По следам римских легионеров в Швейцарии

Археологическая выставка в городе Бивио (кантон Граубюнден) позволяет познакомиться с античной историей Швейцарии. Keystone-SDA

В общине Бивио (кантон Граубюнден) у подножия перевала Юлиер открылась выставка, посвящённая одному из ключевых эпизодов региональной истории: около 2000 лет назад в этом горном районе разгорелись сражения между римскими легионерами и местным населением.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo Доступно на 1 другом языке Deutsch de Auf den Spuren der römischen Legionen in Bivio GR Оригинал Читать далее Auf den Spuren der römischen Legionen in Bivio GR

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В общине Бивио (кантон Граубюнден) у подножия перевала Юлиер открылась выставка, посвящённая одному из ключевых эпизодов региональной истории: около 2000 лет назад в этом горном районе разгорелись сражения между римскими легионерами и местным населением. Единственные свидетели тех событий — оружие и военное снаряжение, найденные археологами. Их история тесно переплетена с историей региона.

Экспозиция размещена в ярко-красном контейнере — том самом, что использовался в 2023 году во время празднования 500-летия Союза трёх союзов (Freistaat der Drei Bünde), предшественника нынешнего Граубюндена. «Это римское наступление оставило после себя чёткие археологические следы протяжённостью до 60 километров». Об этом агентству Keystone-SDA сообщил главный кантональный археолог Граубюндена Томас Райтмайер (Thomas Reitmaier).

Одной из центральных локаций этого события стало поле сражения в урочище Крап Сес (Crap Ses) в регине Сурзес (Surses), обнаруженное ещё в 2003 году. Однако начиная с 2018 году там постепенно обнаруживались новые артефакты, прежде всего этого около семи сотен свинцовых боеприпасов с клеймами, предназначенных для пращей легионеров. Это легкое стрелковое оружие той эпохи представляло собой довольно эффективный инструмент для ведения боевых действий, сплетённой из шнуров и кожи.

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Идентичные снаряды ранее находили на перевале Септимер в 2007–2008 годах. Учитывая эти находки, археологи предполагают, что боевыми действиями была охвачена вся долина Валь-Сурсес (Val Surses) от Бивио до Тифенкастеля. Эти открытия стали толчком к запуску исторического проекта Cumbat (в переводе с ретороманского — «Бой»), цель которого не только научный анализ найденных артефактов, но и широкая популяризация регионального исторического наследия. Его центральным элементом стала выставка Römer.Zeit.ReisenВнешняя ссылка («Рим. Время. Путешествия», в немецком оригинале искусно сплетены два понятия: «Римская эпоха» и «Путешествия во времени»).

Экспозиция организованна Археологической службой Граубюндена (Archäologischer Dienst Graubünden) и ассоциацией Parc Ela. Из соображений безопасности в экспозиции представлены не оригиналы артефактов, а искусно выполненные реплики из окрашенной синтетической смолы. Выставка оформлена на четырёх национальных языках Швейцарии и подчёркивает как богатое историческое наследие, так и языковое разнообразие региона. «Римляне со своей смелостью, граничащей с манией величия, оставили в нашем регионе глубокий след», — говорится в заявлении временного исполнительного директора ассоциации Parc Ela Линды Нетцер.

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Проект также стремится соединить историю и туризм: с одной стороны, он акцентирует внимание на важнейших транзитных маршрутах, таких как Септимерский перевал; с другой — побуждает людей к их повторному открытию посредством пеших походов и экскурсий. Красный контейнер останется в Бивио до 19 октября 2025 года. Как сообщил Томас Райтмайер, обсуждается идея сделать выставку передвижной, перевезти её в Кур или, например, в долину Бергелль. Окончательное решение ожидается в августе. После завершения проекта Cumbat и научной обработки всех находок планируется проведение масштабной выставки с подлинными артефактами. По предварительным оценкам, подготовка этой экспозиции может занять около пяти лет.

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