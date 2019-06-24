Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 10:56

Коровы направляются в горы на пастбище, регион Тоггенбург на востоке Швейцарии, июнь 2010 года. (Keystone / Regina Kuehne)

Швейцарская народная «Баллада о корове» (Ranz des vaches или Kühreihen) по традиции становится каждый раз кульминацией «Праздника виноделов» в Веве, проходящего только четыре раза в столетие! О чем идет в ней речь?

Швейцарская народная «Баллада о корове» (Ranz des vaches или Kühreihen) является традиционной пастушеской песней-заговором и одновременно очень интересным историческим источником, позволяющим, в частности, проследить роль церкви в швейцарском обществе на рубеже 18 и 19 веков, а также составить себе некое представление о состоянии нравов той эпохи.

Исполняется, как правило, а-капелла, без сопровождения. На утилитарном уровне песня выступает призывом к коровам прийти с луга в стойло на дойку, исполняя те же функции, что и изначальная игра на альпийском рожке. Примерно с 1800 года, однако, и «Баллада о корове», и альпийские рожки теряют свой утилитарный характер, превращаясь в произведение культуры и искусства.

коровы песня

«Баллада о корове» структурно состоит из трёх элементов: из припева/рефрена с возгласом «loba» (кельтское слово, означающее «корова»), из перечисления коров разного окраса и собственно баллады, в которой речь идет о случае, который произошел с пастухом Петером/Пьером, который со стадом находился на пути в горы на пастбище. «Баллада о корове» это не только конкретная песня, но еще и жанр, в котором часто речь идет как о красоте гор, так и о тяготах крестьянской жизни.

Впервые варианты такой баллады фиксируются уже в 16 веке, в конце 18 века, точнее в 1794 году, это произведение слышит Граф Леопольд цу Штольберг (Graf Leopold zu Stolberg, 1750-1819Внешняя ссылка), который вместе с Й.-В. Гёте совершал поездку по Швейцарии. В своем дневнике он фиксирует такую балладу, которую в то время пели в регионе Аппенцелль. В 1805 году впервые выходит аннотированное собрание швейцарских пастушеских баллад под названием «Acht Schweizer Kühreihen» («Восемь швейцарских пастушеских баллад»), которое потом переиздавалось в 1812, 1818 и 1826 годах.

Свою роль сыграла и соответствующая отметка Жан-Жака Руссо в его знаменитом «Dictionnaire de la Musique» («Музыкальный словарь», 1768 год), благодаря которой на этот жанр обращают внимания образованные путешественники по Швейцарии. По словам Руссо пение баллады Ranz des vaches было запрещено среди швейцарских наёмных военнослужащих, потому что она вызывала у них ностальгию и подрывала боевой дух.

5 баллада

В 1921 году Жозеф Бове (Joseph Bovet, 1879-1951Внешняя ссылка), учитель музыки из швейцарского региона Грюйер (Greyerzerland, кантон Фрибур), записал ставшие классическими текст и музыку баллады Ranz des vaches и исполнил ее с местным хором. С тех пор эта композиция считается тайным «гимном» франкоязычной Швейцарии.

В рамках проведения в городе Веве знаменитого праздника виноделов эта песня, исполняемая, как правило, на так называемом «патуа» (почти вымерший швейцарский диалект французского языка), традиционно становится эмоциональной кульминацией. Ниже предлагаем неофициальный перевод «Баллады о корове» на русский язык, который ни в коем случае не претендует на статус официального и преследует лишь цель дать, немножко с улыбкой, общее представление о сюжете, положенным в основу баллады.

У тех пастухов, что живут в Коломбете

День полный хлопот начался на рассвете!

Коров мы погнали до Бас-О ватагу,

Дошли, ну а дальше, проклятье, ни шагу!

Что ж делать? Нам Петер расскажет едва ли

В засаде такой мы еще не бывали!

Священник спасение наше теперь!

Иди, постучись-ка в священника дверь!

С какими, давай пораскинем мозгами,

К святому отцу обратимся словами?

А пусть он прочтет нам скорее молитву

Чтоб легким был путь и ногам и копытам!

И вот мы стучимся, проснитесь же, отче!

Для нашей беды отворите вы очи!

Прочтите же нам поскорее молитву

Чтоб легким был путь и ногам и копытам

Священник сказал, на пороге зевая:

Вам в горы? Но есть тут проблема такая:

Здесь каждый прохожий мне должен сыров,

С молочных душистых альпийских лугов

Пошли ж нам служанку, Марусю иль Зинку

Мы сыра отвалим вам с горкой корзинку

Священник доволен, пусть так тому быть,

Не смейте лишь глаз на неё положить!

Вы можете, Отче, нам полностью верить!

Мы ж не лиходеи! Ведь мы же не звери!

Кто собственность церкви посмеет спереть,

Тот в адском огне будет вечно гореть!

И честная исповедь вряд ли поможет,

Тому, кто на девицу глаз свой положит!

Ступай же, о Петер, откуда пришед,

Я ж «Аве, Мария» прочту вам во след!

У ваших коров пусть и кожа и кости

Здоровыми будут — а вас жду я в гости!

Вернувшись он видит — дорога открыта,

Легка и покорна ногам и копытам

И столько в тот год надоить молока,

Смогли, что едва не отсохла рука!





Припев

(Ко всем нечетным строфам)

Зорька, зорька — на дойку! (два раза)

Где же вы — белые, черные, рыжие,

с пятнами, юные,

старые — всякие

Здесь я под дубом вас буду доить!

Сыра под ивою вдоволь варить!

Зорька, зорька — на дойку! (два раза)





(Ко всем четным строфам)

Зорька, зорька — на дойку! (два раза)

Первой со звуком прийти бубенца,

Черная — первою будет с конца

Зорька, зорька — на дойку! (два раза)

Тексты «Баллады» на «патуа», французском и немецком языках находятся по этой ссылкеВнешняя ссылка.



Русскоязычную версию материала и баллады подготовил Игорь Петров.

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