Роман Кристиана Крахта «Воздух»: игра со временем и реальностью

*В качестве эпиграфа к роману предпослано стихотворение «Песня скитальца Энгуса» Уильяма Батлера Йейтса, в котором есть, в частности, такие строки: «…Who called me by my name and ran and faded through the brightening air» («…Окликнула — и скрылась прочь, в прозрачный канула рассвет…», пер. Г. КружковаВнешняя ссылка). Если следовать этой логике, то заглавие романа следовало бы перевести как «Прозрачный рассвет» (прим. ред. рус.).

**Этот текст на немецком языке был реализован Беатом Маценауэром (Beat Mazenauer) для агентства Keystone-SDA при поддержке фонда Gottlieb und Hans Vogt-Stiftung.