatt, которые подробно освещали ход войны, от высадки союзников на Сицилии и в Нормандии до вступления Красной армии в Освенцим, для меня имело решающее значение, — добавляет он. — Швейцария стала моей судьбой. Попав туда, я приобрел другой язык, другую культуру, другую жизнь. Все произошло примерно так, как об этом писал Томас Манн в «Докторе Фаустусе»**. Позже я много раз возвращался в Люцерн и до сих пор чувствую себя там как дома».
*Сенат Республики (Senato della Repubblica) — верхняя палата итальянского парламента. Бывшие президенты являются пожизненными членами Сената. Президент может назначить пожизненными сенаторами граждан, прославивших родину выдающимися заслугами и достижениями в научной, художественной, литературной сферах. Нижняя палата итальянского парламента называется «Палата депутатов Италии» (La Camera dei deputati).
**Томас Манн в «Докторе Фаустусе» описывает процесс приобретения новой культуры и мировоззрения как нечто сродни заключению договора, в котором человек обретает многое, но и теряет часть себя.
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