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Космические исследования

Илон Маск установит антенны Starlink в Швейцарии?

Илон Маск установит антенны Starlink в Швейцарии?
Илон Маск установит антенны Starlink в Швейцарии? Keystone / Gaetan Bally

Американская компания SpaceX планирует построить в швейцарской общине Лёйк (Leuk), кантон Вале, одну из крупнейших в Европе наземных станций сети спутникового интернета Starlink. Об этом во вторник 10 июня 2025 года сообщила швейцарская газета Le Nouvelliste.

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Нико Шваб (Nico Schwab), телеканал SRF / портал SWI
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Речь идет по меньшей мере о 40 антеннах, которые должны быть размещены на плато над деревней рядом с уже существующими спутниковыми установками. Заявку на использование участка для предоставления коммерческих телекоммуникационных услуг еще в мае подала немецкая компания Signalhorn AG. Каждая антенна будет иметь высоту около 2,5 метров, их планируют прикрыть защитными куполами. Эти антенны станут так называемыми «шлюзами» (gateways), соединяющими наземную инфраструктуру с сетью спутников Starlink. Если проект будет реализован, станция в Лёйке станет первым подобным объектом в Швейцарии.

Почему Лёйк?

Там уже давно действует крупный комплекс наземных антенн спутниковой связи. Некоторые из них, по словам профессора Томаса Шильдкнехта (Thomas Schildknecht) из Астрономического института Бернского университета (Astronomisches Institut Universität Bern / AIUB), сказанным в интервью телеканалу SRF,Внешняя ссылка даже значительно превышают по размеру новые антенны Starlink. Кроме того, в этой швейцарской горной общине есть вся необходимая инфраструктура: электроснабжение и доступ к высокоскоростному интернету.

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Согласно данным газеты NZZ, на которые ссылается SRF, высота более 700 метров над уровнем моря и свободный обзор неба обеспечивают оптимальные условия для связи со спутниками. Федеральное Ведомство связи Швейцарии (Bakom, подразделение Министерства экологии, энергетики, транспорта и коммуникаций / UVEK) подтвердило, что с точки зрения топографии и климатических условий этот регион страны идеально подходит для реализации данного проекта. Кроме того, интерес к Швейцарии «может быть связан с её нейтралитетом и центральным положением в Европе».

Система Starlink — это сеть спутников, расположенных на низкой околоземной орбите, обеспечивающая доступ в интернет для удалённых регионов планеты и для тех мест, где нет соответствующей развитой инфраструктуры. По собственным данным компании, сейчас на орбите находятся 6 750 спутников, а число пользователей превышает пять миллионов единиц. По словам Томаса Шильдкнехта, наземные станции играют при этом ключевую роль: именно они соединяют спутниковую сеть с наземным интернетом. В Европе насчитывается около 20 таких станций, что значительно меньше, чем в США, и поэтому SpaceX продолжает экспансию на европейском рынке.

Что будет дальше?

Процедура согласования проекта в Лёйке началась в конце мая и продлится до 28 июня. Если разрешение на строительство будет выдано, монтаж оборудования может начаться уже этой осенью. Когда именно станция начнет работу, пока неизвестно: как сообщает NZZ со ссылкой на Bakom, сейчас ведется процесс согласования технических деталей, в само федеральное ведомство по вопросам связи поддерживает постоянный контакт с представителями компании Starlink.

Что говорят сторонники и противники проекта?

Мэр общины Лёйк Ален Бреги (Alain Bregy) приветствовал инициативу компании SpaceX, отметив её значительный экономический потенциал. По его словам, проект даст импульс развитию региона и увеличит налоговые поступления. В то же время общественная инициативная группа 5G en Suisse, non merci выступает против установки антенн. На своей странице в Facebook участники движения предупреждают о возможной повышенной радиационной нагрузке и призывают жителей активно возражать против этого проекта, время у них есть ещё до конца июня.

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