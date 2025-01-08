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Культура

Оливьеро Тоскани: «У меня нет родины, но Швейцария для меня очень важна»

Реклама бренда Бенеттон 1991 года. Так фотограф видит всеобщую любовь, за пределами Любви небесной и Любви земной. В своё время этот снимок вызвал настоящий фурор.
Рекламный постер для бренда Бенеттон, 1991 год. Так фотограф видит Всеобщую Любовь, которая находится по ту сторону Любви небесной и Любви земной. В своё время этот снимок вызвал настоящий скандал. Oliviero Toscani

Миланский фотограф Оливьеро Тоскани, недавно узнавший о своем очень редком заболевании, стал настоящей звездой выставки «Фотография и провокация» (Fotografia e provocazioneВнешняя ссылка), проходящей в Музее дизайна в Цюрихе (Museum für GestaltungВнешняя ссылка). Опытный рекламщик и талантливый портретист, в интервью порталу SWI swissinfo он раскрывает не самые известные эпизоды своей личной и творческой жизни.

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Микеле Новага (Michele Novaga)
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Посвященная Вам выставка в Цюрихе (куратор — Кристиан Брендле / Christian Brändle) оказалась настолько успешной, что ее продлили ещё на четыре месяца до конца января 2025 года. Ожидали ли Вы такого большого интереса со стороны широкой публики?

Я такого успеха не ожидал. На самом деле я с самого начала был удивлен решением сделать выставку, посвященную моим работам. Но для меня это конечно очень престижное событие, ведь Музей дизайна в Цюрихе принадлежит к числу одних из самых авторитетных музеев в мире. Я ходил туда по два раза в день перед занятиями, когда учился в Цюрихе. Там мне доводилось знакомиться с работами самых значимых фотографов современности. Вот почему моя личная выставка в этом музее стала для меня настоящим сюрпризом.

Как возникла идея выставки?

Эта идея возникла у директора цюрихского музея Кристиана Брендле после того, как он летом 2022 года посмотрел мою выставку, организованную в Королевском дворце в МиланеВнешняя ссылка. Мы потом много общались и однажды он сказал мне, что хочет повторить эту выставку, но уже в Музее дизайна в Цюрихе.

Оливеро Тоскани.
Оливьеро Тоскани. Oliviero Toscani

Вы сами принимали участие в организации выставки?

Да, Кристиан Брендле приходил ко мне, чтобы поговорить об этом проекте. Мы вместе сделали миниатюрную модель будущей возможной экспозиции и мне было интересно наблюдать за тем, как он анализировал всю мою творческую биографию вот таким новаторским способом. Я весьма доволен тем, как и каким образом была сделана в итоге эта выставка в Цюрихе, то есть с уклоном не только в собственно визуальное, но и со вниманием к социально-политическому измерению искусства фотографии.

На выставке представлено множество работ, находившихся в основе придуманных вами рекламных кампаний, многие из которых производили настоящий фурор, ведь они повествовали о таких повседневных проблемах и вопросах, как расизм, болезни, война. Вы всегда утверждали, что провокация — это и есть сама суть искусства. Правильно ли я понимаю, что именно такой максимой вы и руководствовались на протяжении всей своей профессиональной жизни? Но всегда ли фотография была для Вас только провокацией?

Если Вы хотите работать в мире искусства, там Вам следует понять, что провокация — это как раз то самое (главное, что лежит в основании искусства как такового). Провокация всегда было словом, нагруженным негативным смыслом, но она способна давать и вполне позитивные результаты, принося мир, благополучие, счастье. Мы придаем провокации негативный смысл и считаем ее негативным форматом действий только потому, что мы сами негативны. Потому что мы сами развязываем войны и не ценим мир.

Искусство обязано всё и всегда подвергать сомнению, оно не должно успокаиваться на достигнутом. Оно должно быть в состоянии идти против течения, оно должно мотивировать вас менять вашу устоявшуюся точку зрения, оно должно быть способно ставить под сомнение ваши убеждения и вашу уверенность в собственной правоте. Однако вы должны уметь делать искусство так, чтобы то, что Вы создаете, становилось проблемой и для Вас лично. Первым, кого провоцирует художник, должен быть он сам.

Недавно Вы также сказали, что фотография — это очень демократическое искусство, коль скоро сегодня мы все фотографы, мы все фотографируем буквально всё вокруг. Но насколько это хорошо, на Ваш взгляд?

Фотография — это ностальгия, она фиксирует то, что уже произошло. Но сегодня она, скажем так, приобрела куда более ярко выраженные утилитарные черты. Я не стараюсь обязательно делать то, что обычно делают другие фотографы, например, применять особенные техники черно-белой съёмки, я не придумываю особой эстетики. Для меня фотография есть прежде всего социально-политический документ. Мы мыслим образами, поэтому фотографическое изображение — это ещё и социальное, политическое действие. Художник просто обязан смотреть на вещи с ракурса, который не ограничивается искусством для искусства.

Вновь реклама, созданная для бренда Бенеттон, 1989 г.
Рекламный образ для бренда Бенеттон. В центре этого снимка находится тема расизма, главная цель – донести до аудитории идею равенства людей. Oliviero Toscani

Ваша судьба была во многом предопределена изначально. Ваш отец, фотограф газеты Corriere della Sera, однажды в 1957 году взял Вас с собой в Предаппио* (см. примечания ред. рус. ниже) на церемонию перезахоронения** останков Бенито Муссолини. Bы даже сфотографировали Ракеле Гуиди***.

Мы выехали очень рано и прибыли на кладбище, где было полно фашистов в черных рубашках. Я никого не знал, отец дал мне в руки фотоаппарат и сказал, чтобы я снимал то, что вижу. В какой-то момент я заметил суматоху вокруг машины, из которой вышла женщина в черной вуали в сопровождении двух карабинеров. И я сделал несколько снимков с ней. Мой отец, проявив пленку, сказал: «Ты сделал верный снимок».

Искусство обязано всё и всегда подвергать сомнению, оно не должно успокаиваться на достигнутом

Затем, по окончании средней школы, вы решили продолжить образование в Высшей школе прикладных искусств и наук**** в Цюрихе. Почему? Вам это предложил отец?

Мой отец сказал мне, что если ты хочешь заниматься этим делом, то тебе лучше пойти поучиться. Моя сестра уже училась в Академии Брера***** и она очень хорошо разбиралась в дизайне и фотографии, и вот она-то и посоветовала моим родителям отдать меня учиться в Цюрих, потому что это было тогда ведущее европейское учебное заведение в своей области. Так что я сдал вступительный экзамен, меня приняли, и я проучился там пять лет с 1960 по 1965 год.

Возвращаясь к провокациям: с Вашим довольно долгим пребыванием в Цюрихе связан любопытный анекдот, имеющий отношение к проблеме, которая и сегодня остается в Швейцарии предметом дискуссий. Речь идет о не очень тёплом, скажем так, приёме, оказанном швейцарцами итальянским гастарбайтерам в 1960-х и 1970-х годах.

Как-то раз я с сотрудниками цюрихского отделения полиции на водном транспорте****** отправился фотографировать старых и больных лебедей, которых должны были сдать на усыпление. Этот проект произвел на меня огромное впечатление, у меня возникла некая идея, которая появилась, в том числе, ещё и потому, что тогда в кантональном правительстве Цюриха работал политик, очень расистски относившийся к иностранцам вообще и к итальянцам в частности.

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Молодой Самир (в центре фотографии с младшим братом на плече) на демонстрации, организованной профсоюзом наборщиков «Типография» в 1970-х годах.

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Ксенофобия и гастарбайтеры из Италии: сложное наследие на большом экране

Этот контент был опубликован на Швейцарский документальный фильм попытался объяснить феномен швейцарской ксенофобии по отношению к итальянским гастарбайтерам.

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Я предложил поэтому нескольким итальянским трудовым мигрантам, которые тогда жили в очень тяжелых условиях в жилом вагончике, взять этих лебедей и сделать из них вместе с представителем CGIL******* барбекю на цюрихской площади Белльвюплац. Быть итальянцем в Швейцарии в то время значило постоянно подвергаться дискриминации, швейцарцы тогда относились к нам так, как мы сейчас в Италии сами относимся к мигрантам.

Я пригласил прессу, разразился скандал. Заголовки газет на следующий день кричали: «Итальянцы едят озёрных лебедей». Но некоторые представители прессы все-таки не ограничились этим и пошли дальше, углубившись в тему дискриминации и условий жизни итальянских граждан в Швейцарии.

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«Остров мертвых», пожалуй, самая известная картина Арнольда Бёклина.

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Швейцарский художник Арнольд Бёклин и его любовь к Италии

Этот контент был опубликован на Родившийся и выросший в Базеле, знаменитый автор картины «Остров мертвых» сделал для себя Италию своей второй родиной.

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Можно сказать, что Вы являетесь гражданином мира. Вы говорите на нескольких языках, где только вы не жили и не работали. Но что тогда для вас Швейцария? Считаете ли вы её вашим вторым домом? Вы ведь неоднократно возвращались в Швейцарию, в том числе для того, чтобы преподавать в Академии архитектуры в городе Мендризио, кантон Тичино, основателем которой Вы являетесь.

У меня нет родины, но Швейцария, безусловно, была очень важна для меня, особенно в тот переломный период моей жизни, когда мне было 20 лет. Это ведь как раз то самое время, когда Вы должны делать свой жизненный выбор. Я считаю, что Швейцария была очень щедра со мной, позволив мне посещать кантональную школу дизайна, которая была практически бесплатной. Не то что сегодняшняя Школа дизайна в Милане (Politecnico di Milano/School of Design), поступить куда имеют шанс только дети очень богатых родителей.

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Mario Botta in seinem Studio in Mendrisio.

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Швейцарский архитектор Марио Ботта отмечает 80-летие

Этот контент был опубликован на Он принадлежит к числу наиболее значительных современных классиков мировой архитектуры.

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В тогдашней цюрихской Kunstgewerbeschule царили совершенно иные методы обучения, особенно если сравнивать с Италией. Я понял, что своим делом можно заниматься качественно, целеустремленно и ответственно. А потом я выучил немецкий — язык, который меня интриговал с самого начала. Я и поехал-то в Швейцарию, в том числе, именно за тем, чтобы иметь возможность выучить еще один язык, и это не стало для меня препятствием, а, наоборот, открытием новых горизонтов.

Вновь реклама, созданная для бренда Бенеттон, 1989 г.
Еще один рекламный снимок для бренда Бенеттон, 1989 г. Oliviero Toscani

Возвращаясь к выставке в Цюрихе. Вы планируете посетить её?

Обязательно.

Итальянской прессе вы заявили, что после посещения этой выставки вы хотите воспользоваться удобным случаем и отправиться в гости в центр оказания услуг в области ассистированного самоубийства (эвтаназии). Возможно, это тоже была такая ваша шутка, а не одна из провокаций? Хотя она стала, конечно, поводом лишний раз поговорить о такой сложной теме как эвтаназия.

Должен сказать, что моя шутка была просто шуткой, а никакой не провокацией. И в любом случае, я не нахожу такое желание таким уж странным. Мы имеем право сами решать, как нам жить, и я всегда был на стороне тех, кто выступает за эту свободу. Идея обратиться к этой сложной теме возникла у меня совершенно спонтанно, но потом я призадумался над всем этим по-настоящему. В Италии люди просто отказываются понимать одну простую вещь: мы все живем, а потом умираем. Почему-то их это очень всегда задевает. Так что я просто хотел посмеяться над чем-то, к чему люди порой относятся излишне драматично.

*Предаппио (Predappio) — город в Италии к юго-востоку от Болоньи, расположен в регионе Эмилия-Романья, в Предаппио родился и был похоронен Бенито Муссолини.

**Бенито Муссолини был убит 28 апреля 1945 года и сначала похоронен в безымянной могиле. В 1946 году его тело было эксгумировано сторонниками фашистов. Четыре месяца спустя тело было обнаружено властями и конце концов в 1957 году они разрешили перезахоронить останки дуче в семейном склепе в его родном городе Предаппио.

***Ракеле Муссолини (урождённая Гиди; Rachele Guidi, итал. Rachele Mussolini; 11 апреля 1890 г., г. Предаппио — 30 октября 1979 года, город Форли), вдова итальянского диктатора Бенито Муссолини.

****Kunstgewerbeschule, начиная с 1983 года носит название Schule für Gestaltung Zürich или Цюрихская школа дизайна.

*****Академия изящных искусств Брера (l’Accademia di Belle Arti di Brera), государственное высшее учебное заведение (академия изящных искусств) в Милане, известное своими знаменитыми выпускниками и выдающейся художественной коллекцией («Пинакотека Брера»).

******Wasserschutzpolizei — обеспечивает работу служб спасения на озере в городе Цюрих, ищет людей и предметы под водой, осуществляет экологический надзор, управляет причалами для лодок и обслуживает городскую гавань, выполняет заказы на выполнение водолазных работ.

******* Всеобщая итальянская конфедерация труда (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, ВИКТ/CGIL) — крупнейшее итальянское профсоюзное объединение.

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Die Neuseeland-Schweizerische Kuenstlerin Petra Scheuber aus Wellington

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