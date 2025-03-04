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Блаттер и Платини снова предстанут перед судом

Бывший президент ФИФА Йозеф «Зепп» Блаттер окружен журналистами по прибытии в специальный апелляционный суд в Муттенце, недалеко от Базеля, Швейцария, 3 марта 2025 года. Keystone-SDA
Бывший президент ФИФА Йозеф «Зепп» Блаттер окружен журналистами по прибытии в специальный апелляционный суд в Муттенце, недалеко от Базеля, Швейцария, 3 марта 2025 года. Keystone-SDA

Зепп Блаттер и Мишель Платини должны предстать перед специальным судом в швейцарском городе Муттенц.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

В 2011 году ФИФА под руководством Зеппа Блаттера — на тот момент он стремился к переизбранию — перевела два миллиона франков тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини. Был ли этот перевод законным гонораром или коррупционной схемой? Этот вопрос предстоит прояснить суду.

Что уже произошло на данный момент?

Летом 2022 года Федеральный уголовный суд в Беллинцоне оправдал Зеппа Блаттера и Мишеля Платини. Однако Федеральная прокуратура Швейцарии (BA) и руководство ФИФА во главе с Джанни Инфантино подали апелляцию. Теперь дело рассматривается повторно.

В чем обвиняют бывших футбольных чиновников?

По версии Федеральной прокуратуры Швейцарии, у этой выплаты не было законных оснований. Согласно письменному соглашению, Мишель Платини получал от ФИФА 300 000 швейцарских франков ежегодно за консультационные услуги (в период с 1998 по 2002 год). Однако спустя почти десять лет ФИФА неожиданно перевела ему еще два миллиона франков, оформив фиктивный счет. Обвинение утверждает, что это было мошенничеством.

Что говорит защита?

Адвокаты настаивают, что выплата была ретроспективной компенсацией за консультационные услуги. Перевод был полностью законным: с суммы были вычтены взносы на социальное страхование, а сам Платини заплатил налоги.

В чем суть дела?

Размер вознаграждения за консультационные услуги был оговорен между двумя футбольными чиновниками лишь устно, в форме рукопожатия. В письменном контракте фигурировала значительно меньшая сумма. Кроме того, деньги были выплачены лишь в 2011 году — спустя почти десять лет после завершения предоставления указанных услуг.

Бывший президент ФИФА Йосиф Блаттер.
Бывший президент ФИФА Йосиф Блаттер. Keystone

Почему судебный процесс проходит в Муттенце?

Город Муттенц (Muttenz) расположен в кантоне Базель-сельский в северо-западной части страны, неподалеку от Базеля. Он известен своей исторической архитектурой, рядом культурных и туристических достопримечательностей, а также является важным промышленным и логистическим центром региона.

Апелляционная палата Федерального уголовного суда в Беллинцоне не могла рассматривать это дело, поскольку ее председатель ранее руководил расследованием против Зеппа Блаттера в Федеральной прокуратуре. Чтобы избежать конфликта интересов, процесс передали специальному суду, состав которого был определен жребием. Так как председательствующий судья оказался представителем кантона Базель-сельский, заседания проходят в Центре уголовного правосудия (Strafjustizzentrum) в Муттенце.

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Является ли это проблемой?

Чрезвычайная Апелляционная палата состоит из трех кантональных судей. Судя по их резюме, двое из них специализируются на гражданском праве, что не является идеальным для рассмотрения уголовного дела. Однако третий судья много лет работал в уголовных судах и имеет опыт работы в Федеральной прокуратуре.

Что будет дальше?

Апелляционные слушания продлятся как минимум до 6 марта 2025 года. На середину марта запланированы два резервных дня. Вердикт будет объявлен устно 25 марта 2025 года. Решение может быть обжаловано в Федеральном суде Швейцарии в Лозанне.

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