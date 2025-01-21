Ведущей Евровидения-2025 в Базеле станет Мишель Хунцикер

Слева направо: телеведущая и певица Сандра Штудер (Sandra Studer), швейцарско-итальянская телеведущая, актриса, певица и модель Мишель Хунцикер (Michelle Hunziker), стендап-комик Хейзель Бруггер (Hazel Brugger). Keystone / Georgios Kefalas

Ведущей конкурса песни «Евровидение» (ESC) в 2025 году, который пройдет с 13 по 17 мая в Базеле, будет известная швейцарско-итальянская телеведущая, актриса, певица и модель Мишель ХунцикерВнешняя ссылка.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en Michelle Hunziker to co-present Eurovision Song Contest Читать далее Michelle Hunziker to co-present Eurovision Song Contest

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Об этом сообщили итальянская газета Il Messaggero и швейцарский общественный телеканал SRF. Мишель родилась 24 января 1977 года в городе Соренго, кантон Тичино, Швейцария.

Ведущей конкурса песни «Евровидение» (ESC) в 2025 году, который пройдет с 13 по 17 мая в Базеле, будет Мишель Хунцикер. Keystone-SDA

Получила широкую известность благодаря своей работе на итальянском телевидении. Последние годы жила в Италии, говорит на немецком, французском, итальянском, английском языках. В качестве соведущих к ней присоединятся стендап-комик Хейзель Бруггер (Hazel BruggerВнешняя ссылка) и телемодератор и певица Сандра Штудер (Sandra StuderВнешняя ссылка).

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Мишель Хунцикер ранее была замужем за поп-певцом Эросом Рамаццотти, имеет большой опыт работы в качестве ведущей. Она модерировала, в частности, известный музыкальный фестиваль в Сан-Ремо. В 2025 году конкурс ESC пройдет в Швейцарии, так как в прошлом 2024 году в нем победил швейцарский исполнитель Nemo. Финал запланирован на 17 мая 2025 года на стадионе St. JakobshalleВнешняя ссылка в Базеле.

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