Il brutalismo, uno stile architettonico saldamente radicato in Svizzera

Il Palazzo dei congressi di Bienne. Keystone / Anthony Anex

Il brutalismo, stile architettonico in voga dagli anni Cinquanta, è tornato recentemente alla ribalta grazie al successo di "The Brutalist", un film che mette in scena un architetto seguace di questa corrente, molto presente nel paesaggio svizzero, caratterizzata da imponenti costruzioni in calcestruzzo grezzo.

In mezzo agli chalet del villaggio di Hérémence in Vallese, la chiesa di San Nicola, in stile brutalista, non passa inosservata. “Come mi piace dire, è un po’ la nostra cattedrale. Si viene da molto lontano per vederla, dalla Francia, dalla Germania”, si rallegra ai microfoni della RTS Yvan Delaloye, ex presidente della società “Patrimoine Hérémence”.

In seguito a un terremoto, la chiesa è stata ricostruita negli anni Settanta con lo stesso calcestruzzo della diga della Grande Dixence. L’architetto Walter Maria Forderer voleva ricordare la forza di carattere dei montanari.

“All’epoca, ha fatto notevolmente notizia sui giornali a causa della sua collocazione in mezzo alle case in legno, ai granai e ai fienili. Penso che ci siano ancora alcune persone anziane che forse portano un po’ di rancore riguardo alla scelta finale”, sorride Yvan Delaloye.

Palazzo dei Congressi di Bienne

La chiesa di Hérémence è un monumento di importanza nazionale, simbolo del brutalismo. Ma non è l’unico in Svizzera. Nel 1966, l’architetto biennese Max Schlup progetta il Palazzo dei Congressi, riflesso di un’epoca di prosperità finanziaria fiorente per la sua città, Bienne.

Il servizio della RTS sottotitolato in italiano:

“Si sente che Max Schlup è stato molto influenzato da questo movimento, in particolare nella facciata del Palazzo dei Congressi. Questo calcestruzzo è grezzo, con le sue asperità, i suoi difetti, e non ci sono ornamenti superflui”, analizza Delphine Faehndrich, conservatrice dei monumenti storici della città. “È un edificio molto divisivo: o lo si ama o lo si odia.”

Se si considera il “brutto” come una nozione estetica che si oppone all’armonia e che si interessa alla dimensione del non finito e dell’espressività, allora si può dire che il brutalismo è “brutto”.

Allo stesso tempo piscina, galleria e sala concerti: il Palazzo dei Congressi moltiplica le funzioni, il tutto sotto un tetto sospeso che sfida l’immaginazione. “Un tetto sospeso non poggia su pilastri portanti, il che permette di avere una curva dolce e armoniosa”, continua Delphine Faehndrich.

“È davvero ciò che fa la particolarità di questo Palazzo dei Congressi, con questa torre molto verticale e questo tetto sospeso a forma di volta”, nota Delphine Faehndrich.

Numerosi edifici zurighesi

Il brutalismo nasce in Inghilterra negli anni Cinquanta, ma si impone rapidamente in Svizzera. Zurigo conta oggi più di 40 edifici di questo stile. “È uno slogan che permette da un lato di qualificare l’architettura di un’epoca, e dall’altro di qualificare tutto ciò che è grande, tutto ciò che è in calcestruzzo”, spiega Laurent Stalder, professore di storia e teoria dell’architettura al Politecnico federale di Zurigo.

La torre Swissmill a Zurigo si inserisce nella tradizione brutalista. Keystone / Gaetan Bally

Questo stile non piace a tutti. “Se si considera il ‘brutto’ come qualcosa di peggiorativo, non sono d’accordo nel qualificare così il brutalismo”, stima il professore. “Ma se si considera il ‘brutto’ come una nozione estetica che si oppone all’armonia, e che si interessa molto di più alla dimensione del non finito e dell’espressività, allora sì, penso che ‘brutto’ sia un buon termine per parlarne”, conclude Laurent Stalder.

Tradotto con l’aiuto del language model Claude