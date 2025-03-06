Брутализм: стиль, прочно обосновавшийся в Швейцарии
Фильм «Бруталист», удостоенный премии Оскар, вновь привлек внимание к этому архитектурному направлению. В Швейцарии брутализм занимает важное место в градостроительном ландшафте и представлен множеством знаковых сооружений.
На фоне традиционных шале в деревне Эреманс (Hérémence, кантон Вале) церковь Сен-Николя (L’Église Saint-NicolasВнешняя ссылка), один из самых известных примеров швейцарского брутализма, выделяется весьма радикально.
«Я люблю называть её «нашим собором». Люди приезжают посмотреть на неё из Франции, Германии и других стран», — рассказывает Ивэн Делалуа (Yvan Delaloye), бывший президент местной Ассоциации охраны памятников истории и культуры Patrimoine HérémenceВнешняя ссылка, в эфире программы «19h30».
После землетрясения церковь была в 1970-х годах восстановлена, при её строительстве использовали тот же бетон, что и для плотины Гранд-Диксанс (Grande DixenceВнешняя ссылка). Архитектор Вальтер Мария Фёрдерер (Walter Maria Förderer) хотел подчеркнуть силу характера местных жителей.
«В то время это здание стало настоящей сенсацией. Оно резко контрастировало с окружающими деревянными домами и сараями. Думаю, до сих пор есть несколько пожилых людей, которые так и не приняли этот стиль», — добавляет Ивэн Делалуа.
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Конгресс-центр в Биле: смелость и функциональность
Церковь в Эремансе — не единственный шедевр брутализма в Швейцарии. В 1966 году архитектор Макс Шлуп (Max Schlup) спроектировал Конгресс-центр в Биле (Kongresshaus in BielВнешняя ссылка) — здание, отражающее период экономического расцвета города.
«Макс Шлуп находился под сильным влиянием брутализма, особенно что касается дизайна фасада Конгресс-центра. Это бетон в его чистом виде, без отделки, со всеми неровностями и шероховатостями», — объясняет Дельфина Фэндрих (Delphine Fändrich), глава отдела городского правительства, отвечающего за охрану памятников культуры и архитектуры.
Это здание вызывает противоречивые эмоции: его либо любят, либо не приемлют. В состав Конгресс-центра входят бассейн, галерея и концертный зал, а его крыша словно парит в воздухе. «Главная особенность центра — сводчатая крыша без опор. Благодаря этому пространство Центра остаётся открытым, а здание выглядит легким, несмотря на массивные бетонные формы», — отмечает Дельфина Фэндрих.
Цюрих — столица швейцарского брутализма
Брутализм зародился в Англии в 1950-х годах, но быстро прижился в Швейцарии. Сегодня в Цюрихе насчитывается более сорока зданий в этом стиле.
«Этот термин часто используют в качестве обобщающего термина для всей архитектуры из голого бетона. Но на самом деле брутализм — это прежде всего определённая философия проектирования зданий», — поясняет Лоран Штальдер (Laurent Stalder), профессор истории и теории архитектуры в Высшей технической школе Цюриха (ETHZ).
«Если понимать „уродливое“ как что-то дисгармоничное, то брутализм трудно назвать уродливым. Но если „уродливое“ — это вызов традиционной эстетике, эксперимент с грубыми формами, то да, брутализм можно назвать именно таким», — заключает Лоран Штальдер.
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