The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости
Культура

Грюйерский замок в Швейцарии будет отреставрирован

Парламент кантона Фрибург одобрил выделение 6,4 миллиона швейцарских франков на реставрацию Грюйерского замка. Средства направят на укрепление крепостных валов, обновление прогулочной дорожки, ремонт башен и замену наружного освещения.
Парламент кантона Фрибур одобрил выделение 6,4 миллиона швейцарских франков на реставрацию Грюйерского замка. Keystone-SDA

Парламент кантона Фрибур одобрил выделение 6,4 миллиона франков на реставрацию Грюйерского замка. Средства направят на укрепление крепостных валов, обновление прогулочного маршрута, ремонт башен и замену наружного освещения.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Показать больше

Решение поддержали 88 депутатов, один высказался против, воздержавшихся не было. Президент кантонального правительства Жан-Франсуа Штайерт (Jean-François Steiert), он же министр, курирующий инфраструктуру, подчеркнул, что проект является частью программы по сохранению и развитию исторического наследия региона. Деньги также будут направлены на повышение безопасности посетителей и сотрудников замка.

Закрытый в 2018 году по соображениям безопасности прогулочный маршрут Jehan l’EclopéВнешняя ссылка, также вновь откроется для публики. Обновление системы освещения не только подчеркнёт архитектурные особенности замка, но и обеспечит экологичность — за счёт снижения энергопотребления почти в пять раз.

В последние месяцы обследование крепостных сооружений выявило серьёзные дефекты облицовки стен. Сезонные перепады температур постепенно разрушали её, значительно увеличивая риск обрушения. С 2013 по 2017 год власти уже профинансировали самые неотложные работы: установили защитные решётки и удерживающие сетки, временные подпорки на юго-восточной стене, а также построили защитные навесы.

В прошлом 2024 году экстренный ремонт провели на одной из круглых башен замка. Однако, как отмечает правительство, временные меры свою роль сыграли, и теперь нужна комплексная реконструкция. Она и была признана «необходимой» и получила поддержку депутатов парламента кантона.

Показать больше

Общая стоимость проекта составляет 6,4 миллиона франков. В эту сумму включены также предварительные инженерные исследования и проектные работы по освещению. Проект новой концепции светодиодного освещения пока находится на стадии предварительного проектирования, оно будет интегрировано в общий архитектурный план.

Предварительные работы могут начаться уже этим летом. Освещение планируется ввести в эксплуатацию зимой 2026 года, завершение реставрации крепостных валов ожидается к концу весны 2028 года. Замок Грюйер — одна из самых популярных достопримечательностей Швейцарии. По числу гостей каждый год среди исторических замков страны он уступает только Шильонскому замку.

Читайте также:

Показать больше
Замок, находящийся в собственности кантона Во с 1803 года, в прошлом году привлёк около 400 тысяч посетителей.

Показать больше

Реставрация Шильонского замка будет продолжена

Этот контент был опубликован на Парламент кантона Во одобрил выделение кредита на реставрацию Шильонского замка, самого знаменитого исторического памятника Швейцарии.

Читать далее Реставрация Шильонского замка будет продолжена
Что пишут швейцарские СМИ о постсоветском пространстве? Читайте свежий обзор!

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Джессика Дэвис Плюсс

Что вы думаете о массовом интересе к продлению жизни?

Что в идее существенного продления жизни внушает вам оптимизм, а что вызывает сомнения? Какие аспекты этого феномена кажутся вам особенно важными, спорными или многообещающими?

Присоединяйтесь к дискуссии
29 Отметки «мне нравится»
19 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Инг Цанг

Новые глобальные альянсы и положение малых стран

В мире стремительно формируются новые политические и экономические альянсы. Какой стратегии в данных условиях должны придерживаться малые страны, такие как Швейцария?

Присоединяйтесь к дискуссии
5 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
54 Отметки «мне нравится»
58 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

Показать больше

Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось

Этот контент был опубликован на Разведка (NDB) предупреждает о растущих рисках, связанных со шпионажем, неконтролируемым распространением военных технологий и терроризмом.

Читать далее Положение Швейцарии в плане безопасности ухудшилось
Жители кантона Граубюнден чувствуют себя самыми счастливыми и благополучными гражданами Швейцарии.

Показать больше

Стало известно, какой кантон Швейцарии самый счастливый

Этот контент был опубликован на Жители кантона Граубюнден чувствуют себя самыми счастливыми и благополучными гражданами Швейцарии.

Читать далее Стало известно, какой кантон Швейцарии самый счастливый
На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти.

Показать больше

Парламентский надзор расследует закупку истребителей F-35

Этот контент был опубликован на На критические вопросы, связанные с закупкой истребителей F-35, должны будут ответить правительство и другие органы власти.

Читать далее Парламентский надзор расследует закупку истребителей F-35
Озёра Центральной Швейцарии отличаются самым высоким качеством воды, купаться в них можно без опасений заразиться бактериями

Показать больше

Озера Центральной Швейцарии – самые чистые

Этот контент был опубликован на Озёра Центральной Швейцарии отличаются самым высоким качеством воды, купаться в них можно без опасений заразиться бактериями

Читать далее Озера Центральной Швейцарии – самые чистые
Федеральный совет Швейцарии одобрил проведение уголовного расследования по делу о предполагаемом шпионаже в Федеральной службе разведки.

Показать больше

Швейцария будет расследовать шпионаж против своей разведки

Этот контент был опубликован на Федеральный совет Швейцарии одобрил проведение уголовного расследования по делу о предполагаемом шпионаже в Федеральной службе разведки.

Читать далее Швейцария будет расследовать шпионаж против своей разведки
Причина — финансовые сложности и необходимость сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся медиасекторе.

Показать больше

Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы

Этот контент был опубликован на Причина — финансовые сложности и необходимость сохранить конкурентоспособность в быстро меняющемся медиасекторе.

Читать далее Общественные электронные СМИ Швейцарии будут реструктурированы
Специальный докладчик ООН по ситуации на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе (Francesca Albanese)

Показать больше

Специальный докладчик ООН по Палестине выступила в Берне

Этот контент был опубликован на Ранее стало известно о решении Университета Берна отменить дебаты по ситуации в Палестине.

Читать далее Специальный докладчик ООН по Палестине выступила в Берне
И это несмотря на то, что те же самые опрошенные признают, что в стране существует опасный дефицит жилой площади.

Показать больше

Большинство в Швейцарии отвергает уплотнительную застройку

Этот контент был опубликован на И это несмотря на то, что те же самые опрошенные признают, что в стране существует опасный дефицит жилой площади.

Читать далее Большинство в Швейцарии отвергает уплотнительную застройку

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Luftaufnahme des Schlosses Brestenberg aus dem Jahr 1947.

Показать больше

Заброшенные места Швейцарии: замок Брестенберг

Этот контент был опубликован на В нашей новой серии мы знакомимся со швейцарскими пустошами и «замками с привидениями». Сегодня серия первая: Замок Брестенберг.

Читать далее Заброшенные места Швейцарии: замок Брестенберг
замок

Показать больше

Распродажа замков прошла в Швейцарии

Этот контент был опубликован на Кантон Берн решил провести распродажу находящихся на бюджетном балансе замков. Результаты оказались довольно-таки отрезвляющими.

Читать далее Распродажа замков прошла в Швейцарии

Показать больше

«Средние века — драгоценное наследие Европы»

Этот контент был опубликован на По мнению Оливье Ренодо, куратора парижского «Музея армии», миру академической исторической науки следует уделять таким «реконструкциям» больше внимания. Праздник Святого Иоанна в замке Грюйер, исторический марш в местечке Ардез в кантоне Граубюнден, средневековый спектакль в г. Берту и костюмированные шествия в старинном местечке Сен-Урсенн… Тот, кто хочет полюбоваться на всадников в рыцарских доспехах, и дам, одетых по моде 15-го века, а также приоткрыть для себя…

Читать далее «Средние века — драгоценное наследие Европы»
Пьер-Виктор де Безенваль (Pierre-Victor de Besenval, 1721 – 1791) с военным французским Орденом Святого Людовика (Ordre royal et militaire de Saint-Louis). Портрет работы Жана-Марка Натье (Jean-Marc Nattier, 1685 – 1766), около 1766 года. Wikipedia

Показать больше

Швейцарец, который помогал королю во время Французской революции

Этот контент был опубликован на Пьер-Виктор де Безенваль командовал королевскими войсками во время Французской революции. В свет вышла новая посвященная ему научная монография.

Читать далее Швейцарец, который помогал королю во время Французской революции

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR