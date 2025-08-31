The Swiss voice in the world since 1935
Швейцарская демократия
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Новости
Культура

Символ ESAF бык Макс переедет в кантон Ури

Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури.
Деревянный бык по имени Макс высотой 20 метров после завершения праздника альпийских культуры и спорта отправится в кантон Ури. Keystone-SDA

Символ Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, деревянный бык по имени Макс, после завершения праздника отправится в кантон Ури. Организационный комитет фестиваля не считает это потерей. Об этом заявил его президент Якоб Камм (Jakob Kamm) в субботу 30 августа на пресс-конференции.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Ранее ряд местных политиков выступал за то, чтобы сохранить это сооружение в кантоне Гларус. «Неважно, куда отправится Макс. Он теперь всегда будет связан с нашим замечательным Фестивалем», — сказал Якоб Камм вечером в субботу в Моллисе (Mollis). Ранее три депутата парламента кантона Гларус обращались в правительство с предложением оставить деревянного быка в регионе навсегда.

Гигантского быка создали более пяти сотен учеников-стажёров 220 деревообрабатывающих предприятий, использовав 1 200 кубометров швейцарской древесины. По имеющимся оценкам Макс может быть крупнейшим деревянным быком в мире: он достигает 20 метров в высоту, 30 метров в длину и весит 182 тонны. Изначально предполагалось, что он останется в деревне Швэгальп (Schwägalp, кантон Санкт-Галлен).

Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Этот контент был опубликован на Этот неофициальный символ очередного Фестиваля альпийских искусств и видов спорта был построен на время праздника: но останется навсегда?

Читать далее Деревянный бык Макс — новый символ кантона Гларус?

Однако региональные политики Гларуса считали, что скульптура может служить рекламой древесины и связанных с ней промышленных отраслей, а также повышать привлекательность профессий в этой сфере в среде молодежи. «Тем важнее, чтобы бык остался в Гларусе и стал новой достопримечательностью, оживив наш кантон ещё и в туристическом смысле», — подчёркивали депутаты кантонального парламента Гларуса.

Одновременно интерес к установке у себя деревянного быка проявлял горный курорт Браунвальд (Braunwald). Теперь же деревянный бык переедет в кантон Ури. Кто именно приобрёл быка и где он в итоге будет установлен? Вечером в субботу это пока оставалось неизвестным.

Оргкомитет ESAF доволен первым днём соревнований

«Мы очень довольны», — заявил президент оргкомитета Фестиваля альпийских искусств и видов спорта Якоб Камм после первого дня турнира. По его словам, за исключением трагического происшествия накануне — гибели 33-летнего мужчины, сбитого поездом вечером в пятницу, — праздник проходит «очень хорошо. Единственно чего бы нам ещё хотелось, так это более хорошей погоды», — добавил он.

Жоэль Штребель (Joel Strebel) одерживает победу над Лукой Мюллером (Luca Müller) на Фестивале альпийских искусств и видов спорта 2025 года (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ESAF) в Гларусе. Суббота, 30 августа 2025 года, Моллис (Mollis, кантон Гларус). Keystone / Gian Ehrenzeller
Жоэль Штребель (Joel Strebel) одерживает победу над Лукой Мюллером (Luca Müller) на Фестивале альпийских искусств и видов спорта 2025 года (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ESAF) в Гларусе. Суббота, 30 августа 2025 года, Моллис (Mollis, кантон Гларус). Keystone / Gian Ehrenzeller

Схожую оценку дал и председатель Швейцарской ассоциации борцов стиля швинген (Eidgenössischer Schwingerverband) Маркус Лауэнер (Markus Lauener). Синоптики прогнозировали на воскресенье 31 августа до 24 градусов тепла и яркое солнце. В субботу вечером неожиданным образом второе место в общем зачете занял бернский борец Фриц Рамзайер (Fritz Ramseier), уступивший лишь Вернеру Шлегелю (Werner Schlegel). При этом два фаворита, Фабиан Штауденманн (Fabian Staudenmann) и Самуэль Гигер (Samuel Giger) уже выбыли из борьбы за главную награду: живого быка.

Новости

Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Культура

Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей

Этот контент был опубликован на Президент Швейцарии подчеркнула на Фестивале альпийских искусств и видов спорта важность единых для общества ценностей.

Читать далее Президент Швейцарии отметила на ESAF важность единых ценностей
Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF

Этот контент был опубликован на Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Читать далее Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF
Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год

Этот контент был опубликован на Швейцарское Финансово-аудиторское ведомство (EFK) опубликовало данные о средствах, привлеченных политическими партиями в 2024 году.

Читать далее Партии Швейцарии отчитались о своих доходах за 2024 год
Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС.

Инициатива Kompass требует референдума о референдуме

Этот контент был опубликован на Комитет Kompass требует поставить на голосование форму проведения референдума по так называемому Третьему пакету соглашений с ЕС.

Читать далее Инициатива Kompass требует референдума о референдуме
Те, кто не живет в городе Прунтру, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

В Поррантрюи продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном

Этот контент был опубликован на Те, кто не живет в городе Поррантрюи, кантон Юра, скорее всего, не смогут посещать местный открытый бассейн до конца сезона в сентябре.

Читать далее В Поррантрюи продлят запрет иностранцам пользоваться бассейном
Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Культура

В Швейцарии нашли сокровища бронзового века

Этот контент был опубликован на Среди раскопанных бесценных находок присутствуют бронзовый меч, кольцо из бронзы и янтарная бусина.

Читать далее В Швейцарии нашли сокровища бронзового века
Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Рабочее место

Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест

Этот контент был опубликован на Компания Perlen Papier AG, входящая в холдинг Perlen Industrieholding, объявила о плане сократить около 65 рабочих мест.

Читать далее Бумажный комбинат Perlen Papier сокращает 65 рабочих мест
Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса

Этот контент был опубликован на Цюрихская компания Orell Füssli сообщает о росте книжных продаж, несмотря на общее снижение покупательской активности.

Читать далее Orell Füssli увеличивает продажи книг, несмотря на спад спроса
В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Рабочее место

Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше работодателей предлагают работу из дома. Таким образом, они идут вразрез с тенденцией, наблюдаемой у конкурентов за рубежом.

Читать далее Удалённая работа в Швейцарии бьёт рекорды
Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

История

Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Этот контент был опубликован на Гастрономический гид Gault Millau присвоил роскошному отелю Badrutt’s Palace в Санкт-Морице (St. Moritz, кантон Граубюнден) звание «Отель года-2026».

Читать далее Отель Badrutt’s Palace признан «Отелем года-2026»

Читать далее
Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал в пятницу вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств

Этот контент был опубликован на Очередной Фестиваль альпийских искусств и видов спорта стартовал вечером 15 августа презентацией «Павильона наград».

Читать далее В кантоне Гларус стартовал Фестиваль альпийских искусств
Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF

Этот контент был опубликован на Трагедия произошла на территории, прилегающей к площадке Фестиваля альпийских искусств и видов спорта, проходящего в Моллисе (Mollis, кантон Гларус).

Читать далее Поезд насмерть сбил человека во время фестиваля ESAF
Schwinger auf dem Sägemehl

Борьба швинген: швейцарские традиции и миллионный бизнес

Этот контент был опубликован на Борьба швинген снова входит в Швейцарии в моду. Ее по праву рассматривают в качестве истинной национальной скрепы.

Читать далее Борьба швинген: швейцарские традиции и миллионный бизнес

Основные приемы и захваты в борьбе швинген

Этот контент был опубликован на Какие бывают в борьбе «швинген» приемы, захваты, какую стратегию преследуют борцы, чтобы одолеть друг друга? Подробности в этой галерее.

Читать далее Основные приемы и захваты в борьбе швинген
На Межкантональном первенстве по игре в хорнуссен 1998 года (Interkantonales Hornusserfest 1998).

Этот странный швейцарский национальный спорт хорнуссен

Этот контент был опубликован на Если вам не улыбается получить по голове пластмассовой шайбой, летящей со скоростью 300 км в час, то этот спорт не для вас.

Читать далее Этот странный швейцарский национальный спорт хорнуссен
Что это за камень и зачем его надо было красть? И что это вообще за традиция такая? Рассказываем об одном из самых странных швейцарских обычаев.

Где сейчас камень «Уншпунненштайн»?

Этот контент был опубликован на Что это за камень и зачем его надо было красть? И что это вообще за традиция такая? Рассказываем об одном из самых странных швейцарских обычаев.

Читать далее Где сейчас камень «Уншпунненштайн»?

