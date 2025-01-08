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«Швейцарские банки хранят нераскрытые тайны Второй мировой»

Банковские архивы могут хранить все ещё нераскрытые тайны Второй мировой войны, в частности, новые данные о внешней и внешнеэкономической политике Швейцарии периода Второй мировой войны.
Банковские архивы могут хранить все ещё нераскрытые тайны Второй мировой войны, в частности, новые данные о внешней и внешнеэкономической политике Швейцарии периода Второй мировой войны. Keystone-SDA

Банковские архивы могут хранить все ещё нераскрытые тайны Второй мировой войны, в частности, новые данные о внешней и внешнеэкономической политике Швейцарии. Особенно в этом смысле интересны архивы банка UBS. В этом убежден Марк Перрену (Marc Perrenoud), историк, работавший в составе независимой экспертной комиссии историков, расследовавшей военное прошлое Швейцарии («Комиссия Бержье»).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

«Комиссия Бержье обнаружила так много документов, что за пять лет нашего мандата, который длился с 1996 по 2001 год, мы просто не успели просмотреть и оценить их все», — указал историк Марк Перрену швейцарской газете Le Temps во вторник 7 января 2025 года. Это заявление он сделал после того, как в прошедшие выходные стало известно о том, что швейцарский банк UBS сотрудничает с независимым омбудсменом с целью пролить свет на банковские счета, связанные с нацистами.

В свою очередь банк UBS отреагировал таким образом на сообщение газеты Wall Street Journal о том, что некоторые счета в бывшем уже банке Credit Suisse, купленном UBS в 2023 году, могли быть как-то связаны с нацистами. Все прошлые расследования таких связей, как видно, раскрыли многое, но отнюдь не всё и не до конца. В указанной публикации WSJ, в частности, цитировалось письмо упомянутого омбудсмена, на адрес Сената США от декабря 2024 года, в котором говорилось, что им был обнаружен тайник с делами клиентов, находящихся в «американском черном списке».

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В этот список включены лица или структуры, поддерживавшие контакты с организациями, связанными с нацистами. Газета также сообщает, что в настоящее время бывший прокурор США Нил Барофски (Neil Barofsky) анализирует содержание 3 600 коробок с делами, не обработанными в 1990-х годах. Напомним, что в 2021 году тогдашний банк Credit Suisse назначил Нила Барофски независимым омбудсменом для расследования связей банка с нацистами, но позже уволил его.

Нил Барофски был восстановлен в этой должности в 2023 году, после того как Credit Suisse был приобретен UBS. Как говорит Марк Перрену, «Комиссия Бержье» в конце 1990-х годов работала наперегонки со временем, поскольку её официальный мандат, основанный на указе правительства, был действителен только до 31 декабря 2001 года. Члены комиссии постоянно сталкивались с нежеланием тех или иных структур сотрудничать с ними. «В некоторых случаях мы даже предполагали, что от нас специально скрывают информацию, но у нас, конечно, не было никаких доказательств этого».

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По словам Марка Перрену, комиссия Бержье имела право получать доступ к архивам даже при помощи полиции, но «тогда существовал риск уничтожения архивов». Напомним, что бывший охранник банка UBS Кристоф Мейли (Christoph Meili) спас от уничтожения в январе 1997 года важные архивные дела. Нежелание сотрудничать могло выражаться и иначе. «Например, в самом в конце работы комиссии Бержье банк UBS прислал нам новую информацию относительно „бесхозных счетов“ жертв Холокоста и тогда мы поняли, что опись, которую мы получили ранее в 1997 году, была заведомо неполной», — говорит Марк Перрену.

«Комиссия Бержье» (Unabhängige Expertenkommission Schweiz — Zweiter WeltkriegВнешняя ссылка) была создана в 1996 году для изучения роли Швейцарии во время Второй мировой войны, особенно в части вопросов, связанных с финансовыми контактами Берна с нацистским режимом. Комиссия была названа в честь историка Жана-Франсуа Бержье (Jean-Francois Bergier, 1931-2009), возглавившего эту международную экспертную группу.

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Комиссии было поручено расследовать характер швейцарских финансовых операций, связанных с нацистским золотом, которое могло быть конфисковано у жертв Холокоста и размещено в Швейцарии, а также провести анализ работы швейцарских банков с «бесхозными» счетами жертв Холокоста и изучить суть швейцарского нейтралитета и характера экономического сотрудничества Швейцарии с воюющими сторонами во время Второй мировой войны.

В 2001 году комиссия опубликовала итоговый отчет, который подтвердил участие швейцарских банков в клиринговых операциях с участием Германии и показал, что Швейцария получила значительные экономические выгоды от торговли с Третьим Рейхом даже несмотря на свою заявленную нейтральность.

После публикации отчета швейцарские банки согласились создать компенсационный фонд в размере 1,25 миллиарда долларов в пользу жертв Холокоста и их потомков. Работа комиссии вызвала неоднозначную реакцию в швейцарском обществе, но сыграла важную роль в повышении степени прозрачности банковской системы Швейцарии, а также в переосмыслении её истории и роли во Второй мировой войне.

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