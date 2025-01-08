Оливьеро Тоскани: «У меня нет родины, но Швейцария для меня очень важна»

Рекламный постер для бренда Бенеттон, 1991 год. Так фотограф видит Всеобщую Любовь, которая находится по ту сторону Любви небесной и Любви земной. В своё время этот снимок вызвал настоящий скандал. Oliviero Toscani

Миланский фотограф Оливьеро Тоскани, недавно узнавший о своем очень редком заболевании, стал настоящей звездой выставки «Фотография и провокация» (Fotografia e provocazioneВнешняя ссылка), проходящей в Музее дизайна в Цюрихе (Museum für GestaltungВнешняя ссылка). Опытный рекламщик и талантливый портретист, в интервью порталу SWI swissinfo он раскрывает не самые известные эпизоды своей личной и творческой жизни.

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Микеле Новага (Michele Novaga) Доступно на 1 другом языке Italiano it Oliviero Toscani: «Non ho patria ma la Svizzera è stata importante» Оригинал Читать далее Oliviero Toscani: «Non ho patria ma la Svizzera è stata importante»

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Посвященная Вам выставка в Цюрихе (куратор — Кристиан Брендле / Christian Brändle) оказалась настолько успешной, что ее продлили ещё на четыре месяца до конца января 2025 года. Ожидали ли Вы такого большого интереса со стороны широкой публики?

Я такого успеха не ожидал. На самом деле я с самого начала был удивлен решением сделать выставку, посвященную моим работам. Но для меня это конечно очень престижное событие, ведь Музей дизайна в Цюрихе принадлежит к числу одних из самых авторитетных музеев в мире. Я ходил туда по два раза в день перед занятиями, когда учился в Цюрихе. Там мне доводилось знакомиться с работами самых значимых фотографов современности. Вот почему моя личная выставка в этом музее стала для меня настоящим сюрпризом.

Как возникла идея выставки?

Эта идея возникла у директора цюрихского музея Кристиана Брендле после того, как он летом 2022 года посмотрел мою выставку, организованную в Королевском дворце в МиланеВнешняя ссылка. Мы потом много общались и однажды он сказал мне, что хочет повторить эту выставку, но уже в Музее дизайна в Цюрихе.

Оливьеро Тоскани. Oliviero Toscani

Вы сами принимали участие в организации выставки?

Да, Кристиан Брендле приходил ко мне, чтобы поговорить об этом проекте. Мы вместе сделали миниатюрную модель будущей возможной экспозиции и мне было интересно наблюдать за тем, как он анализировал всю мою творческую биографию вот таким новаторским способом. Я весьма доволен тем, как и каким образом была сделана в итоге эта выставка в Цюрихе, то есть с уклоном не только в собственно визуальное, но и со вниманием к социально-политическому измерению искусства фотографии.

На выставке представлено множество работ, находившихся в основе придуманных вами рекламных кампаний, многие из которых производили настоящий фурор, ведь они повествовали о таких повседневных проблемах и вопросах, как расизм, болезни, война. Вы всегда утверждали, что провокация — это и есть сама суть искусства. Правильно ли я понимаю, что именно такой максимой вы и руководствовались на протяжении всей своей профессиональной жизни? Но всегда ли фотография была для Вас только провокацией?

Если Вы хотите работать в мире искусства, там Вам следует понять, что провокация — это как раз то самое (главное, что лежит в основании искусства как такового). Провокация всегда было словом, нагруженным негативным смыслом, но она способна давать и вполне позитивные результаты, принося мир, благополучие, счастье. Мы придаем провокации негативный смысл и считаем ее негативным форматом действий только потому, что мы сами негативны. Потому что мы сами развязываем войны и не ценим мир.

Искусство обязано всё и всегда подвергать сомнению, оно не должно успокаиваться на достигнутом. Оно должно быть в состоянии идти против течения, оно должно мотивировать вас менять вашу устоявшуюся точку зрения, оно должно быть способно ставить под сомнение ваши убеждения и вашу уверенность в собственной правоте. Однако вы должны уметь делать искусство так, чтобы то, что Вы создаете, становилось проблемой и для Вас лично. Первым, кого провоцирует художник, должен быть он сам.

Недавно Вы также сказали, что фотография — это очень демократическое искусство, коль скоро сегодня мы все фотографы, мы все фотографируем буквально всё вокруг. Но насколько это хорошо, на Ваш взгляд?

Фотография — это ностальгия, она фиксирует то, что уже произошло. Но сегодня она, скажем так, приобрела куда более ярко выраженные утилитарные черты. Я не стараюсь обязательно делать то, что обычно делают другие фотографы, например, применять особенные техники черно-белой съёмки, я не придумываю особой эстетики. Для меня фотография есть прежде всего социально-политический документ. Мы мыслим образами, поэтому фотографическое изображение — это ещё и социальное, политическое действие. Художник просто обязан смотреть на вещи с ракурса, который не ограничивается искусством для искусства.

Рекламный образ для бренда Бенеттон. В центре этого снимка находится тема расизма, главная цель – донести до аудитории идею равенства людей. Oliviero Toscani

Ваша судьба была во многом предопределена изначально. Ваш отец, фотограф газеты Corriere della Sera, однажды в 1957 году взял Вас с собой в Предаппио* (см. примечания ред. рус. ниже) на церемонию перезахоронения** останков Бенито Муссолини. Bы даже сфотографировали Ракеле Гуиди***.

Мы выехали очень рано и прибыли на кладбище, где было полно фашистов в черных рубашках. Я никого не знал, отец дал мне в руки фотоаппарат и сказал, чтобы я снимал то, что вижу. В какой-то момент я заметил суматоху вокруг машины, из которой вышла женщина в черной вуали в сопровождении двух карабинеров. И я сделал несколько снимков с ней. Мой отец, проявив пленку, сказал: «Ты сделал верный снимок».

Искусство обязано всё и всегда подвергать сомнению, оно не должно успокаиваться на достигнутом

Затем, по окончании средней школы, вы решили продолжить образование в Высшей школе прикладных искусств и наук**** в Цюрихе. Почему? Вам это предложил отец?

Мой отец сказал мне, что если ты хочешь заниматься этим делом, то тебе лучше пойти поучиться. Моя сестра уже училась в Академии Брера***** и она очень хорошо разбиралась в дизайне и фотографии, и вот она-то и посоветовала моим родителям отдать меня учиться в Цюрих, потому что это было тогда ведущее европейское учебное заведение в своей области. Так что я сдал вступительный экзамен, меня приняли, и я проучился там пять лет с 1960 по 1965 год.

Возвращаясь к провокациям: с Вашим довольно долгим пребыванием в Цюрихе связан любопытный анекдот, имеющий отношение к проблеме, которая и сегодня остается в Швейцарии предметом дискуссий. Речь идет о не очень тёплом, скажем так, приёме, оказанном швейцарцами итальянским гастарбайтерам в 1960-х и 1970-х годах.

Как-то раз я с сотрудниками цюрихского отделения полиции на водном транспорте****** отправился фотографировать старых и больных лебедей, которых должны были сдать на усыпление. Этот проект произвел на меня огромное впечатление, у меня возникла некая идея, которая появилась, в том числе, ещё и потому, что тогда в кантональном правительстве Цюриха работал политик, очень расистски относившийся к иностранцам вообще и к итальянцам в частности.

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Я предложил поэтому нескольким итальянским трудовым мигрантам, которые тогда жили в очень тяжелых условиях в жилом вагончике, взять этих лебедей и сделать из них вместе с представителем CGIL******* барбекю на цюрихской площади Белльвюплац. Быть итальянцем в Швейцарии в то время значило постоянно подвергаться дискриминации, швейцарцы тогда относились к нам так, как мы сейчас в Италии сами относимся к мигрантам.

Я пригласил прессу, разразился скандал. Заголовки газет на следующий день кричали: «Итальянцы едят озёрных лебедей». Но некоторые представители прессы все-таки не ограничились этим и пошли дальше, углубившись в тему дискриминации и условий жизни итальянских граждан в Швейцарии.

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Можно сказать, что Вы являетесь гражданином мира. Вы говорите на нескольких языках, где только вы не жили и не работали. Но что тогда для вас Швейцария? Считаете ли вы её вашим вторым домом? Вы ведь неоднократно возвращались в Швейцарию, в том числе для того, чтобы преподавать в Академии архитектуры в городе Мендризио, кантон Тичино, основателем которой Вы являетесь.

У меня нет родины, но Швейцария, безусловно, была очень важна для меня, особенно в тот переломный период моей жизни, когда мне было 20 лет. Это ведь как раз то самое время, когда Вы должны делать свой жизненный выбор. Я считаю, что Швейцария была очень щедра со мной, позволив мне посещать кантональную школу дизайна, которая была практически бесплатной. Не то что сегодняшняя Школа дизайна в Милане (Politecnico di Milano/School of Design), поступить куда имеют шанс только дети очень богатых родителей.

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В тогдашней цюрихской Kunstgewerbeschule царили совершенно иные методы обучения, особенно если сравнивать с Италией. Я понял, что своим делом можно заниматься качественно, целеустремленно и ответственно. А потом я выучил немецкий — язык, который меня интриговал с самого начала. Я и поехал-то в Швейцарию, в том числе, именно за тем, чтобы иметь возможность выучить еще один язык, и это не стало для меня препятствием, а, наоборот, открытием новых горизонтов.

Еще один рекламный снимок для бренда Бенеттон, 1989 г. Oliviero Toscani

Возвращаясь к выставке в Цюрихе. Вы планируете посетить её?

Обязательно.

Итальянской прессе вы заявили, что после посещения этой выставки вы хотите воспользоваться удобным случаем и отправиться в гости в центр оказания услуг в области ассистированного самоубийства (эвтаназии). Возможно, это тоже была такая ваша шутка, а не одна из провокаций? Хотя она стала, конечно, поводом лишний раз поговорить о такой сложной теме как эвтаназия.

Должен сказать, что моя шутка была просто шуткой, а никакой не провокацией. И в любом случае, я не нахожу такое желание таким уж странным. Мы имеем право сами решать, как нам жить, и я всегда был на стороне тех, кто выступает за эту свободу. Идея обратиться к этой сложной теме возникла у меня совершенно спонтанно, но потом я призадумался над всем этим по-настоящему. В Италии люди просто отказываются понимать одну простую вещь: мы все живем, а потом умираем. Почему-то их это очень всегда задевает. Так что я просто хотел посмеяться над чем-то, к чему люди порой относятся излишне драматично.

Примечания *Предаппио (Predappio) — город в Италии к юго-востоку от Болоньи, расположен в регионе Эмилия-Романья, в Предаппио родился и был похоронен Бенито Муссолини. **Бенито Муссолини был убит 28 апреля 1945 года и сначала похоронен в безымянной могиле. В 1946 году его тело было эксгумировано сторонниками фашистов. Четыре месяца спустя тело было обнаружено властями и конце концов в 1957 году они разрешили перезахоронить останки дуче в семейном склепе в его родном городе Предаппио. ***Ракеле Муссолини (урождённая Гиди; Rachele Guidi, итал. Rachele Mussolini; 11 апреля 1890 г., г. Предаппио — 30 октября 1979 года, город Форли), вдова итальянского диктатора Бенито Муссолини. ****Kunstgewerbeschule, начиная с 1983 года носит название Schule für Gestaltung Zürich или Цюрихская школа дизайна. *****Академия изящных искусств Брера (l’Accademia di Belle Arti di Brera), государственное высшее учебное заведение (академия изящных искусств) в Милане, известное своими знаменитыми выпускниками и выдающейся художественной коллекцией («Пинакотека Брера»). ******Wasserschutzpolizei — обеспечивает работу служб спасения на озере в городе Цюрих, ищет людей и предметы под водой, осуществляет экологический надзор, управляет причалами для лодок и обслуживает городскую гавань, выполняет заказы на выполнение водолазных работ. ******* Всеобщая итальянская конфедерация труда (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, ВИКТ/CGIL) — крупнейшее итальянское профсоюзное объединение.

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