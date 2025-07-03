Грюйерский замок в Швейцарии будет отреставрирован

Парламент кантона Фрибур одобрил выделение 6,4 миллиона швейцарских франков на реставрацию Грюйерского замка. Keystone-SDA

Парламент кантона Фрибур одобрил выделение 6,4 миллиона франков на реставрацию Грюйерского замка. Средства направят на укрепление крепостных валов, обновление прогулочного маршрута, ремонт башен и замену наружного освещения.

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Решение поддержали 88 депутатов, один высказался против, воздержавшихся не было. Президент кантонального правительства Жан-Франсуа Штайерт (Jean-François Steiert), он же министр, курирующий инфраструктуру, подчеркнул, что проект является частью программы по сохранению и развитию исторического наследия региона. Деньги также будут направлены на повышение безопасности посетителей и сотрудников замка.

Закрытый в 2018 году по соображениям безопасности прогулочный маршрут Jehan l’EclopéВнешняя ссылка, также вновь откроется для публики. Обновление системы освещения не только подчеркнёт архитектурные особенности замка, но и обеспечит экологичность — за счёт снижения энергопотребления почти в пять раз.

В последние месяцы обследование крепостных сооружений выявило серьёзные дефекты облицовки стен. Сезонные перепады температур постепенно разрушали её, значительно увеличивая риск обрушения. С 2013 по 2017 год власти уже профинансировали самые неотложные работы: установили защитные решётки и удерживающие сетки, временные подпорки на юго-восточной стене, а также построили защитные навесы.

В прошлом 2024 году экстренный ремонт провели на одной из круглых башен замка. Однако, как отмечает правительство, временные меры свою роль сыграли, и теперь нужна комплексная реконструкция. Она и была признана «необходимой» и получила поддержку депутатов парламента кантона.

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Общая стоимость проекта составляет 6,4 миллиона франков. В эту сумму включены также предварительные инженерные исследования и проектные работы по освещению. Проект новой концепции светодиодного освещения пока находится на стадии предварительного проектирования, оно будет интегрировано в общий архитектурный план.

Предварительные работы могут начаться уже этим летом. Освещение планируется ввести в эксплуатацию зимой 2026 года, завершение реставрации крепостных валов ожидается к концу весны 2028 года. Замок Грюйер — одна из самых популярных достопримечательностей Швейцарии. По числу гостей каждый год среди исторических замков страны он уступает только Шильонскому замку.

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