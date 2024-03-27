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Качество жизни

Кабмин Швейцарии предложил варианты финансирования 13-й пенсии

Федеральный совет отмечает, что даже без учета дополнительных расходов на 13-ю пенсию система пенсий AHV уже сталкивается со значительными финансовыми проблемами.
Федеральный совет отмечает, что даже без учета дополнительных расходов на 13-ю пенсию система пенсий AHV уже сталкивается со значительными финансовыми проблемами. KEYSTONE/© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

Федеральный совет, правительство Швейцарии, определил ключевые параметры реализации инициативы о введении 13-й пенсии по старости. Эти меры призваны обеспечить выплату дополнительной пенсии уже с 2026 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

Чтобы найти дополнительные 4,2 миллиарда швейцарских франков нужно будет либо увеличить на 0,8 процентных пункта зарплатные отчисления в фонды пенсионного страхования, либо же можно было бы остановиться на комбинированном варианте: увеличить отчисления в социальные фонды на 0,5 процентных пункта и повысить ставку НДС на 0,4 процентных пункта.

Как пояснила на пресс-конференции федеральный советник (министр) Элизабет Бом-Шнайдер, кабинет пока не определился с вариантом. «Вариант есть вариант, у самого Федерального совета нет особых предпочтений», но он исходит из необходимости найти «сбалансированное решение», причем 13-ю пенсию можно было бы выплачивать в конце года по аналогии с «рождественскими бонусами и премиями».

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Сегодня из федерального бюджета правительство финансирует в рамках формирования пенсионных выплат по «первому компоненту» (AHV / AVS) фиксированные 20,2% общих расходов. Таким образом, введение 13-й пенсии было бы эквивалентно возложению на федеральный общественный бюджет дополнительного обременения в размере 840 млн (из общей суммы в 4,2 миллиарда). Поэтому, с целью избежать этого дополнительного бремени, Федеральный совет намерен понизить с начала 2026 года федеральное долевое участие в формировании выплат пенсий по линии «первого компонента» с прежних 20,3% до 18,7%.

Возмещение возникшей разницы могло бы также происходить двумя путями: один вариант предусматривает изъятие средств из фондов AHV, второй вариант опирается на дополнительные доходы, которые можно было бы получить или за счет дополнительного увеличения зарплатных отчислений в фонды социального страхования (+0,2 процентных пункта), либо за счет комбинированного увеличения отчислений и повышения ставки НДС (0,1 + 0,2 процентных пункта).

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На момент начала выплат 13-й пенсии общие дополнительные расходы составят 4,2 миллиарда швейцарских франков, через пять лет эти расходы вырастут примерно до 5 млрд. По мнению Федерального совета, кабмина, без поиска дополнительного финансирования финансы «первого компонента» (AHV) быстро столкнутся с трудностями. Проект финансирования 13-й пенсии с согласованными ключевыми показателями должен быть готов к лету 2024 года, осенью 2024 года этот проект должен быть представлен на рассмотрение парламента.

пенсии
Система швейцарского пенсионного обеспечения. swissinfo.ch

Федеральный совет отмечает, что даже без учета дополнительных расходов на 13-ю пенсию система пенсий AHV уже сталкивается со значительными финансовыми проблемами. Несмотря на все ранее предложенные меры начиная уже с 2030 года фонды «первого компонента» могут оказаться в ситуации дефицита, поскольку число пенсионеров сейчас растет быстрее, чем число работающих граждан, а также потому, что пенсии по мере увеличения продолжительности жизни придется в будущем выплачивать дольше. По этой причине парламент три года назад поручил Федеральному совету к концу 2026 года разработать очередную пенсионную реформу на период после 2030 года.

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