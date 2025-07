Политики помогут поп-музыке из Швейцарии пробиться на Spotify

Швейцарским поп-группам, поющим на диалектах немецкого языка, непросто заявить о себе в мире стриминга и завоевать себе адекватную долю рынка. Keystone

Швейцарским поп-группам, поющим на диалектах немецкого языка, непросто заявить о себе в мире стриминга и завоевать адекватную долю рынка. В глобальных плейлистах и рекомендациях алгоритмов их музыка остаётся практически незаметной. Это побудило швейцарских политиков вмешаться в ситуацию.

6 минут

Показать больше

Показать больше Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку И получайте каждый понедельник наш обзор самых интересных материалов о постсоветском пространстве. Читать далее Хотите читать швейцарские СМИ с нами? Подпишитесь на рассылку

Напомним, что в немецкой части Швейцарии существует так называемая диглоссия. Если совсем просто: люди пишут и читают на одном языке, а говорят на совсем другом. Родственном, но другом. Речь идёт при этом даже не об одном диалекте, а о многочисленных региональных разговорно-фонетических вариантах швейцарского немецкого — живом, разнообразном и музыкально выразительном языке, на котором создаётся значительная часть продукции на местной музыкальной поп- и инди-сцене.

Однако алгоритмы глобальных платформ не различают ни фонетических нюансов, ни культурной специфики. И именно поэтому швейцарские группы и артисты из диалектной ниши редко попадают в рекомендательные подборки и международные плейлисты. Их музыка остаётся на периферии — даже у себя дома.

От эйфории к разочарованию

Когда в 2008 году Spotify стал доступен в Швейцарии, Андреас Кристен (Andreas Christen) испытал настоящий восторг: «Вдруг открылась дверь в крупнейшую музыкальную библиотеку мира», — вспоминает он. Уже 17 лет он выступает с диалектной поп-группой Dabu Fantastic — сначала как диджей, а теперь как продюсер и автор песен.

Внешний контент

Но со временем радость сменилась глубоким разочарованием. По его словам, Spotify оказался не союзником, а скорее барьером на пути к успеху. Подобные чувства разделяют и многие другие музыканты, работающие в нишевом сегменте. Группа Dabu Fantastic — довольно заметный игрок на швейцарской сцене, но в масштабах глобального Spotify она почти неразличима. Аудитория диалектной музыки по понятным причинам почти не выходит за пределы Швейцарии.

110 000 слушателей — и всего 300 франков

Проблема особенно ощутима в цифрах: имея примерно 110 000 слушателей в месяц группа Dabu Fantastic получает от Spotify около 300 франков. Доходы на платформе рассчитываются не по количеству прослушиваний, а по доле в общем потоке — система носит пропорциональный характер, а потому она крайне невыгодна для артистов из малых языковых регионов.

Изначально Spotify заявлял о стремлении «демократизировать музыку», то есть предоставить равные возможности исполнителям по всему миру, но сегодня от этого принципа на практике мало что осталось.

Машина настроений — и проигравшие в плейлистах

Журналистка Лиз Пелли (Liz Pelly), посвятившая музыкальному стримингу исследование Mood Machine — The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist, утверждает: платформа Spotify всё больше отходит от идеи музыкального разнообразия. По её словам, алгоритмы платформы отдают приоритет фоновой музыке — нередко сгенерированной искусственным интеллектом — и вытесняют «живую» музыку с авторским лицом.

Externer Inhalt

Лиз Пелли считает, что Spotify действует скорее как рекламная платформа, недели чем как медиа-площадка: «Этот ресурс никогда не рассматривал музыкантов в качестве партнёров — только в роли поставщиков контента». Этот принцип, по её мнению, определяет курс компании на годы вперёд.

Алгоритмы против локального контекста

Особую роль в этой трансформации играют плейлисты. Сегодня почти половина трафика Spotify проходит именно через них. Помните некогда знаменитый роман Ника Хорнби «Hi Fi»? Там все крутится вокруг именно плейлиста на кассете. Сегодня этот роман уже не был бы написан, потому что плейлисты в наше время – это не отражение персонального вкуса, но цифровой формат автоматического продвижения контента на основе никому не известных алгоритмов.

Сейчас на Spotify лидирует плейлист Today’s Top Hits — у этой подборки 35 миллионов подписчиков (герой романа Хорнби пытался впечатлить своим плейлистом всего одну персону). Для швейцарских же групп, исполняющих музыку на диалектах немецкого, попасть в такой список практически невозможно. Их просто никто не ищет — ни в США, ни в Латинской Америке, ни в Азии. Почему? Потому что не знают.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Группа Gotthard в 13-й раз возглавляет музыкальные чарты Швейцарии Этот контент был опубликован на Спустя 35 лет после основания рок-группа Gotthard из кантона Тичино вновь вписала своё имя в историю швейцарской сцены. Читать далее Группа Gotthard в 13-й раз возглавляет музыкальные чарты Швейцарии

Более того, даже в Швейцарии пользователям часто предлагаются плейлисты с доминированием англоязычных хитов. «Это нарушает принципы честной конкуренции», — подчёркивает Андреас Кристен. «Ресурс Spotify должен учитывать региональный контекст: в плейлистах должно быть больше местной музыки, которую действительно слушают в том или ином регионе. Вместо этого всё стрижётся под одну глобальную гребенку».

Федеральный совет реагирует

Андреас Кристен — не единственный, кто поднимает эту тему. Федеральный совет Швейцарии (правительство) уже сформировал рабочую группу, которая анализирует, как швейцарские артисты и группы представлены на стриминговых сервисах — и насколько справедлив доход, который они получают. Первые встречи с представителями Spotify и Apple Music уже состоялись.

Внешний контент

Однако в отличие от видео-платформ, в музыкальном секторе пока нет механизма, аналогичного Lex Netflix. Напомним: в 2022 году граждане Швейцарии на референдуме одобрили закон, обязывающий такие компании, как Netflix, Amazon и Disney, инвестировать 4 % своей выручки в местное кинопроизводство.

В музыкальной индустрии подобного обязательства пока не предусмотрено. Но учитывая увеличивающийся дисбаланс между глобальными алгоритмами и локальным творчеством, вопрос о новой нормативной базе может вскоре стать темой для более широкой дискуссии — и не только в Швейцарии.

Русскоязычная оригинальная версия материала создана, адаптирована и отредактирована русскоязычной редакцией SWI / ип / нк / ап.

Показать больше

Показать больше Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch