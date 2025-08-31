Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури

Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури. Keystone-SDA

Символ Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, деревянный бык по имени Макс, после завершения праздника отправится в кантон Ури. Организационный комитет фестиваля не считает это потерей. Об этом заявил его президент Якоб Камм (Jakob Kamm) в субботу 30 августа на пресс-конференции.

Ранее ряд местных политиков выступал за то, чтобы сохранить это сооружение в кантоне Гларус. «Неважно, куда отправится Макс. Он теперь всегда будет связан с нашим замечательным Фестивалем», — сказал Якоб Камм вечером в субботу в Моллисе (Mollis). Ранее три депутата парламента кантона Гларус обращались в правительство с предложением оставить деревянного быка в регионе навсегда.

Гигантского быка создали более пяти сотен учеников-стажёров 220 деревообрабатывающих предприятий, использовав 1 200 кубометров швейцарской древесины. По имеющимся оценкам Макс может быть крупнейшим деревянным быком в мире: он достигает 20 метров в высоту, 30 метров в длину и весит 182 тонны. Изначально предполагалось, что он останется в деревне Швэгальп (Schwägalp, кантон Санкт-Галлен).

Однако региональные политики Гларуса считали, что скульптура может служить рекламой древесины и связанных с ней промышленных отраслей, а также повышать привлекательность профессий в этой сфере в среде молодежи. «Тем важнее, чтобы бык остался в Гларусе и стал новой достопримечательностью, оживив наш кантон ещё и в туристическом смысле», — подчёркивали депутаты кантонального парламента Гларуса.

Одновременно интерес к установке у себя деревянного быка проявлял горный курорт Браунвальд (Braunwald). Теперь же деревянный бык переедет в кантон Ури. Кто именно приобрёл быка и где он в итоге будет установлен? Вечером в субботу это пока оставалось неизвестным.

Оргкомитет ESAF доволен первым днём соревнований

«Мы очень довольны», — заявил президент оргкомитета Фестиваля альпийских искусств и видов спорта Якоб Камм после первого дня турнира. По его словам, за исключением трагического происшествия накануне — гибели 33-летнего мужчины, сбитого поездом вечером в пятницу, — праздник проходит «очень хорошо. Единственно чего бы нам ещё хотелось, так это более хорошей погоды», — добавил он.

Жоэль Штребель (Joel Strebel) одерживает победу над Лукой Мюллером (Luca Müller) на Фестивале альпийских искусств и видов спорта 2025 года (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ESAF) в Гларусе. Суббота, 30 августа 2025 года, Моллис (Mollis, кантон Гларус). Keystone / Gian Ehrenzeller

Схожую оценку дал и председатель Швейцарской ассоциации борцов стиля швинген (Eidgenössischer Schwingerverband) Маркус Лауэнер (Markus Lauener). Синоптики прогнозировали на воскресенье 31 августа до 24 градусов тепла и яркое солнце. В субботу вечером неожиданным образом второе место в общем зачете занял бернский борец Фриц Рамзайер (Fritz Ramseier), уступивший лишь Вернеру Шлегелю (Werner Schlegel). При этом два фаворита, Фабиан Штауденманн (Fabian Staudenmann) и Самуэль Гигер (Samuel Giger) уже выбыли из борьбы за главную награду: живого быка.

