Кабмин Швейцарии предложил варианты финансирования 13-й пенсии
Федеральный совет, правительство Швейцарии, определил ключевые параметры реализации инициативы о введении 13-й пенсии по старости. Эти меры призваны обеспечить выплату дополнительной пенсии уже с 2026 года.
Чтобы найти дополнительные 4,2 миллиарда швейцарских франков нужно будет либо увеличить на 0,8 процентных пункта зарплатные отчисления в фонды пенсионного страхования, либо же можно было бы остановиться на комбинированном варианте: увеличить отчисления в социальные фонды на 0,5 процентных пункта и повысить ставку НДС на 0,4 процентных пункта.
Как пояснила на пресс-конференции федеральный советник (министр) Элизабет Бом-Шнайдер, кабинет пока не определился с вариантом. «Вариант есть вариант, у самого Федерального совета нет особых предпочтений», но он исходит из необходимости найти «сбалансированное решение», причем 13-ю пенсию можно было бы выплачивать в конце года по аналогии с «рождественскими бонусами и премиями».
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Сегодня из федерального бюджета правительство финансирует в рамках формирования пенсионных выплат по «первому компоненту» (AHV / AVS) фиксированные 20,2% общих расходов. Таким образом, введение 13-й пенсии было бы эквивалентно возложению на федеральный общественный бюджет дополнительного обременения в размере 840 млн (из общей суммы в 4,2 миллиарда). Поэтому, с целью избежать этого дополнительного бремени, Федеральный совет намерен понизить с начала 2026 года федеральное долевое участие в формировании выплат пенсий по линии «первого компонента» с прежних 20,3% до 18,7%.
Возмещение возникшей разницы могло бы также происходить двумя путями: один вариант предусматривает изъятие средств из фондов AHV, второй вариант опирается на дополнительные доходы, которые можно было бы получить или за счет дополнительного увеличения зарплатных отчислений в фонды социального страхования (+0,2 процентных пункта), либо за счет комбинированного увеличения отчислений и повышения ставки НДС (0,1 + 0,2 процентных пункта).
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На момент начала выплат 13-й пенсии общие дополнительные расходы составят 4,2 миллиарда швейцарских франков, через пять лет эти расходы вырастут примерно до 5 млрд. По мнению Федерального совета, кабмина, без поиска дополнительного финансирования финансы «первого компонента» (AHV) быстро столкнутся с трудностями. Проект финансирования 13-й пенсии с согласованными ключевыми показателями должен быть готов к лету 2024 года, осенью 2024 года этот проект должен быть представлен на рассмотрение парламента.
Федеральный совет отмечает, что даже без учета дополнительных расходов на 13-ю пенсию система пенсий AHV уже сталкивается со значительными финансовыми проблемами. Несмотря на все ранее предложенные меры начиная уже с 2030 года фонды «первого компонента» могут оказаться в ситуации дефицита, поскольку число пенсионеров сейчас растет быстрее, чем число работающих граждан, а также потому, что пенсии по мере увеличения продолжительности жизни придется в будущем выплачивать дольше. По этой причине парламент три года назад поручил Федеральному совету к концу 2026 года разработать очередную пенсионную реформу на период после 2030 года.
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