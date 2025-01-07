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Кто продал в Швейцарии больше всего книг?

Книготорговля подводит итоги 2024 года: кто в немецкой Швейцарии продал больше всего книг и в каком жанре?
Книготорговля подводит итоги 2024 года: кто в немецкой Швейцарии продал больше всего книг и в каком жанре? Keystone-SDA

Книготорговля подводит итоги 2024 года: кто в немецкой части Швейцарии продал больше всего книг и в каком жанре? Самыми продаваемыми книгами в 2024 году стали детективы, триллеры и романы швейцарских авторов в жанре художественной прозы. В топ-10 вошли тексты Кристины Бранд (Christine Brand), Алекса Капю (Alex Capus), Мартина Зутера (Martin Suter), Сильвии Гёчи (Silvia Götschi), Зоры дель Буоно (Zora del Buono) и Филиппа Гурта (Philippe Gurt).

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Мария Кюнцли (Maria Künzli) для агентства Keystone-SDA

В 2024 года в среде швейцарской читающей публики самой популярной была судьба матери, бесследно пропавшей в день пятилетия своего сына. Речь идет о детективном романе Vermisst — Der Fall Anna («Пропавшая: Дело Анны») писательницы Кристины Бранд, занявшем в немецкоязычной Швейцарии первое место в категории художественной литературы (книги в твердой обложке) в ежегодном списке бестселлеров, представленном Швейцарской Ассоциацией книготорговцев и издателей (Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband / SBVV). Этот текст стал первым томом в её новой серии о так и не раскрытых уголовных делах.

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Роман вышел 24 апреля 2024 года и Кристина Бранд, автор из Берна, сразу же вышла на первое место в еженедельном списке бестселлеров, сместив в тот месяц на второе место писателя Мартина Зутера из Цюриха с его также очередным романом Allmen und Herr Weynfeldt («Детектив Алльмен и господин Вайнфельдт») из серии его романов об Иоганне Фридрихе фон Алльмене, утонченном эстете и знатоке искусства, который еще и расследует загадочные уголовные дела. Текст Кристины Бранд провел 18 недель в первой десятке бестселлеров и еще восемь недель среди 20 самых продаваемых книг в немецкой части Швейцарии.

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Сразу за Кристиной Бранд в ежегодном списке бестселлеров следует Алекс Капю из небольшого города Ольтен, расположенного «где-то между» Цюрихом и Берном, с книгой в жанре художественной эссеистики с примесью аутофикшн Das kleine Haus am Sonnenhang («Маленький домик на солнечном склоне»). Рассказчик от первого лица в забавной манере решает вопросы, связанные с общественной ролью писателей и писательства, а также философствует о том, что такое в жизни счастье и чем маленькое счастье отличается от большого.

Предпочитая своих авторов

В целом читающая публика в Швейцарии в 2024 году в основном предпочитала отечественных авторов, при том, что вся мировая литература выходит в Швейцарии в переводах буквально одновременно с глобальными премьерами: семь из десяти первых мест в ежегодном списке бестселлеров заняли именно швейцарские книги, а написали их всего шесть авторов. Мартин Зутер был даже представлен дважды: роман «Мелоди», номер один 2023 года, добрался в 2024 году в общем зачете до восьмого места, а его детектив «Детектив Алльмен и господин Вайнфельдт» занял в ежегодном списке бестселлеров четвертое место.

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«Мы очень рады, что публика обращается к литературе, написанной именно в нашей стране, учитывая огромный выбор, имеющийся на книжном рынке, и еще больше рады мы видеть в этом году на вершине ежегодных бестселлеров лауреатов Швейцарской книжной премии (Schweizer Buchpreis)». Об этом Таня Мессерли (Tanja Messerli), управляющая директор SBVV, рассказала швейцарскому информационному агентству Keystone-SDA. И в самом деле, детективные романы, особенно с местным колоритом, из года в год пользуются неизменным успехом у читающей публики и, соответственно, такие тексты почти автоматически попадают в списки бестселлеров.

Не гарантирует продаж

А вот получение Швейцарской книжной премии отнюдь не является гарантией хороших продаж. Однако, как кажется, в 2024 году мнение жюри этой премии и вкусы публики совпали довольно точно. Недаром роман Зоры дель Буоно Seinetwegen («Из-за него», о нём мы рассказывали по ссылке выше) занимает среди бестселлеров 2024 года седьмое место. Уточним, что в предыдущем 2023 году в десятку самых продаваемых названий попали «всего» четыре швейцарских автора. В 2024 году все они снова обеспечили себе первые места. Помимо Мартина Зутера это были довольно плодовитые Сильвия Гёчи, Кристина Бранд и Филипп Гурт.

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Три из десяти самых продаваемых книг в 2024 году были опубликованы швейцарскими издательствами. Издательство Diogenes стало лидером благодаря книгам Мартина Зутера, а издательство Oktopus bei Kampa заняло девятое место благодаря книгам Филиппа Гурта, в которых детективные истории разворачиваются на фоне исторических, социальных и природных ландшафтов кантона Граубюнден. Интересно, что вполне успешным может быть и совсем маленькое издательство, такое как цюрихское Bilgerverlag, которое в ежегодном рейтинге бестселлеров 2024 года добралось до 17-го места с историческим романом Маргрит Шрайбер (Margrit Schriber) Die Stickerin («Вышивальщица»).*

*Этот текст был в оригинале написан Марией Кюнцли (Maria Künzli) для агентства Keystone-SDA на немецком языке и подготовлен при содействии Фонда Готлиба и Ханса Фогта (Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung). Оригинальный текст на русском языке подготовлен русскоязычной редакцией SWI.

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