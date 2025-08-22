The Swiss voice in the world since 1935
Почему «поколение TikTok» читает бумажные книги?

Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.
Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение. Keystone / Christian Beutler

Молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный аксессуар. Но вместе с этим казалось бы «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Симон Лойтхольд (Simon Leuthold), телеканал SRF / портал Swissinfo
Пастельные обложки с золотым тиснением, переливающиеся срезы страниц, пестрые вееры закладок и неизменные посты в соцсетях — молодые читатели превращают бумажную книгу в стильный модный аксессуар. И вместе с этим казалось бы «поверхностным» увлечением возвращается и само чтение.

«Уже несколько лет мы снова продаём всё больше и больше книг», — говорит в интервью телеканалу SRFВнешняя ссылка Даниэла Биндер (Daniela Binder), руководительница книжного магазина в Винтертуре, признанного «Лучшим книжным магазином 2025 года в Швейцарии». Но главный сюрприз состоит в том, что покупателями чаще всего оказываются подростки и студенты: «Они заходят к нам после школы или даже по субботам. И иногда я в шоке от того, сколько денег они оставляют за раз».

Что в моде? В первую очередь — романы жанров New Romance, New Adult и Romantasy: простые любовные истории по узнаваемым шаблонам, зато с огромными тиражами и рекордными продажами. И важна не только история, но и сам предмет: книга снова становится вещью, которой приятно владеть — красивой, заметной, «инстаграмной». Соцсети в этой моде играют ключевую роль.

На TikTok и Instagram «вирусятся» тысячи роликов с книгами в кадре: девушки 16–25 лет делятся тем, над какими сценами они «обливались слезами», или после каких моментов им хотелось просто швырнуть книгу о стену. И при этом они демонстрируют и тщательно оформленные книжные полки. Владеть «правильными» книгами значит принадлежать к «правильному» сообществу. Кроме того, куда эффектнее показать в кадре сияющий томик, чем безликий e-reader.

Работа мысли

Возник и новый тренд под хэштегом #booktabbing. Это когда страницы все исчерканы карандашом и уклеены цветными стикерами-закладками, следами усердной «работы мысли» над прочитанным. Когда-то это было привычкой студентов и аспирантов, но теперь это — новая эстетика TikTok. Итог тоже важен: такие книги даже выставляют в шкаф корешком назад, чтобы все видели, сколько работы проделано над текстом. Шутка про «читал пейджер, много думал», вдруг перестала быть такой уж и шуткой.

Конечно, можно легко упрекнуть новое поколение в поверхностности — мол, им важна обложка, а не текст. Книги под цвет обоев? Куда это годится? Так? Не совсем. Статистика говорит другое: по данным исследования Высшей школы прикладных наук Цюриха (ZHAW)Внешняя ссылка, сейчас регулярно читают только 16% мальчиков и 32% девочек в возрасте от 12 до 19 лет. И если TikTok снова сделал книги модой, то, возможно, именно он и даст этим цифрам шанс вырасти, причем уже в самое ближайшее время.

