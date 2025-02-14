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Новый альбом Patent Ochsner сочетает в себе легкость и боль

Новый альбом Patent Ochsner сочетает в себе легкость и боль
Новый альбом Patent Ochsner сочетает в себе легкость и боль. Keystone-SDA

Все новые песни группа уже исполняла на живых концертах, но теперь они официально вышли на альбоме Tag & Nacht («День и ночь»). Это изысканная и довольно многогранная работа, представленная после долгой паузы коллективом во главе с Бюне Хубером (Büne Huber).

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал SWI Swissinfo

Альбом Tag & Nacht написан в фирменном стиле группы Patent Ochsner: он то задумчивый, то стремительный и мелодичный, местами приближается даже к джазу, затем снова звучит энергичными гитарными риффами. Каждая песня (исполненная на бернском диалекте немецкого языка) связана с историей, важной лично для фронтмена группы Бюне Хубера (Büne Huber).

Темы этих песен охватывают самые разные стороны жизни: будь то мать музыканта, поиски утешения, повседневность скучного провинциального городка, фанат, выбежавший голым на футбольное поле, или последнее письмо от друга. В одной из песен Бюне Хубер поет на испанском языке, в другой — имитирует иностранный акцент. В большинстве композиций его вокал мелодичен, но в определенные моменты он переходит даже к речитативу. Сам музыкант так понимает концепцию альбома: «Тема — переход (отсюда туда)».

Всего в Tag & Nacht состоит из 17 композиций. В интервью информационному агентству Keystone-SDA Бюне Хубер рассказал, что альбом был мотивирован неожиданной смертью близкого друга. «Я просто хотел избавиться от боли», — признается он. Однако в процессе работы Бюне Хубер (Büne Huber) осознал, что постоянное концертное исполнение этих песен на протяжении нескольких лет будет постоянно возвращать его к пережитой утрате.

В большинстве композиций его вокал мелодичен, но в определенные моменты он переходит даже к речитативу.
В большинстве композиций его вокал мелодичен, но в определенные моменты он переходит даже к речитативу. Keystone / Peter Klaunzer

«Это не пошло бы на пользу ни мне, ни группе», — добавляет он. В итоге он исключил восемь композиций, что привело к задержке выпуска альбома. Это решение далось музыканту непросто, ведь Бюне Хубер (Büne Huber) всегда считал себя надежным членом коллектива и не хотел подводить группу. Как и предыдущие альбомы Patent Ochsner, Tag & Nacht наполнен метафорами и точными визуальными деталями, вызывающими у слушателей яркие ассоциации.

Так, песню Stäffisburg уже называют гимном одноименному городу, хотя сам Бюне Хубер (Büne Huber) поет скорее вообще о любом среднем швейцарском городке: Am Strasserand dr dräckig Schnee // blau-grau dr Himmu u dr See («Грязный снег на обочине дороги // Серо-голубое небо и озеро»). А в финале песни есть строчка, передающая ощущение отчужденности в современных отношениях: U mir strichle üsi Handy so zärtlech wie nüt süsch («И мы гладим свои мобильные телефоны куда нежнее, чем что-либо другое»).

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Многие истории Бюне Хубера (Büne Huber) насыщены повседневными моментами, которые приобретают для него особое значение. Например, в одной из песен он описывает краткую автомобильную поездку с уже ушедшим из жизни другом по маршруту из Штеффисбурга в Тун. «Что-то происходило в этот момент, я не смог точно объяснить, что именно, но я понимал, что над этим стоит продолжить размышлять», — говорит музыкант. Бюне Хубер (Büne Huber) не только пишет песни, но и активно занимается изобразительным искусством.

Он рисует, пишет и работает в своей студии. Этот творческий процесс хорошо показан в документальном фильме Маттиаса Люшера (Matthias Lücher) Kosmos Büne Huber — Ein Leben voller Bilder, Songs und MenschenВнешняя ссылка («Космос Бюне Хубера — Жизнь, полная картин, песен и людей»), который был показан швейцарским телевидением SRF в декабре 2024 года. Группа Patent Ochsner существует уже более 30 лет, но она по-прежнему собирает полные залы. Еще до официального релиза пластинки Tag & Nacht билеты на гастрольный тур группы были раскуплены мгновенно.

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«Меня это очень удивляет», — признается Бюне Хубер (Büne Huber), отмечая, что на его концерты приходят люди всех возрастов. Он говорит, что музыкальная индустрия за последние десятилетия сильно изменилась, в эпоху стриминговых сервисов вроде Spotify выпуск новых альбомов редко приносит серьезный доход. Однако именно поэтому живые выступления остаются неотъемлемой частью творчества. «Концерты стали еще более насыщенными», — говорит Бюне Хубер (Büne Huber). Именно сцена — «и, конечно, любовь к музыке» — и остаётся главной движущей силой группы Patent Ochsner и сегодня.

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