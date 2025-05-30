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Космические исследования

Филиал ESA открылся в Швейцарии

В Швейцарии в городе Филлиген заработал филиал Европейского космического агентства (ESA). На фото: швейцарский астронавт Марко Зибер.
В Швейцарии в городе Филлиген заработал филиал Европейского космического агентства (ESA). На фото: швейцарский астронавт Марко Зибер. Keystone-SDA

Европейское космическое агентство (ESA) запустило филиал в Швейцарии. Он открыт в городе Филлиген, кантон Аргау, при участии швейцарского Института Пауля Шеррера (PSI). На базе этого НИИ начал работу Центр космических инноваций (Zentrum für Raumfahrt-Innovationen).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

«Открытие Европейского центра высоких технологий в области освоения космоса подтверждает стремление ESA и Швейцарии к совместным усилиям в сфере инноваций и экономического развития», — заявил генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher, согласно пресс-релизу PSI).

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Новый научно-внедренческий центр под названием Zentrum für Raumfahrt-Innovationen / European Space Deep-tech Innovation Centre (Esdi)Внешняя ссылка призван укрепить взаимодействие между научно-исследовательским сообществом Швейцарии и частным бизнесом.

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Его задача — поддержка проектов в области разработки передовых технологий с потенциальным применением в сфере освоения околоземного космического пространства. На первом этапе особое внимание будет уделено квантовым исследованиям, теории и практике обработки больших массивов данных и материаловедению.

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