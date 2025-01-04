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Швейцария: страна, которая все ещё играет в игры

Почему настольные игры не выходят из моды и почему аналоговые игры по-прежнему завлекают нас даже в цифровую эпоху?
Почему настольные игры не выходят из моды и почему аналоговые игры по-прежнему завлекают нас даже в цифровую эпоху? Keystone

Почему настольные игры не выходят из моды и почему даже в цифровую эпоху аналоговые игры по-прежнему завлекают нас? На эту тему мы специально поговорили с профессиональным «игроведом-исследователем».

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Синди Шнеебергер (Cindy Schneeberger), телеканал SRF / портал SWI
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Рождество и Новый год — это время встреч с друзьями, с родными и близкими. И конечно, это довольно нервное время поиска подходящих подарков. Что подарить? Как показал опрос, проведенный Швейцарской ассоциацией игровых товаров (Spielwarenverband SchweizВнешняя ссылка), что у маленьких, что у взрослых жителей страны уверенной популярностью пользуются в этом сезоне настольные игры и… конструктор «Лего».

Ассоциация опросила ведущие швейцарские компании в области ретейла (Migros, Manor, Coop, Galaxus, Spielkiste) с просьбой оценить первые тенденции в области предпочтительных видов подарков и сувениров. Результаты показали, что большой популярностью, причем особенно у взрослых, пользуется конструкторов «Лего». Не менее популярны любимцы детворы и герои мультфильмов в формате плюшевых игрушек, а опережает всех по степени популярности диснеевский персонаж Стич, так называемый «генетический эксперимент под номером 626» или инопланетянин сине-голубого цвета, похожий на коалу.

Аналоговые игры в эпоху цифровой революции

Удивительно и другое: несмотря на ускоряющийся процесс «цифровизации», настольные игры остаются одним из самых популярных подарочных форматов. Но почему они востребованы и пользуются спросом? Об этом мы поговорили с «игроведом-исследователем» Райнером Буландом (Rainer BulandВнешняя ссылка), ученым, занимающимся изучением настольных игр с точки зрения социологии, психологии, культурологии и других гуманитарных дисциплин. «Настольные игры объединяют людей, поэтому-то они столь популярны», — говорит Райнер Буланд.

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По его словам, взрослые и дети, вместе играя в такие игры, находятся в равных условиях, что в повседневной жизни случается крайне редко. Дочери или сыну ведь было бы очень интересно понаблюдать, как отреагируют отец или мать, если им придется отправиться в воображаемую тюрьму, как в игре «Монополия». «Это ведь игра, особый мир, родители не могут ничего возразить детям или сделать им замечание, мол, прекрати хулиганить». Настольные игры также популярны в компании друзей.

Кто есть кто

«Игра позволяет очень быстро понять, что за человек находится рядом с вами. В жизни мы всегда стараемся показать себя с наилучшей стороны, игра же иногда срывает все и всяческие маски, и человек раскрывается порой с совершенно неизвестной стороны. Как отреагирует ваш приятель на проигрыш? Он будет злиться? Немудрено, ведь западные игры всегда нацелены на победу. Победа особенно важна в западном мире, в центре которого стоит индивид. В других регионах мира и в других культурных традициях победа вовсе не является главной мотивацией игры».

то у маленьких, что у взрослых жителей страны уверенной популярностью пользуются в этом сезоне настольные игры и… конструктор «Лего».
Что у маленьких, что у взрослых жителей страны уверенной популярностью пользуются в этом сезоне настольные игры и… конструктор «Лего». The Indianapolis Star 2021

Как говорит Райнер Буланд, специализирующийся на 5000-летней игровой культуре людей, на архипелаге Самоа в Полинезии действует другая логика. «Там говорят, что если мы все играем друг против друга и если выигрывает только один человек, то все остальные расстраиваются. Что в этом хорошего и интересного? Впрочем, в последние 30 лет тенденция к преобладанию „кооперативных игр“* заметна и на Западе, особенно в демократических обществах». Изменилась и возрастная стратификация социальной группы «геймер», все больше «взрослых» людей также вдруг открывают в себе «игровой инстинкт».

«Мы стали более свободными»

По словам Райнера Буланда, в 1950-х годах после достижения совершеннолетия женщина обычно выходила замуж и рожала детей, мужчина шел работать, и все говорили, что всё, детство закончилось, на смену играм пришла серьёзность взрослой жизни. «Став взрослым, вы можете, например, заниматься игровыми видами спорта, но играть в детско-подростковом смысле вам уже не к лицу. Сегодня такой четкой карьерной траектории уже не существует. Мы все стали куда более свободными. Мы должны и можем постоянно изобретать себя заново, но для этого нам нужны игра, нам требуется творческое начало».

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Цифровая революция преобразовала и мир игр. Играют на своих смартфонах или при помощи игровых приставок и многие формально «взрослые» возрастные группы. В 1990-х годах было распространено мнение, что теперь «будет одно сплошное телевидение», что видеоигры заменят аналоговые настольные игры, но эти прогнозы не оправдались. «Молодое поколение родителей теперь играет в настольные игры с уже своими детьми. Чем более „цифровыми“ мы все становимся, тем интереснее становятся для нас аналоговые игры. В них ведь по-прежнему присутствует непосредственность и аутентичность, которой мы больше не ощущаем в цифровом мире», — подчеркивает Райнер Буланд.

Но откуда у людей берется «игровой инстинкт»?

Как считает Райнер Буланд, игра была эволюционным преимуществом человека, поскольку она выполняла важную функцию в обучении и фиксации полученных навыков. «У насекомых и высших животных есть фиксированные инстинкты и поведенческие программы, которые говорят им, что им делать в той или иной ситуации. В итоге эволюция выработала для таких животных сложную центральную нервную систему, увеличив им объем мозга.

Но и даже у животных есть потребность приобретать социальные навыки, а лучший способ сделать это — опять же игра. Молодые львы могут для внешнего наблюдателя устроить ужасную на вид драку, но на самом деле у них действует в этот момент инстинкт торможения, настоящего вреда они друг другу не нанесут, но при этом они отработают навыки, необходимые для охоты. Вот почему эволюция и создала игру как таковую. Учиться нужно весело, чтоб хорошо учиться, и современная наука о мозге вполне подтверждает правильность этого принципа», — резюмирует Райнер Буланд.

Примечание:

*Кооперативные игры — это игры, в которых игроки работают вместе для достижения общей цели, вместо того чтобы конкурировать друг с другом. Такие игры популярны в формате как настольных, так и видеоигр, и могут быть предназначены для разных возрастов и уровней навыков.

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