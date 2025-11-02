Новый «Музей Джакометти» в Париже окажется слишком роскошным?

«Институт Джакометти» на rue Victor Schoelcher останется главным адресом для всех тех, кто хочет увидеть работы мастера в аутентичной обстановке. Marc Domage, Fondation Giacometti, Paris

Альберто Джакометти переезжает: скульптор покинет родной скромный парижский квартал и получит свой музей. Но не слишком ли много получится роскоши для художника, который всю свою жизнь предпочитал работать в крошечной мастерской площадью всего в 16 квадратных метров?

11 минут

В 2028 году в самом центре Парижа в здании бывшего Вокзала Инвалидов (Gare des Invalides), расположенном между рекой Сеной и собором Дом Инвалидов (Hôtel des Invalides), откроется новый «Музей Джакометти» (Musée Giacometti). Это будет просторное и престижное культурное учреждение, однако сам собой возникает вопрос: не слишком ли роскошными окажутся и сам музей, и его городское окружение — учитывая, что швейцарский художник всю жизнь работал в крошечной мастерской площадью всего 16 квадратных метров?

Будущий музей появится в так называемом «имперском Париже» — там, где история, дворцы и символика власти переплетаются буквально в каждой архитектурной детали. С площадки музея уже сегодня открывается прямая перспектива от моста Александра III (Pont Alexandre III), возведённого в конце 19 века в честь российского императора, вплоть до величественных куполов Собора Дом Инвалидов. Это район дипломатических представительств, золочёных фасадов, памятников истории и… музеев. Швейцарское посольство во Франции находится всего на расстоянии сотни метров и это обстоятельство придаёт всему проекту ещё и культурно-символическое измерение: на наших глазах происходит возвращение великого швейцарского скульптора в пространство едва ли не главной европейской столицы.

От прививочного центра — к храму искусства

Здание бывшего вокзала, построенного ко Всемирной выставке 1900 года, уже давно не принимает поездов и не провожает пассажиров. Все последние десятилетия здесь размещались административные службы вперемешку с автобусными терминалами, откуда шаттлы ходили до аэропорта Орли, контейнерами и другими временными сооружениями — включая даже опорный пункт центра вакцинации. Одним словом, это была явно не самая привлекательная локация, которая сегодня обнесена металлическими ограждениями и погружена в грохот отбойных молотков.

В 2028 году, после полной реконструкции, в залах общей площадью около 6 000 квадратных метров разместятся, в том числе, десятки версий знаменитого «Шагающего человека» (L’Homme qui marche) и другие шедевры, созданные руками швейцарского скульптора родом из отдалённого кантона Граубюнден. Половина нового здания Вокзала будет отведена под магазины, кафе и разные образовательные учреждения, другая — под выставочные залы. Для «Музея Джакометти» зарезервировали около трёх тысяч квадратных метров — пространство, которое одни называют беспрецедентным по щедрости, а другие явно избыточным.

Не впишется в глянцевый Париж

Фонд Альберто и Аннетт Джакометти (Fondation Alberto et Annette Giacometti), управляющий наследием художника, очень рад наконец-то заполучить столь масштабное помещение. До сих пор Фонд располагался в небольшом, хоть очаровательном «Институте Джакометти» (Institut Giacometti) на улице Виктора Шёльхера (rue Victor Schoelcher) в 14-ом округе, недалеко от кладбища Монпарнас. Однако некоторые критики считают этот шаг чрезмерным: по их мнению, художник, чьё имя ассоциируется прежде всего с аскетизмом и простотой, в глянцевое пространство Парижа с видом на место последнего упокоения Наполеона Бонапарта просто не впишется.

Великие фотографы — от Анри Картье-Брессона до швейцарца Рене Бурри — оставили нам в наследство десятки снимков, на которых Джакометти, в своем пиджаке и с неизменной сигаретой в зубах, работает среди пыли, гипса и творческого хаоса. DR

«Я не в восторге, когда таких художников тоже помещают в своего рода Пантеон, — признаётся и франко-швейцарский архитектор и скульптор Серж Лемеслиф (Serge Lemeslif). — Для меня Альберто — это прежде всего синоним простоты. В 1962 году, когда я работал на rue des Plantes, я видел, как он выходил из своей мастерской и направлялся днём обедать в Rendez-vous des camionneurs — простую столовку, где собирались в основном водители-дальнобойщики и рабочие. Это была целая эпоха!»

Альберто Джакометти поселился в своей крошечной мастерской по адресу 46 rue Hippolyte-Maindron в районе Алесия (Alésia) в 1926 году, там он и оставался до конца жизни, вплоть до 1965 года. Это небольшое ателье площадью 16 квадратных метров уже давно стало частью художественной мифологии всего 20 века. Великие фотографы — от Анри Картье-Брессона до швейцарца Рене Бурри — оставили нам в наследство десятки снимков, на которых Джакометти, в своем пиджаке и с неизменной сигаретой в зубах, работает среди пыли, гипса и творческого хаоса — это была обстановка, ставшая для нас сегодняшних метафорой внутренней свободы и полной сосредоточенности на творческом процессе.

Как вспоминал писатель Жан Жене (Jean Genet), самую «прекрасную статую Джакометти я обнаружил под столом, когда наклонился, чтобы поднять окурок. Она лежала в пыли, там он её прятал, опасаясь, что ногами какого-нибудь неловкого гостя она может быть повреждена. В его комнате постоянно протекала крыша. С тяжёлым сердцем он согласился уложить в ней плиточный пол — самый скромный из всех возможных. Альберто сказал мне, что ему не нужна никакая другая квартира, что ему требуется только именно эта мастерская и только эта комната».

Аскетизм как форма мышления

Была ли эта настойчивость сознательным художественным жестом или же горькой реальностью повседневной жизни? Искусствовед Вероник Визингер (Véronique Wiesinger), автор каталога к выставке Atelier Giacometti в Центре Помпиду в 2007 году, указывала: «Эта была тяжёлая жизнь человека, отрешённого от материальных благ и ведущего почти кочевое существование — то есть это была не просто живописная деталь, поза или элемент мифа. Это был акт сознательной аскезы, неразрывно связанный с самой сутью творческого метода Джакометти».

Образ, выражающий одновременно и одиночество человека, и его достоинство. Keystone

Поэтому вопрос остаётся: не приведёт ли переезд наследия скульптора в новый музей к утрате привычного нам Джакометти, скульптора со скромных улиц, на которых жили, кроме того, еще и Пабло Пикассо, Хаим Сутин и Ман Рэй (Эммануэль Радницкий)? Выставлять его работы в роскошных декорациях — это почти что дурной вкус. Мы имеем дело с чисто коммерческим расчётом: расположить его творения ближе к туристическим маршрутам в самом центре Парижа. В конце концов, один Джакометти похож на другого, увидев одного мы увидим его всего, тогда зачем ему столь много места? Примерно так аргументирует художник Пьер Ламалатти (Pierre Lamalattie) в статье, опубликованной в Causeur, французском журнале интеллектуальных и культурных дебатов с праволиберальным уклоном.

Париж глазами швейцарца

Франсуа Кнёсс (François Kneuss), уроженец швейцарской Юры, уже полвека водит экскурсии по Парижу — и с критикой в адрес нового музея решительно не согласен. «Старый вокзал Инвалидов был построен как раз в эпоху Джакометти. Он наверняка знал это место — ведь он часто пил кофе в Les Deux Magots на бульваре Сен-Жермен, всего в нескольких минутах ходьбы отсюда. Я не вижу здесь никакого противоречия. До сих пор настоящего музея Джакометти не существовало — и это просто недостойно художника такого масштаба». Но споры идут, причем не только в среде искусствоведов.

Одни жалеют, что Джакометти «покидает» скромный 14 округ, другие недовольны тем, что его имя теперь окажется вписанным в историю аристократического 7 округа Парижа. Представители его правления, близкие к министру культуры Рашиде Дати (Rachida Dati), также выступили с критикой проекта. Рашида Дати, представляющая правый политический лагерь, находится в оппозиции к нынешней мэру Парижа Анн Идальго (Anne Hidalgo), которая ассоциируется с левыми силами. Их политическое соперничество давно вышло за рамки культурной сферы — оно охватывает уже и вопросы городского развития, застройки и туристической политики.

По словам оппонентов, реконструкция Вокзала Инвалидов, предусматривающая, в частности, подъем здания на два метра и открытие для публики старых инженерных коммуникаций, может нарушить исторический облик района и исказить знаменитую визуальную ось, соединяющую Дом Инвалидов и монументальный Гран-Пале (Grand Palais) на Елисейских полях, тоже построенный ко Всемирной выставке 1900 года. «Нас вообще никто не спрашивал, — подключается к дебатам Ксавье де Местр (Xavier de Maistre), председатель ассоциации жителей 7 округа. — Мы не выступаем против музея, но жаль, что с нами не посоветовались. Проект привлечёт в район ещё больше туристов, а здесь и так становится всё меньше постоянных жителей, здания же скупают инвесторы, превращая квартиры в посуточное жильё для гостей столицы».

Дух старого Парижа

«Джакометти сам выбрал себе Париж, — подытоживает директор «Фонда Джакометти» Катрин Гренье (Catherine Grenier), — И мы тоже решили остаться именно здесь. Нынешний «Институт» позволяет показывать публике лишь малую часть нашей коллекции. Всё остальное — около десяти тысяч рисунков, скульптур, картин и документов — хранится на складах в пригороде. Новый же музей-школа даст возможность как организовать постоянную экспозицию, так и проводить временные выставки». Под «школой» подразумевается открытое образовательное пространство площадью около одной тысячи квадратных метров, на базе которого можно будет заниматься искусством просто так, для души, без академических образовательных программ и экзаменов.

«Финансовая нагрузка на «Фонд Джакометти» будет значительной с учетом стоимости аренды у мэрии Парижа помещений нового музея, а также расходов на содержание здания и персонала. Бизнес-план уже готов, мы рассчитываем на миллион посетителей в год». Пока же, до конца 2028 года, «Институт Джакометти» на rue Victor Schoelcher останется главным адресом для всех тех, кто хочет увидеть работы мастера в аутентичной обстановке. В этом небольшом доме прямо рядом с Кладбищем Монпарнас всё ещё царит дух старого Парижа. Тут, в тесных комнатках, еще можно реально ощутить, как в сознании скульптора рождались образы, выражающие одновременно и одиночество человека, и его достоинство. Будущий музей на Эспланаде Инвалидов, каким бы грандиозным он ни был, вряд ли сможет заменить эту тишину, наполненную дыханием скульптора, для которого искусство было самой формой существования.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией Swissinfo / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch