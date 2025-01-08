«Швейцарские банки хранят нераскрытые тайны Второй мировой»

Банковские архивы могут хранить все ещё нераскрытые тайны Второй мировой войны, в частности, новые данные о внешней и внешнеэкономической политике Швейцарии периода Второй мировой войны. Keystone-SDA

Банковские архивы могут хранить все ещё нераскрытые тайны Второй мировой войны, в частности, новые данные о внешней и внешнеэкономической политике Швейцарии. Особенно в этом смысле интересны архивы банка UBS. В этом убежден Марк Перрену (Marc Perrenoud), историк, работавший в составе независимой экспертной комиссии историков, расследовавшей военное прошлое Швейцарии («Комиссия Бержье»).

5 минут

Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Historian claims Swiss banks may hold further Second World War secrets Читать далее Historian claims Swiss banks may hold further Second World War secrets

Français fr Nazisme: zones d’ombre dans les archives des banques, dit Perrenoud Оригинал Читать далее Nazisme: zones d’ombre dans les archives des banques, dit Perrenoud

«Комиссия Бержье обнаружила так много документов, что за пять лет нашего мандата, который длился с 1996 по 2001 год, мы просто не успели просмотреть и оценить их все», — указал историк Марк Перрену швейцарской газете Le Temps во вторник 7 января 2025 года. Это заявление он сделал после того, как в прошедшие выходные стало известно о том, что швейцарский банк UBS сотрудничает с независимым омбудсменом с целью пролить свет на банковские счета, связанные с нацистами.

В свою очередь банк UBS отреагировал таким образом на сообщение газеты Wall Street Journal о том, что некоторые счета в бывшем уже банке Credit Suisse, купленном UBS в 2023 году, могли быть как-то связаны с нацистами. Все прошлые расследования таких связей, как видно, раскрыли многое, но отнюдь не всё и не до конца. В указанной публикации WSJ, в частности, цитировалось письмо упомянутого омбудсмена, на адрес Сената США от декабря 2024 года, в котором говорилось, что им был обнаружен тайник с делами клиентов, находящихся в «американском черном списке».

Показать больше

Показать больше Отношения США-Швейцария: пять важнейших исторических событий Этот контент был опубликован на В нашем материале: пять исторических событий, определивших характер современных швейцарско-американских отношений Читать далее Отношения США-Швейцария: пять важнейших исторических событий

В этот список включены лица или структуры, поддерживавшие контакты с организациями, связанными с нацистами. Газета также сообщает, что в настоящее время бывший прокурор США Нил Барофски (Neil Barofsky) анализирует содержание 3 600 коробок с делами, не обработанными в 1990-х годах. Напомним, что в 2021 году тогдашний банк Credit Suisse назначил Нила Барофски независимым омбудсменом для расследования связей банка с нацистами, но позже уволил его.

Нил Барофски был восстановлен в этой должности в 2023 году, после того как Credit Suisse был приобретен UBS. Как говорит Марк Перрену, «Комиссия Бержье» в конце 1990-х годов работала наперегонки со временем, поскольку её официальный мандат, основанный на указе правительства, был действителен только до 31 декабря 2001 года. Члены комиссии постоянно сталкивались с нежеланием тех или иных структур сотрудничать с ними. «В некоторых случаях мы даже предполагали, что от нас специально скрывают информацию, но у нас, конечно, не было никаких доказательств этого».

Показать больше

Показать больше Банк Credit Suisse игнорировал счета нацистов? Этот контент был опубликован на Американские сенаторы обвиняют банк Credit Suisse в недобросовестном изучении вопроса, связанного со счетами нацистов. Читать далее Банк Credit Suisse игнорировал счета нацистов?

По словам Марка Перрену, комиссия Бержье имела право получать доступ к архивам даже при помощи полиции, но «тогда существовал риск уничтожения архивов». Напомним, что бывший охранник банка UBS Кристоф Мейли (Christoph Meili) спас от уничтожения в январе 1997 года важные архивные дела. Нежелание сотрудничать могло выражаться и иначе. «Например, в самом в конце работы комиссии Бержье банк UBS прислал нам новую информацию относительно „бесхозных счетов“ жертв Холокоста и тогда мы поняли, что опись, которую мы получили ранее в 1997 году, была заведомо неполной», — говорит Марк Перрену.

«Комиссия Бержье» (Unabhängige Expertenkommission Schweiz — Zweiter WeltkriegВнешняя ссылка) была создана в 1996 году для изучения роли Швейцарии во время Второй мировой войны, особенно в части вопросов, связанных с финансовыми контактами Берна с нацистским режимом. Комиссия была названа в честь историка Жана-Франсуа Бержье (Jean-Francois Bergier, 1931-2009), возглавившего эту международную экспертную группу.

Показать больше

Показать больше История банка Credit Suisse: взлет и падение «кредитного монстра» Этот контент был опубликован на Будучи изначально проектом швейцарского олигарха Альфреда Эшера, банк прожил 167 лет и погиб, как когда-то погибла компания Swissair. Читать далее История банка Credit Suisse: взлет и падение «кредитного монстра»

Комиссии было поручено расследовать характер швейцарских финансовых операций, связанных с нацистским золотом, которое могло быть конфисковано у жертв Холокоста и размещено в Швейцарии, а также провести анализ работы швейцарских банков с «бесхозными» счетами жертв Холокоста и изучить суть швейцарского нейтралитета и характера экономического сотрудничества Швейцарии с воюющими сторонами во время Второй мировой войны.

В 2001 году комиссия опубликовала итоговый отчет, который подтвердил участие швейцарских банков в клиринговых операциях с участием Германии и показал, что Швейцария получила значительные экономические выгоды от торговли с Третьим Рейхом даже несмотря на свою заявленную нейтральность.

После публикации отчета швейцарские банки согласились создать компенсационный фонд в размере 1,25 миллиарда долларов в пользу жертв Холокоста и их потомков. Работа комиссии вызвала неоднозначную реакцию в швейцарском обществе, но сыграла важную роль в повышении степени прозрачности банковской системы Швейцарии, а также в переосмыслении её истории и роли во Второй мировой войне.

Показать больше

Показать больше Швейцария и решение проблемы банковских счетов жертв Холокоста Этот контент был опубликован на Ровно 20 лет назад завершился поиск решения проблемы «бесхозных счетов» в швейцарских банках, на которых находились активы жертв Холокоста. Читать далее Швейцария и решение проблемы банковских счетов жертв Холокоста